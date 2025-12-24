港點控必收！珍珠坊「60道粵菜港點吃到飽」，平日雙人同行享「第二人半價」
位於台北福華大飯店旗下餐廳「珍珠坊」，以正統港式飲茶與粵菜料理聞名，近年更成為網路熱議的人氣餐廳。即日起至2026年1月31日，珍珠坊推出期間限定「港點粵菜吃到飽」專案，集結超過60道經典菜色，讓饕客一次品嚐道地港味精華。
此次吃到飽內容涵蓋多款現點現蒸的港式點心，包括燒賣、蝦餃、叉燒包、流沙包等蒸籠人氣款，還有鳳爪、腸粉、蘿蔔糕等飲茶經典；熱食部分則供應多道粵式主菜與熱炒料理，從清爽到濃郁、從點心到大菜層層堆疊，完整呈現港式餐桌的豐富樣貌。
為吸引聚餐族群，台北福華同步推出優惠方案，平日週一至週五晚餐時段，兩人同行即可享第二人半價，讓飯店級港點吃到飽更具吸引力。此外，福華館內的「彩虹座」下午茶時段亦同步適用相關優惠，提供另一種輕鬆享用的選擇。
珍珠坊以穩定料理品質與親切服務深獲好評，曾榮獲愛食記 ifoodie 台北餐廳人氣排行榜肯定。由於座位數有限，建議民眾提前訂位；相關優惠不得與其他折扣或餐券併用，實際用餐規範依飯店公告為準。
