快訊

公務員違規赴陸懲處建議明年7月1日上路 國小組長未詳述行程都可記過

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

不只好拍還很好吃！「台北必訪早午餐」推薦 吸睛早餐盤打造美好的一餐

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價

【FunTime小編群】相信很多人週末休假在家，常常一放鬆就一覺到中午，這時候早午餐就是一個好選擇，但是台北遍地都是餐廳，大海撈針總是害怕踩雷、挑到重看不重吃的餐點，如果你也有這個困擾，就來看看FunTime小編精選的幾間台北必吃早午餐吧！

MATTER CAFE。 圖／IG,chiu.pdf
MATTER CAFE。 圖／IG,chiu.pdf

BRUN不然 安和店

BRUN不然 安和店。 圖／Enn
BRUN不然 安和店。 圖／Enn

BRUN不然的店面設計走簡約風，採用大片的落地窗，當陽光透過落地窗灑進來時，有一種說不出的愜意與舒適，建議可以點一份法式炒蛋早午餐，既營養又滿足，滑順的美式炒蛋、新鮮的剝殼大蝦、外酥內鬆的炸薯塊以及不輸專業麵包店的可頌，再配上一杯使用新鮮蔬果製作而成的紫果汁，絕對是點睛之筆。

交通方式：捷運忠孝敦化站5號出口，步行約5分鐘

營業時間：08:30-22:00

必吃推薦：法式炒蛋早午餐

覓’s咖啡小酒館 Miss Coffee Bar

覓’s咖啡小酒館 Miss Coffee Bar。 圖／Enn
覓’s咖啡小酒館 Miss Coffee Bar。 圖／Enn

覓’s咖啡小酒館隱藏在花博公園附近巷弄內，店面不大，是一家寶藏小店，每到用餐時間便座無虛席，早上是早午餐、晚上是餐酒館，非常有趣，特別推薦英式假期早餐盤，鮭魚大塊厚實，是上桌會有點嚇到的份量，調味、火侯都很完美，肉食主義會感到很滿足，再搭配沙拉，炒蛋及麵包，絕對是美好的一餐。

交通方式：捷運圓山站1號出口，步行約14分鐘

營業時間：週一到週四 10:30-22:00、週五 10:30-00:00、週六 10:00-00:00、週日 10:00-22:00

必吃推薦：英式假期早餐盤

M One Café 大安

M One Café 大安。 圖／Enn
M One Café 大安。 圖／Enn

M One Café除了是許多明星藝人的愛店外，更是台北早午餐界的長青組，即便近年來同類型的店一家家的開，生意還是很好、魅力依舊，建議點M one什錦蛋捲套餐，蛋捲包著多種配料、搭配切片酪梨，增加了濃郁的香氣，套餐的薯絲口感豐富、不膩口，還提供法國吐司，淋上滿滿的糖漿超滿足！另外套餐的咖啡和紅茶都可以續杯，非常佛心。

交通方式：捷運忠孝復興站3號出口，步行約7分鐘

營業時間：07:30-22:00（週一公休）

必吃推薦：M one什錦蛋捲

Toast Chat

Toast Chat。 圖／Enn
Toast Chat。 圖／Enn

Toast Chat隱藏在東區巷弄中，店內風格溫馨舒適，還有多隻貓貓作陪，用餐不限時，完全是貓奴的天堂，小編推薦點泰式辣味豬水波蛋，香辣的豬肉、切開後流心的水波蛋、濃郁的起司搭配鬆軟的麵包，不只美味、更是滿足，配餐也有多種選擇，小編選的是洋蔥圈和炸雞，份量都非常足夠，貓奴必訪！

小編小提醒：店家不接待12歲以下小朋友，也不開放攜帶寵物喔！

交通方式：捷運國父紀念館站2號出口，步行約5分鐘

營業時間：平日12:00-22:00、假日12:00-16:30、17:30-22:00

必吃推薦：泰式辣味豬水波蛋

MATTER CAFE

MATTER CAFE。 圖／IG,chiu.pdf
MATTER CAFE。 圖／IG,chiu.pdf

MATTER CAFE供應餐點豐富，從義大利麵、舒芙蕾到早餐盤等都吃的到，雖然種類繁多，但是價格親民、品質也不馬虎，小編推薦點煙燻鮭魚舒芙蕾，香氣、油脂豐富的煙燻鮭魚搭上鬆軟綿密的舒芙蕾，有趣的甜鹹搭配，令人一口接一口停不下來，也有搭配炒蛋和時蔬，營養又健康。

交通方式：捷運新埔站2號出口，步行約3分鐘

營業時間：09:00-20:00

必吃推薦：煙燻鮭魚舒芙蕾

延伸閱讀>>【台北早午餐推薦】不只顏值高！8間台北必吃早午餐

想知道更多實用台北旅遊攻略，請看「台北旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

早午餐 必吃 舒芙蕾

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

搭捷運遇長輩碎念「都不會讓」 她白眼：還能拖行李出遊呢

台中早午餐新寵！「Proi Kitchen」森林系澳式早午餐 餐點大份量、無服務費 還能飲料、咖啡無限暢飲

「被縣長耽誤的DJ」許淑華國慶舞台放電 縣府小編神祝壽惹笑網

桃園「新夜市」來了！想得到的夜市美食、遊戲統統有 最強放大術「100元鈔票換200元夜市券」還有5天

相關新聞

不只好拍還很好吃！「台北必訪早午餐」推薦 吸睛早餐盤打造美好的一餐

【FunTime小編群】相信很多人週末休假在家，常常一放鬆就一覺到中午，這時候早午餐就是一個好選擇，但是台北遍地都是餐廳，大海撈針總是害怕踩雷、挑到重看不重吃的餐點，如果你也有這個困擾，就來看看FunTime小編精選的幾間台北必吃早午餐吧！

一週只營業4天！ 東北角貢寮絕美海景餐廳「92k週末食堂」採全預約制，季節限定料理「現剖海膽」必吃

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這裡對我來說真的有夠遠，就位於東北角台2線約92公里處，但也確實美的要命！直接海景第一排 搖滾區的水產餐廳，一週只營業4天，很熱門，一定要預約。 提供

東北角冬季必吃美味！從海鮮到暖心小吃的限定饗宴

冬季來到東北角，不只能夠看海賞景，此時也是海鮮最肥美、風味最鮮明的時刻。想知道冬季來東北角能品嚐什麼美食嗎？以下編輯為你精選、值得一訪再訪的限定美味，從海鮮、石花凍、山藥、水果到市集小食，帶你一起走訪東北角冬季限定的美味地圖，快快收藏起來東北角這份美食清單吧！

台北異國美食推薦！吃遍韓泰越3國，暑假不出國也像在旅行

你也是暑假沒辦法出國的上班族嗎？那就跟著RG小編用「味蕾」來趟環遊世界的美食之旅吧！今天帶你走一趟台北一日三餐吃遍三個國家：韓國、泰國、越南，全都是本地超人氣、在地人也愛的口袋名單，讓你不用飛也能出國感滿滿！

新北也有好吃的鍋燒麵！每日現煮湯頭＋澎湃配料，十多種湯頭想吃哪款自己搭

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 想找一碗好吃的鍋燒麵，在台北真的不容易！鍋燒麵雖然是台灣很常見的小吃，但在台北能找到用心經營的鍋燒麵專賣店並不多，最近發現板橋埔墘開了一家鍋燒專賣店——二春外鍋

台北新拍點！社子島「去社子島玩」主題壁畫完工 展慢活魅力

沿著延平北路七段漫步，你會發現社子島堤防多了一道繽紛新風景。以「去社子島玩」為主題的彩繪牆，是設計師張家榕用畫筆描繪出在地故事，讓人忍不住駐足欣賞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。