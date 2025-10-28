麥味登「古早味早午餐」來了！「靈魂酸菜+懷舊台味」統統捲進蛋餅裡 還有第2波「史努比聯名包裝」有夠療癒

古早味早午餐！麥味登「古早味新吃法」限時登場，台味經典米腸、油條統統捲進蛋餅裡；還有與史努比第二波聯名包裝，奧拉夫、查理布朗、糊塗塌客全到齊，開動前手機先拍！

麥味登「古早味新吃法」來了！除了西式早午餐選擇外，麥味登將蛋餅捲入古早味酸菜、米腸、油條，新推「酸菜米腸握蛋捲餅」和「酸菜油條握蛋捲餅」兩種台式口味，口感層次更豐富還多了懷舊感，即起至11/30，於全門市限時販售。

而飲品部分則推薦搭配無糖豆漿，組合價85元起，另可補差額換購其他飲品。

此外，「麥味登 × SNOOPY」第二波聯名以《我的美夢時光 My Dream Day》為主題，集結了史努比、奧拉夫、查理布朗、糊塗塌客等人氣角色，都能在飲料杯、包裝紙盒/袋上見到他們的療癒身影，開啟元氣滿滿的一天。

