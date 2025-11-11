第二人1111元再免服務費！ 六福萬怡敘日Buffet「雙11快閃特惠」 干貝、雪蟹無限吃到爽

美食控快用「1111」開吃！位於南港交通超便利的《台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳》，即日起至11月30日推出「雙十一快閃特惠」，午、晚餐時段平日雙人同行第二人只要1,111元、假日1,411元，皆可再免10%服務費，讓饕客能用超值價格盡情嗑海鮮、吃Buffet。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出限時「雙十一快閃特惠」活動。圖／六福旅遊集團提供

敘日Buffet的雙11優惠誠意滿滿，只要於活動期間出示官方指定貼文的優惠券畫面，即可享折扣價用餐。平日午、晚餐時段第二人僅需1,111元，假日則為1,411元，兩種方案皆免服務費。特別適合年底想犒賞自己、或與家人朋友聚餐的饕客們。

圖／六福旅遊集團提供

嚴選生食級干貝與鮮甜胭脂蝦，以香煎手法鎖住海味精華。圖／六福旅遊集團提供

主打各式異國料理與當季海鮮的敘日全日餐廳，本季端出最吸睛的莫過於「生食級干貝柱」與「南極雪蟹」，兩款頂級海味在平假日都能無限暢食，堪稱Buffet界的「必吃回本王」。另外還有「蠔皇鮮蔬鮑魚」、「義式香料水煮魚」、「辛香辣椒螃蟹」、「金湯酸菜鮮魚鍋」等料理。

金湯酸菜鮮魚鍋。圖／六福旅遊集團提供

假日餐期加碼豪華海鮮陣容，還能吃得更澎湃！限定推出「爆卵香箱蟹」、「蒜香蒸牡蠣」、「甜蝦鮭魚卵手捲」等高檔美饌。11月21日起更祭出「威靈頓香草烤鮭魚」打造豐富秋冬饗宴，讓人一輪又一輪停不下來。

辛香辣椒螃蟹，選用肥美螃蟹佐多層次辛香辣椒炒製。圖／六福旅遊集團提供

六福萬怡敘日Buffet「雙11快閃特惠」

．活動期間：即日起至2025年11月30日止

．優惠內容：平日雙人同行第二位優惠價1,111元、假日雙人同行第二位優惠價1,411元（皆免服務費）

