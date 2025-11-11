快訊

診間揮刀攻擊輔大名醫暨前校長江漢聲 男遭警逮怒吼畫面曝光

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

第二人1111元再免服務費！ 六福萬怡敘日Buffet「雙11快閃特惠」 干貝、雪蟹無限吃到爽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
超人氣Buffet敘日推限時優惠，第二人1,111元起再免服務費。圖／六福旅遊集團提供
超人氣Buffet敘日推限時優惠，第二人1,111元起再免服務費。圖／六福旅遊集團提供

美食控快用「1111」開吃！位於南港交通超便利的《台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳》，即日起至11月30日推出「雙十一快閃特惠」，午、晚餐時段平日雙人同行第二人只要1,111元、假日1,411元，皆可再免10%服務費，讓饕客能用超值價格盡情嗑海鮮、吃Buffet

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出限時「雙十一快閃特惠」活動。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出限時「雙十一快閃特惠」活動。圖／六福旅遊集團提供

敘日Buffet的雙11優惠誠意滿滿，只要於活動期間出示官方指定貼文的優惠券畫面，即可享折扣價用餐。平日午、晚餐時段第二人僅需1,111元，假日則為1,411元，兩種方案皆免服務費。特別適合年底想犒賞自己、或與家人朋友聚餐的饕客們。

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

嚴選生食級干貝與鮮甜胭脂蝦，以香煎手法鎖住海味精華。圖／六福旅遊集團提供
嚴選生食級干貝與鮮甜胭脂蝦，以香煎手法鎖住海味精華。圖／六福旅遊集團提供

主打各式異國料理與當季海鮮的敘日全日餐廳，本季端出最吸睛的莫過於「生食級干貝柱」與「南極雪蟹」，兩款頂級海味在平假日都能無限暢食，堪稱Buffet界的「必吃回本王」。另外還有「蠔皇鮮蔬鮑魚」、「義式香料水煮魚」、「辛香辣椒螃蟹」、「金湯酸菜鮮魚鍋」等料理。

金湯酸菜鮮魚鍋。圖／六福旅遊集團提供
金湯酸菜鮮魚鍋。圖／六福旅遊集團提供

假日餐期加碼豪華海鮮陣容，還能吃得更澎湃！限定推出「爆卵香箱蟹」、「蒜香蒸牡蠣」、「甜蝦鮭魚卵手捲」等高檔美饌。11月21日起更祭出「威靈頓香草烤鮭魚」打造豐富秋冬饗宴，讓人一輪又一輪停不下來。

辛香辣椒螃蟹，選用肥美螃蟹佐多層次辛香辣椒炒製。圖／六福旅遊集團提供
辛香辣椒螃蟹，選用肥美螃蟹佐多層次辛香辣椒炒製。圖／六福旅遊集團提供

六福萬怡敘日Buffet「雙11快閃特惠」

．活動期間：即日起至2025年11月30日止

．優惠內容：平日雙人同行第二位優惠價1,111元、假日雙人同行第二位優惠價1,411元（皆免服務費）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

雙11 六福萬怡 敘日 Buffet
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

7-ELEVEN門市設置「防颱專區」！指定泡麵、瓶裝水、電池皆有限時優惠

因應鳳凰颱風來襲，全台7-ELEVEN門市設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品（電池、...

丼飯買1送1！三商鮮五丼「買唐揚親子丼套餐送牛丼」還有四天 最高現省140元

丼飯買1送1！三商餐飲首家日式丼飯品牌「三商鮮五丼」推出雙11買一送一優惠，兩份主餐、副食與飲料只要235元就能吃飽飽。

初魚「198元爽吃黑鮪魚、和牛」！撈王「4人同行88折、板腱牛買1送1」

豊漁餐飲集團迎來品牌創立十週年，集結旗下「初魚鮨」、「初魚鉄板料亭」、「季樂和牛鐵板燒」、「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚...

吃串燒狂加碼！ 普發1萬放大術 柒息地「抽iPhone」、⼀鷺居酒屋「買5千送5千」

普發1萬狂加碼！ 柒息地放大術「抽iPhone」 ⼀鷺居酒屋「買5千送5千」

第二人1111元再免服務費！ 六福萬怡敘日Buffet「雙11快閃特惠」 干貝、雪蟹無限吃到爽

爽嗑干貝、雪蟹！ 六福萬怡敘日「雙11快閃Buffet特惠」 第二人1111元再免服務費

吃得到3隻「6兩重大閘蟹」！壽司芳「大閘蟹套餐」滿滿都是蟹肉＋蟹膏

秋蟹的季節到來，連續多年獲得米其林一星的「壽司芳」，今秋延續歷年傳統，再度推出秋季限定的「大閘蟹套餐」，以大閘蟹的蟹肉、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。