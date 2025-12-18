開心果控必朝聖！Double V「開心果週」12/18 限時回歸，五國開心果冰品統統吃得到

台北人氣義式冰淇淋品牌 Double V 宣布年度話題活動「開心果週」將於 12 月 18 日起限時回歸，僅販售 11 天。本次活動嚴選來自義大利、西班牙、土耳其、伊朗與美國五個國家的開心果，透過不同製冰工法，呈現開心果在風味、口感與層次上的多元樣貌，打造一場屬於開心果控的風味旅行。

圖／取自Double V臉書粉絲團

不同於一般冰淇淋店，Double V 以「冰的四種型態」為核心，將 Gelato、Sorbetto、Granita 與 Semifreddo 同時帶進店內，讓消費者一次品嚐冰品世界的完整樣貌。本次開心果週，除了經典濃郁的 Gelato，也推出多款期間限定作品，其中包含清爽明亮的「開心果 × 杏桃 × 佛手柑 Sorbetto」、結合希臘優格、羅勒油與陳耀訓布里歐的 Granita「西西里早餐」，以及以多重開心果堆疊風味、口感輕盈綿密的 Semifreddo，展現截然不同的開心果個性。

此外，Double V 也推出多款「Special Edition」風味組合，讓開心果與西西里血橙、夏威夷豆與奶酒展開對話，從酸香、柔潤到成熟酒韻，呈現不以濃烈取勝、而是講究平衡與餘韻的風味表現。品牌表示，「開心果週」從來不只是限定活動，而是希望透過反覆測試與產地比較，讓消費者真正感受到食材本身的差異與魅力。

最後Double V 強調，風味沒有標準答案，只有屬於自己的喜好。這個冬天，不妨走進店裡，用一球冰淇淋，展開一趟從產地到味蕾的開心果探索之旅。趕快揪團吃起來！

