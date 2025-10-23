搭紅眼班機不用再睡機場啦！仁川機場附近飯店懶人包一次看

【FunTime小編群】因為廉價航空興起，許多人飛往韓國首爾會搭乘超早班或超晚班的班機，抵達仁川機場時已無聯外交通，雖然也能在機場過夜，但若不想疲憊地睡在機場，下飛機後想好好放鬆休息、梳洗一下，就可以考慮小編這次整理的幾間仁川機場附近的首爾住宿，全部都離機場超近、超方便！

快速導覽｜仁川機場住宿

若是搭乘紅眼班機往返首爾，抵達仁川機場後可以住在機場旁的飯店，隔天搭乘免費接駁車，只需要5到10分鐘就能抵達航廈，不用擔心睡過頭或是叫不到車。或是選擇雲西站附近的住宿，擁有更好的生活機能，從餐廳、超商到樂天超市通通有，想在離開首爾前最後爆買一波也沒問題喔～

仁川機場住宿推薦｜平價機場飯店精選

小資族玩首爾如何省下一筆錢呢？最容易節省的就是機票和住宿，既然已經搭乘紅眼班機了，當然也要優先選擇平價的機場飯店！這次小編介紹的兩間飯店都在雲西站附近，距離機場約15分鐘的車程，雖然比其他飯店遠一些，但也有提供接駁車服務，CP值很高！不會因為便宜就犧牲住宿體驗～

仁川機場AirRelax飯店｜免費接駁車ｘ高CP值

仁川機場⇋飯店，車程約15分鐘

仁川機場AirRelax飯店(Hotel AirRelax Incheon Airport)有免費的機場接送，對於早班機、晚班機或轉機旅客都很方便，且房間空間比起市區的飯店相對起來寬敞許多，價格又超值，飯店服務人員服務態度親切熱情，帶給旅客舒適的住宿體驗，性價比超高！

訂房網評價︰8.3/10(agoda)

交通︰機場鐵路雲西站步行約5分鐘

附近景點︰雲西站、樂天超市

仁川機場住宿推薦｜近航廈的機場飯店

對於抵達和起飛時間在凌晨、深夜，容易焦慮趕不上班機，想就近好好休息且預算充足的旅客，小編最推薦機場周遭的飯店，搭乘免費接駁車前往航廈約5到10分鐘。同時這些飯店也比較高級一些，不僅房間寬敞舒適，可以看見飛機起降，還有游泳池、免費早餐等服務。

仁川君悅酒店｜五星級飯店ｘ半露天泳池

仁川機場⇋飯店，車程約5分鐘

五星級的仁川君悅酒店(Grand Hyatt Incheon)走的是商務風，房間住起來非常舒適，該有的備品都有，桌上還貼心準備兩種電壓的插頭。而飯店設有半露天泳池、健身中心與兒童遊戲室可以使用，早上則有簡易的早餐，像是吐司、麵包、沙拉等等很有飽足感！重點是飯店就位在仁川機場旁，約五分鐘就能抵達仁川機場2號航站，十分方便！

訂房網評價︰8.9/10(agoda)

交通：從仁川機場搭乘巴士約5分鐘

附近景點：永宗島馬嘶鞍海邊、仙女岩、舞衣島

仁川機場宜必思尚品大使酒店｜近航廈平價住宿ｘ有超商

仁川機場⇋飯店，車程約5分鐘

仁川機場宜必思尚品大使酒店(ibis Styles Ambassador Incheon Airport T2)離仁川機場非常近，車程只要5分鐘就能抵達航站，從房間的窗戶看出去就是機場的跑道，還能看到飛機起飛的樣子喔！這間飯店有提供免費接駁車的服務，固定時段發車，不需要提前預約，讓旅客可以更輕鬆往返機場！而且再晚都不用怕餓肚子，飯店內就有便利商店能買東西吃啦～

小編偷偷說：如果到達時間太晚，二號航廈的旅客也能搭24小時的機場02號接駁車喔～

訂房網評價︰8.8/10(agoda)

交通：從仁川機場搭乘巴士約5分鐘

附近景點：馬善海邊、仁川大橋

仁川機場住宿推薦｜雲西站附近的飯店

雲西站附近的飯店更適合步調悠閒，想在機場附近休息一天再開啟行程，或是計劃提前一天到機場附近的旅客。這裡的交通便利，前往機場搭乘機場快線只要1站就能抵達，周遭生活機能便利，有許多24小時營業的餐廳、便利商店，甚至還有樂天超市可以逛！

仁川機場金色鬱金香酒店｜樂天超市附近ｘ有洗衣機

仁川機場⇋飯店，車程約10分鐘

仁川機場金色鬱金香酒店(GOLDEN TULIP INCHEON AIRPORT HOTEL AND SUITES)為搭乘紅眼班機旅客首選，從仁川機場搭乘機場快線到機場鐵路雲西站只需要7分鐘，出站後約3分鐘即可抵達飯店，交通十分便利。另外，周邊餐廳選擇眾多，附近更有一家樂天超市可供旅客採買呢！房間設備齊全新穎，價格實惠，好評多到數不完，因此下次來首爾不用急著進市區，先在這家飯店好好休息一晚吧！

訂房網評價︰8.4/10(Booking)

交通︰機場鐵路雲西站步行約3分鐘

附近景點︰雲西站、樂天超市

仁川機場亨德酒店｜生活機能便利ｘ有公共小廚房

仁川機場⇋飯店，車程約10分鐘

仁川機場亨德酒店(Hound Hotel Incheon Airport)走路3分鐘就能到地鐵雲西站，附近的街道非常熱鬧，不只有多家超商和24小時營業的餐廳，甚至還有樂天超市可以逛！想自己料理的話，飯店內也有公共小廚房能使用。房間整體意外的很寬敞，並且每間都配有浴缸，可以好好緩解旅行的疲勞～

訂房網評價︰8.5/10(agoda)

交通：機場鐵路雲西站步行約4分鐘

附近景點：樂天超市

