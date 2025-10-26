大杯珍奶50元開喝！CoCo「八款人氣飲品2杯99元」 咀嚼系神品「QQ奶茶、仙草凍乳」都點得到

不只有50元大杯珍奶！CoCo都可「2杯99元」集結秋冬經典飲品，共有八款飲品任你選，平均下來一大杯只要50元銅板就能拿下。

飲品示意圖。圖／CoCo都可提供

CoCo都可「2杯99元」強勢登場，盤點八款人氣必喝飲品，有QQ奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)、手作仙草凍乳(L)、28茉輕乳茶(L)、28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、葡萄柚果粒茶(L)、珍珠奶茶(L)等，不論是果茶、奶茶還是咀嚼系飲品統統都能點，任選兩杯只要99元，全台門市臨櫃、線上訂皆適用。

珍珠奶茶。圖／CoCo都可提供

圖／CoCo都可提供

需注意的是，活動品項及販售依各門市公告為主；外送平台及部分門市不適用。

手作仙草凍乳。圖／CoCo都可提供

