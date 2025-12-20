快訊

冬至遇「3巧合」疊加！ 8生肖抓緊最強時機…轉大運囉

張文電腦曾狂搜尋「鄭捷」、「隨機殺人」！ 警仍不知犯案動機

北捷殺人案震驚社會！網喊「別跨年」…101董事長賈永婕發聲了

PRIME牛排全面升級！「朵頤牛排」雙北新店開幕，海陸主餐搭配百匯無限享用，排餐控快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團
圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團

「朵頤牛排」再掀餐飲話題，宣布全台門市全面升級，以頂級 PRIME 等級牛排主餐華麗登場，並同步於雙北展店，新莊宏匯店與台北新光站前店接力開幕，為喜愛高品質排餐的饕客帶來嶄新用餐體驗。品牌主打「主餐升級、百匯無限」，讓牛排館不只是吃排餐，更是一場豐盛的美食饗宴。

圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團
圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團

此次升級亮點之一為嚴選海陸排餐陣容，包含極饗龍蝦、美國肋眼牛排等人氣品項，透過職人火候掌控與獨家醬汁搭配，展現肉質鮮嫩與海味層次。點用主餐即可同享豐盛百匯，集結主廚沙拉、開胃前菜、熱食配菜、現烤披薩、風味主食、經典湯品及甜點飲品，滿足從前菜到甜點的多重味蕾。

圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團
圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團

圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團
圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團

為歡慶開幕，活動期間凡到店用餐並完成指定任務，即可獲得品牌限定甜點，為用餐增添驚喜。訂位方面，目前已全面開放網路與電話預約，並同步開放 2026 年農曆春節訂位（限電話）。朵頤牛排新莊宏匯店已於 12 月 19 日於宏匯廣場 2 樓正式亮相，台北新光站前店則於 12 月 23 日進駐新光三越台北站前店 13 樓，邀請消費者一同大快朵頤。

圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團
圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

牛排 甜點 美國 春節 新光三越

相關新聞

PRIME牛排全面升級！「朵頤牛排」雙北新店開幕，海陸主餐搭配百匯無限享用，排餐控快衝

「朵頤牛排」再掀餐飲話題，宣布全台門市全面升級，以頂級 PRIME 等級牛排主餐華麗登場，並同步於雙北展店，新莊宏匯店與台北新光站前店接力開幕，為喜愛高品質排餐的饕客帶來嶄新用餐體驗。品牌主打「主餐升級、百匯無限」，讓牛排館不只是吃排餐，更是一場豐盛的美食饗宴。

英格莉莉插旗三重！兩人同行「麝香葡萄粉撲鬆餅」免費吃

以吸睛擺盤與細膩口感掀起網路討論熱潮的人氣英式輕食館「Engolili 英格莉莉」，即日起進駐三重首座大型百貨CITYL...

冬季進補首選！ 羊肉爐冷凍包品牌TOP 10　天冷寒流圍爐必備美食

秋冬進補首選羊肉爐！天氣轉涼，熱騰騰的羊肉湯成為高人氣美食。選擇冷凍羊肉爐料理包，在家加熱即可享用，暖身又方便，家庭聚餐、寒流來襲都適合。

「國王派地圖」匯聚12間名店！打卡再抽限定國王派＋限量大禮包

自2020年舉辦至今，已經歷經5年的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，致力在台推廣國王派。今年自即日起集結歷年冠軍與8強...

牛舌套餐390元起！乾杯「牛舌佑介」有14種套餐 再送「和牛牛雜煮」

乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」將於12月21日在統一時代百貨正式開幕，店內提供有14款「新仙台風格」...

爭鮮吃得到「現作麻油雞湯麵」！聖誕節「壽司盲盒」開到什麼吃什麼

「爭鮮迴轉壽司」自12月23日起推出全新菜色「台味熱情 火熱應援」，首次將日式料理結合「麻油」，端出現點現做的「暖冬麻油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。