開業不到3年！ 連2年獲米其林肯定「在來碗粿米糕」12／31熄燈 原因曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
台中向上市場超人氣文青碗粿店「在來碗粿米糕」開業不到3年就驚傳年底歇業！由嘉義碗粿老店後代打造，2024、2025連續兩年摘下米其林指南入選，店家近日卻無預警公告，將營業至12月31日，震撼消息一出，讓眾多粉絲感到惋惜不已。

「在來碗粿米糕」由嘉義碗粿老店後代創立的店鋪，自2023年5月開幕以來，憑藉獨特的冷食碗粿和精緻的古早味，開業後連續兩年入選《米其林指南》，在饕客界累積了高人氣與4.4顆星的高評價。

店內招牌「冷食碗粿」每天清晨現磨在來米漿蒸製，低溫冷藏後上桌，搭配店家自炒的辣蘿蔔乾與蒜汁，一口下去古早味爆棚！另外還有甜點「黑糖碗粿」，米其林評審特別推薦加牛奶球，濃郁黑糖香搭配滑順牛奶，傳統小吃瞬間變高級甜點！

雖然生意好到常常大排長龍，業者近期於社群平台宣布「決定在2025年12月31日畫下句點」，店主坦言：「每年近300天、每天10小時的高強度投入，讓我們幾乎沒有時間推展其他計畫，也壓縮了生活。」經過深思熟慮後，決定把理想中的餐廳樣貌留在最美好的時刻。

消息一出，粉絲心碎滿滿留言狂刷：「這是我吃過最好吃的碗粿」、「謝謝你們把古早味做得這麼精緻」、「用心製作很棒的古早味美食，可惜了」、「我不要這樣子啦」、「辛苦了，以後有緣再相見！」

「在來碗粿米糕」

．地址：台中市向上路一段79巷10號 (西區向上市場內)

．營業時間：11:00–19:00（週二公休）

．最後營業日：2025/12/31

