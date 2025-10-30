快訊

不只粿粿和王子？葛斯齊爆美國團「出軌的有兩對」：堪稱最佳掩護

川習談什麼一次看！川普：滿分10分「有12分」 對中關稅降至47%

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

免費早餐吃得到大甲芋頭！客美多咖啡「芋泥早餐」期間限定登場 點飲品「免費送套餐」天天有

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／客美多咖啡粉專
圖／客美多咖啡粉專

芋頭控早餐開吃！來自名古屋客美多咖啡」將於11月推出期間限定「早餐套餐」，點飲料或咖啡即可免費享用，開啟活力滿滿的一天。

圖／客美多咖啡粉專
圖／客美多咖啡粉專

人氣連鎖「客美多咖啡」將於11/6推出新選擇「早餐套餐Ｄ芋泥」，選用台中大甲芋頭以天然製法保留芋頭餡的原始風味，口感鬆軟綿密，一早就用芋香喚醒你的味蕾。

圖／客美多咖啡粉專
圖／客美多咖啡粉專

圖／客美多咖啡粉專
圖／客美多咖啡粉專

說到早餐，那更不能不提到名古屋的朝食文化，每日上午11:00前，至客美多咖啡點選任一飲品或咖啡，即免費請你吃一份「早餐套餐」，厚片吐司塗抹奶油或草莓果醬，再搭配水煮蛋、雞蛋沙拉、紅豆泥或新推出的芋泥，美味超值還充滿元氣。

圖／客美多咖啡粉專
圖／客美多咖啡粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

客美多咖啡 早餐 名古屋 雞蛋沙拉

相關新聞

和牛涮「狂涮5小時」到年底！不只涮和牛 招牌「和牛黑咖哩、炙燒壽司、卡士達鯛魚燒」吃到飽 入場時間注意看

狂涮到凌晨！日式鍋物放題「和牛涮」最新推出「終極狂涮5小時」活動，於指定日晚上9點進場直接吃到打烊，一路開到年底。

吃得到東坡肉！ 春水堂「東坡紅燒肉套餐」粉絲敲碗回歸 金馬聯名限量周邊、焙茶拿鐵暖心上市

吃得到東坡肉！ 春水堂「東坡紅燒肉套餐」粉絲敲碗回歸 金馬聯名限量周邊、焙茶拿鐵暖心上市

免費早餐吃得到大甲芋頭！客美多咖啡「芋泥早餐」期間限定登場 點飲品「免費送套餐」天天有

芋頭控早餐開吃！來自名古屋「客美多咖啡」11月將推出期間限定「早餐套餐」，點飲料或咖啡即可免費享用，...

新竹人吃原燒「現享85折」！全台最大「肉次方」插旗高雄夢時代

竹北鄉親又有餐飲新選擇，王品旗下「原燒 日式燒肉」竹北光明店原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，同時樓上並新開設「和...

必比登名店也撐不住！ 非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停供　這幾家都喊卡

必比登名店也撐不住！非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停業　這幾家全都喊卡

Buffet控準備開搶！饗食天堂開進林口三井 30日上午10時起開放訂位

新北林口人期待已久的饗食天堂就要來了！饗賓集團旗下國民Buffet「饗食天堂」11月3日將於MITSUI OUTLET ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。