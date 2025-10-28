快訊

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

台南銀樓老闆遭噴辣椒水被搶13兩黃金 他：見對方全副武裝嚇到

美中貿易後下個戰場是台灣！美學者：川習會恐定下華府對台新底線

麥味登「古早味早午餐」來了！「靈魂酸菜+懷舊台味」統統捲進蛋餅裡 還有第2波「史努比聯名包裝」有夠療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／麥味登Cafe&Brunch粉專
圖／麥味登Cafe&Brunch粉專

古早味早午餐麥味登「古早味新吃法」限時登場，台味經典米腸、油條統統捲進蛋餅裡；還有與史努比第二波聯名包裝，奧拉夫、查理布朗、糊塗塌客全到齊，開動前手機先拍！

圖／麥味登Cafe&Brunch粉專
圖／麥味登Cafe&Brunch粉專

麥味登「古早味新吃法」來了！除了西式早午餐選擇外，麥味登將蛋餅捲入古早味酸菜、米腸、油條，新推「酸菜米腸握蛋捲餅」和「酸菜油條握蛋捲餅」兩種台式口味，口感層次更豐富還多了懷舊感，即起至11/30，於全門市限時販售。

而飲品部分則推薦搭配無糖豆漿，組合價85元起，另可補差額換購其他飲品。

此外，「麥味登 × SNOOPY」第二波聯名以《我的美夢時光 My Dream Day》為主題，集結了史努比、奧拉夫、查理布朗、糊塗塌客等人氣角色，都能在飲料杯、包裝紙盒/袋上見到他們的療癒身影，開啟元氣滿滿的一天。

圖／麥味登Cafe&Brunch粉專
圖／麥味登Cafe&Brunch粉專

圖／麥味登Cafe&Brunch粉專
圖／麥味登Cafe&Brunch粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

麥味登 古早味 早午餐 蛋餅 史努比

相關新聞

滴妹「再睡5分鐘」全品項買1送1！CoCo冬韻擂焙珍奶、咖啡系列買1送1

人氣YouTuber滴妹創立的連鎖手搖飲「再睡5分鐘」，在10月28日迎來成立滿2,000天。為了慶祝特別的里程碑，11...

麥味登「古早味早午餐」來了！「靈魂酸菜+懷舊台味」統統捲進蛋餅裡 還有第2波「史努比聯名包裝」有夠療癒

古早味早午餐！麥味登「古早味新吃法」限時登場，台味經典米腸、油條統統捲進蛋餅裡；還有與史努比第二波聯名包裝，奧拉夫、查理布朗、...

小紅書發文稱「台灣省首店」引眾怒！日式漢堡排「肉肉大米」急發聲明

在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐北市信義區百貨。但有眼尖的網友發現，肉肉大米在中國大陸社群平台小...

日式漢堡排「肉肉大米」稱「台灣省首店」引眾怒！遭一星洗版：山寨牌

台灣近年吹起日式漢堡排熱潮，吸引許多漢堡排搶攻市場。在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐台北市信義區...

敢挑戰嗎？堤諾「香菜比薩、香菜炸雞、香菜氣泡飲」全部都是滿滿香菜

你敢吃香菜嗎？「堤諾義大利比薩」延續香菜話題，自10月30日至11月30日期間，於全台11家門市限時推出「爆量香菜系列」...

不只必勝客發公告！達美樂宣布「家有喜事」　全台門市將同慶「新成員加入」

上午必勝客發出人事異動引發話題，達美樂也在今(27)日釋出公告宣布「家有喜事」，引來網友回應「小編很會 有在關注隔壁鄰居」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。