Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」限時回歸！全台8間門市限定 加碼極限量「神級夾心貝」只賣5天

神級甜甜圈即將回歸！經典美式甜甜圈「Krispy Kreme」兩款夯品將於11月限時開賣，全台8間門市同步販售，想吃記得抄筆記。

圖／Krispy Kreme提供

美式甜甜圈專賣「Krispy Kreme」宣布，神級單品「烤布蕾甜甜圈」將自11/1至11/16快閃回歸，除了有復刻超人氣的烤布蕾甜甜圈外，再加碼極限量「香檸烤布蕾夾心貝」，於板橋、美麗華、新光A8、南港環球、新店裕隆城、桃園長庚、桃園遠百、新竹SOGO等8間門市限定販售。

Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」由手工現烤酥脆焦糖層搭配特調香濃滑順卡士達，不僅口感豐富，滋味更是一絕。特別一提的是，「香檸烤布蕾夾心貝」僅於活動期間之每週三、六販售，欲朝聖限量美味的朋友可要注意、別白跑囉！

Krispy Kreme 烤布蕾甜甜圈、香檸烤布蕾夾心貝販售資訊

販售期間：2025/11/1～2025/11/16

販售門市：板橋、美麗華、新光A8、南港環球、新店裕隆城、桃園長庚、桃園遠百、新竹SOGO（台北站前、南京復興、SOGO復興未販售）

備註：香檸烤布蕾每週三＆六販售

