不只家樂福不關了！台中平價「火鍋吃到飽」繼續營業 在地人笑哭：不到1個月吃了3次

家樂福台中青海店今(16)公告「繼續營業」，人氣火鍋吃到飽「大喜鍋」也同樣宣布「青海店續約確認」不關了，令眾饕客直呼「太好了」。

不只家樂福不關了，中部平價火鍋吃到飽「大喜鍋」同樣發文，青海店「繼續留級」為在地人服務，提供高CP值的味覺饗宴。在地網友看到好消息後，紛紛回應「很好，繼續開吃」、「開心 超港(感)動」，還有人表示「把我上禮拜去吃的眼淚還給我」、「不要玩民眾 害我不到一個月內大喜鍋吃了三次」。

「大喜鍋」以親民價格深得消費者青睞，最低330元即可享用肉品、季節時蔬、各式麵類及火鍋料等吃到飽，還有肉燥飯、甜點歡樂吧可無限續，是不少台中人聚餐的好地方。

大喜鍋青海店。圖／大喜鍋官網

​大喜鍋青海店

地址：台中市西屯區青海路二段207-18 B1（家樂福青海店）

