年菜預購來了！台北喜來登大飯店 2026 年「午躍新春」米其林年菜、春節伴手禮預購，線上訂直接88折

農曆春節將至，外帶年菜再度成為家庭團圓的熱門關鍵字。台北喜來登大飯店宣布 2026「午躍新春」外帶年菜正式展開預購，集結館內多家人氣餐廳，以川揚手路菜、日式御節、義式饗宴與泰式佳餚打造多國風情的年節菜單。從熱食現做的六人圍爐套餐，到冷凍保存的星級湯品與經典年菜，再到伴手禮禮盒，種類多達數十款，滿足大小家庭的年夜飯、拜年禮與春節聚餐需求。即日起透過線上訂購指定品項可享 88 折優惠，現場或電話下單則提供 9 折，價格自 3,888 元起即可入手星級佳餚。

圖／台北喜來登大飯店提供

今年最受矚目的，依然是米其林一星請客樓與辰園兩大中餐品牌端出的豪華團圓桌宴。請客樓推出 18,800 元「極品御璽」六人海陸盛宴，以五福冷盤揭開序幕，從烏魚子、椒麻雞到蒜香鮮蝦呈現細膩風味；主菜「御品佛跳牆」以南非鮑魚、干貝入湯，搭配青椒汁鮮魚及黑蒜牛肉堆疊層次；最後以干貝麻油雞煨飯與紅豆藜麥鬆糕收尾，營造星級年夜飯儀式感。辰園亦以 13,888 元「祥雲瑞彩」六人粵宴登場，包含叉燒、烤鴨、茶鵝拼盤、醬皇蒸龍蝦、花膠燉雞與鮑魚珍珠雞等人氣粵菜，再以椰香奶皇捲增添甜蜜氣息，是追求經典中式年味的家庭之選。

圖／台北喜來登大飯店提供

除了經典中式團圓套餐，飯店今年也以異國風味點亮年節餐桌。桃山主打 8,888 元「豪華海陸涮涮鍋」，A5 和牛、松阪豬搭配朱龍蝦與北海道干貝，打造奢華火鍋體驗；象徵日本新年的「御節三段重」更以 20 道海陸珍味呈現福氣寓意。泰式餐廳 SUKHOTHAI 則推出 8,999 元四人套餐，以泰北龍蝦湯、金錢蝦餅與檸檬清蒸龍虎斑帶來熱情酸辣的開運滋味。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

西式選擇同樣吸睛，包括安東廳 7,280 元的爐烤 Prime 帶骨肋眼套餐及比薩屋 13,888 元帝王蟹分享餐，多款龍蝦比薩、香料羊膝燉鍋亦打造新潮圍爐氣氛。冷凍年菜部分，包括「鮑魚一品雞湯」、「羊肚菌鮑魚花膠土雞湯」與「香滷牛三寶」等人氣湯品依舊是送禮與圍爐首選；春節禮盒則涵蓋雙糕禮盒、手工 XO 醬與野生烏魚子禮盒，兼具體面與心意。飯店預購期間為 2025/12/8～2026/2/10，2026 年 1 月中起依品項提供常溫與冷凍分流取貨服務，讓今年春節美味滿桌、備料更輕鬆。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」