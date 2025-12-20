PRIME牛排全面升級！「朵頤牛排」雙北新店開幕，海陸主餐搭配百匯無限享用，排餐控快衝

「朵頤牛排」再掀餐飲話題，宣布全台門市全面升級，以頂級 PRIME 等級牛排主餐華麗登場，並同步於雙北展店，新莊宏匯店與台北新光站前店接力開幕，為喜愛高品質排餐的饕客帶來嶄新用餐體驗。品牌主打「主餐升級、百匯無限」，讓牛排館不只是吃排餐，更是一場豐盛的美食饗宴。

圖／取自朵頤牛排臉書粉絲團

此次升級亮點之一為嚴選海陸排餐陣容，包含極饗龍蝦、美國肋眼牛排等人氣品項，透過職人火候掌控與獨家醬汁搭配，展現肉質鮮嫩與海味層次。點用主餐即可同享豐盛百匯，集結主廚沙拉、開胃前菜、熱食配菜、現烤披薩、風味主食、經典湯品及甜點飲品，滿足從前菜到甜點的多重味蕾。

為歡慶開幕，活動期間凡到店用餐並完成指定任務，即可獲得品牌限定甜點，為用餐增添驚喜。訂位方面，目前已全面開放網路與電話預約，並同步開放 2026 年農曆春節訂位（限電話）。朵頤牛排新莊宏匯店已於 12 月 19 日於宏匯廣場 2 樓正式亮相，台北新光站前店則於 12 月 23 日進駐新光三越台北站前店 13 樓，邀請消費者一同大快朵頤。

