不只好拍還很好吃！「台北必訪早午餐」推薦 吸睛早餐盤打造美好的一餐

【FunTime小編群】相信很多人週末休假在家，常常一放鬆就一覺到中午，這時候早午餐就是一個好選擇，但是台北遍地都是餐廳，大海撈針總是害怕踩雷、挑到重看不重吃的餐點，如果你也有這個困擾，就來看看FunTime小編精選的幾間台北必吃早午餐吧！

BRUN不然 安和店

BRUN不然的店面設計走簡約風，採用大片的落地窗，當陽光透過落地窗灑進來時，有一種說不出的愜意與舒適，建議可以點一份法式炒蛋早午餐，既營養又滿足，滑順的美式炒蛋、新鮮的剝殼大蝦、外酥內鬆的炸薯塊以及不輸專業麵包店的可頌，再配上一杯使用新鮮蔬果製作而成的紫果汁，絕對是點睛之筆。

交通方式：捷運忠孝敦化站5號出口，步行約5分鐘

營業時間：08:30-22:00

必吃推薦：法式炒蛋早午餐

覓’s咖啡小酒館 Miss Coffee Bar

覓’s咖啡小酒館隱藏在花博公園附近巷弄內，店面不大，是一家寶藏小店，每到用餐時間便座無虛席，早上是早午餐、晚上是餐酒館，非常有趣，特別推薦英式假期早餐盤，鮭魚大塊厚實，是上桌會有點嚇到的份量，調味、火侯都很完美，肉食主義會感到很滿足，再搭配沙拉，炒蛋及麵包，絕對是美好的一餐。

交通方式：捷運圓山站1號出口，步行約14分鐘

營業時間：週一到週四 10:30-22:00、週五 10:30-00:00、週六 10:00-00:00、週日 10:00-22:00

必吃推薦：英式假期早餐盤

M One Café 大安

M One Café除了是許多明星藝人的愛店外，更是台北早午餐界的長青組，即便近年來同類型的店一家家的開，生意還是很好、魅力依舊，建議點M one什錦蛋捲套餐，蛋捲包著多種配料、搭配切片酪梨，增加了濃郁的香氣，套餐的薯絲口感豐富、不膩口，還提供法國吐司，淋上滿滿的糖漿超滿足！另外套餐的咖啡和紅茶都可以續杯，非常佛心。

交通方式：捷運忠孝復興站3號出口，步行約7分鐘

營業時間：07:30-22:00（週一公休）

必吃推薦：M one什錦蛋捲

Toast Chat

Toast Chat隱藏在東區巷弄中，店內風格溫馨舒適，還有多隻貓貓作陪，用餐不限時，完全是貓奴的天堂，小編推薦點泰式辣味豬水波蛋，香辣的豬肉、切開後流心的水波蛋、濃郁的起司搭配鬆軟的麵包，不只美味、更是滿足，配餐也有多種選擇，小編選的是洋蔥圈和炸雞，份量都非常足夠，貓奴必訪！

小編小提醒：店家不接待12歲以下小朋友，也不開放攜帶寵物喔！

交通方式：捷運國父紀念館站2號出口，步行約5分鐘

營業時間：平日12:00-22:00、假日12:00-16:30、17:30-22:00

必吃推薦：泰式辣味豬水波蛋

MATTER CAFE

MATTER CAFE供應餐點豐富，從義大利麵、舒芙蕾到早餐盤等都吃的到，雖然種類繁多，但是價格親民、品質也不馬虎，小編推薦點煙燻鮭魚舒芙蕾，香氣、油脂豐富的煙燻鮭魚搭上鬆軟綿密的舒芙蕾，有趣的甜鹹搭配，令人一口接一口停不下來，也有搭配炒蛋和時蔬，營養又健康。

交通方式：捷運新埔站2號出口，步行約3分鐘

營業時間：09:00-20:00

必吃推薦：煙燻鮭魚舒芙蕾

