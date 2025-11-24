「怪奇物語」入侵火鍋界！築間幸福鍋物 期間限定聯名套餐登場，粉絲搶蒐全套周邊
全球超人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）即將釋出最後一季大結局。此次在台灣首度與火鍋品牌合作，築間幸福鍋物自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 31 日 推出期間限定「怪奇物語聯名套餐」，以影集經典元素打造沉浸式用餐體驗，結合辛辣暖胃的鍋物料理與收藏級周邊，吸引劇迷與饕客在冬季掀起一波話題熱潮。
本次聯名套餐以「九州辛味噌湯底」為主軸，搭配「海鮮小四喜」與主餐「雪花牛」或「西班牙伊比利豬」擇一，並附上限定角色插卡，呈現影集獨有的懸疑氛圍。依築間現行價格帶推估，本次聯名組合約落在 新台幣 450～780 元區間，以中價位打造高收藏性的用餐體驗，適合粉絲揪團朝聖。
最受矚目的亮點是「周邊收藏大滿足」。來店加點聯名套餐即可獲得限量 《怪奇物語》魔神透明海報，呈現影集的異世界視覺效果；另可獲得「肉品／海鮮七選一兌換券」，下次回訪同樣好康不間斷。周邊更包含可日常使用的 怪奇物語伸縮證件套、主題角色插卡、多款影集風格視覺小物，讓粉絲一次收齊最實用又最具紀念性的收藏組。
築間更同步在多間指定門市打造影集風格裝飾，從桌上小卡、牆面布置到限定拍照點，都融入經典角色與異世界意象，讓粉絲彷彿置身《怪奇物語》劇情世界。
品牌期望以美食結合娛樂，讓冬季的吃鍋體驗不再只是飽足，而是具備「故事感」與「儀式感」的限定旅程。粉絲想入手周邊或體驗影集氛圍建議提前訂位，期間限定、數量有限，想收集全套《怪奇物語》聯名好物的劇迷務必把握難得機會。
