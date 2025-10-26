大杯珍奶50元開喝！CoCo「八款人氣飲品2杯99元」 咀嚼系神品「QQ奶茶、仙草凍乳」都點得到
不只有50元大杯珍奶！CoCo都可「2杯99元」集結秋冬經典飲品，共有八款飲品任你選，平均下來一大杯只要50元銅板就能拿下。
CoCo都可「2杯99元」強勢登場，盤點八款人氣必喝飲品，有QQ奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)、手作仙草凍乳(L)、28茉輕乳茶(L)、28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、葡萄柚果粒茶(L)、珍珠奶茶(L)等，不論是果茶、奶茶還是咀嚼系飲品統統都能點，任選兩杯只要99元，全台門市臨櫃、線上訂皆適用。
需注意的是，活動品項及販售依各門市公告為主；外送平台及部分門市不適用。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言