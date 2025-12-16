快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

聽新聞
0:00 / 0:00

大逆轉！台中家樂福青海店不關了 今公告「繼續營業」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
家樂福青海店門口貼出「繼續營業」的公告，業者也證實將維持24小時營業。記者宋健生/攝影
家樂福青海店門口貼出「繼續營業」的公告，業者也證實將維持24小時營業。記者宋健生/攝影

台中家樂福青海店近期傳出將收攤的訊息，家樂福甚至貼出公告將於12月底歇業，引發市場關注，不過16日卻出現大逆轉，店門口突然貼出「繼續營業」的公告，業者也證實確定繼續營運。

家樂福中區總部證實，青海店將會繼續營業，並維持24小時營運，之前公布銜接青海店的西屯店，則維持目前營運時間。家樂福也感謝消費者的支持，正式公告將於稍晚正式發布。

家樂福青海店基地面積2,758.5坪，位處台中市七期與逢甲商圈交界，周邊生活機能成熟，長期被視為區域重要商業節點，地理位置極佳，而地主則是台中豪宅建商由鉅建設，過去由鉅建設也私下透露，「目前尚無任何開發或改建規劃」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「隨著市區發展，這些精華地段少見的大面積土地，因人流、在地情懷與生活機能完整，往往成為市場關注焦點。」

陳定中指出，即便短期內未啟動開發，只要產權單純、基地條件成熟，未來在住宅、商辦或複合式開發上，都具備高度彈性，也容易被外界提前放大解讀。

以家樂福青海店近3,000坪基地來看，在台中市區已屬稀有規模，加上位處成熟商圈，一舉一動都容易牽動區域房市想像空間。不過在當前房市仍處於量縮觀望階段，建商多半不急於推案，反而傾向維持穩定租金收益，等待更合適的時機再評估進一步的長期規劃。

延伸閱讀

家樂福聖誕巧克力季百款人氣話題夯品登場 台日名師聯手推烘焙新品

家樂福「寶可夢歡樂派對」4款實用好物限量加價購 百款周邊超萌開賣

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

半價吃到爽！爭鮮「第8份起半價」限時4天 旗下「2品牌」同步開跑

相關新聞

爽吃一整年！ 台北花園大酒店2026「樂齡+壽星+鄰里」3大優惠 4人同行壽星免錢、55歲以上第2人55折

爽吃2026一整年！ 台北花園大酒店「樂齡+壽星+鄰里」3大優惠 4人同行壽星免錢、55歲以上第2人55折

2人同行1人半價！每月「兩餐日」來了 吃爆「年糕火鍋、韓式炸雞」 認準「這4家門市」爽嗑去

2人同行1人半價！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」新企劃，每月設一日限定「2人同行1人半價」，...

不只家樂福不關了！台中平價「火鍋吃到飽」繼續營業 在地人笑哭：不到1個月吃了3次

不只家樂福不關了！中部平價火鍋吃到飽同樣宣布「續約確認」，此一好消息令眾饕客直呼「太好了」。

最愛Buffet聚餐！ ！2025「十大吃到飽餐廳」推薦人氣揭曉

Buffet懶人包｜島語、旭集、饗饗、漢來海港...頂級吃到飽全面開戰！各家亮點、必吃招牌一次看，帶你掌握全台超人氣Buffet清單。

吃得到青甘、海膽、龍蝦！日料「亘一郎」冬季套餐　刺身變冬日雪景

由連續多年獲得「新加坡米其林指南」一星肯定的日本主廚押野亘一郎所打造的「亘一郎KOICHIRO」，本季以「冬」為核心，運...

限時9折！藏壽司「松葉蟹禮盒」爽吃2公斤 橘色「海陸年菜」豪華上桌

在日本的新年美食中，「螃蟹御節料理」象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，「藏壽司」特別引進日本「松葉蟹」來台，首度推出「嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。