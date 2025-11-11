聽新聞
0:00 / 0:00
丼飯買1送1！三商鮮五丼「買唐揚親子丼套餐送牛丼」還有四天 最高現省140元
丼飯買1送1！三商餐飲首家日式丼飯品牌「三商鮮五丼」推出雙11買一送一優惠，兩份主餐、副食與飲料只要235元就能吃飽飽。
平價美味「三商鮮五丼」雙11祭優惠，即日起至11/14，至鮮五丼門市用餐點購「唐揚親子丼+滷豆腐+杯裝飲料」即免費贈「招牌牛丼」，特價235元（原價370元），經典與人氣丼飯一次享用。
此外，三商i美食卡APP會員再享5元折扣，現省140元，若兩人共享雙11優惠，則每人僅需115元。
三商鮮五丼 雙十一優惠
活動時間：即日起～2025/11/14
優惠內容：購買「唐揚親子丼+滷豆腐+杯裝飲料」即贈「招牌牛丼」，特價235元（原價370元）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言