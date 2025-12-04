台中14年「暖橘色甜點屋」宣布年底歇業！超人氣舒芙蕾將成絕響 在地人哀嚎：從大學吃到結婚生子
台中資深甜點控要哭了！位於台中西區精明五街上的「貝爵妮法式點心坊」，憑藉著暖橘色的可愛外觀，以及多年來維持高品質的法式甜點，陪伴台中人走過14個年頭。店家近日在社群上發布了震撼消息，正式公告將結束這段長達14年的旅程，預計至今年2025年12月31日最後營業。
貝爵妮法式點心坊坐落在精明商圈的巷弄間，暖橘色的獨棟小屋外觀辨識度極高，宛如童話中的夢幻甜點屋。店家以多樣化的法式甜點、經典的現烤舒芙蕾和厚鬆餅聞名，累積了一票鐵粉。
貝爵妮的歇業公告寫道：「心中萬般不捨，但我們決定告一個段落，差不多要說再見了。接下來的日子裡維持店鋪正常營運，期待能與你們共度最後這段美好時光。」字句之間流露出濃濃的不捨，讓許多死忠顧客大嘆可惜。
消息一出，瞬間引爆網友哀嚎，紛紛難過寫道：「這十四年陪著我們長大，以後要吃什麼？」、「每次去台中必吃」、「這是我全台最愛的甜點店，難過到不行。」更有忠實顧客表示：「天啊，我心中的第一名，從升大學吃到結婚生子！」
