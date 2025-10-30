免費早餐吃得到大甲芋頭！客美多咖啡「芋泥早餐」期間限定登場 點飲品「免費送套餐」天天有
芋頭控早餐開吃！來自名古屋「客美多咖啡」將於11月推出期間限定「早餐套餐」，點飲料或咖啡即可免費享用，開啟活力滿滿的一天。
人氣連鎖「客美多咖啡」將於11/6推出新選擇「早餐套餐Ｄ芋泥」，選用台中大甲芋頭以天然製法保留芋頭餡的原始風味，口感鬆軟綿密，一早就用芋香喚醒你的味蕾。
說到早餐，那更不能不提到名古屋的朝食文化，每日上午11:00前，至客美多咖啡點選任一飲品或咖啡，即免費請你吃一份「早餐套餐」，厚片吐司塗抹奶油或草莓果醬，再搭配水煮蛋、雞蛋沙拉、紅豆泥或新推出的芋泥，美味超值還充滿元氣。
