快訊

影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

大杯珍奶50元開喝！CoCo「八款人氣飲品2杯99元」 咀嚼系神品「QQ奶茶、仙草凍乳」都點得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

不只有50元大杯珍奶CoCo都可「2杯99元」集結秋冬經典飲品，共有八款飲品任你選，平均下來一大杯只要50元銅板就能拿下。

飲品示意圖。圖／CoCo都可提供
飲品示意圖。圖／CoCo都可提供

CoCo都可「2杯99元」強勢登場，盤點八款人氣必喝飲品，有QQ奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)、手作仙草凍乳(L)、28茉輕乳茶(L)、28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、葡萄柚果粒茶(L)、珍珠奶茶(L)等，不論是果茶、奶茶還是咀嚼系飲品統統都能點，任選兩杯只要99元，全台門市臨櫃、線上訂皆適用。

珍珠奶茶。圖／CoCo都可提供
珍珠奶茶。圖／CoCo都可提供

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

需注意的是，活動品項及販售依各門市公告為主；外送平台及部分門市不適用。

手作仙草凍乳。圖／CoCo都可提供
手作仙草凍乳。圖／CoCo都可提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

奶茶 CoCo 珍奶 手搖

相關新聞

大杯珍奶50元開喝！CoCo「八款人氣飲品2杯99元」 咀嚼系神品「QQ奶茶、仙草凍乳」都點得到

不只有50元大杯珍奶！CoCo都可「2杯99元」集結秋冬經典飲品，共有八款飲品任你選，平均下來一大杯只要50元銅板就能拿下。

台北下午茶推薦！台北W飯店×PISTA CIAO聯名登場，開心果控保證會愛「W Tipsy Tea」

喜愛開心果的甜點控注意！台北W飯店信義區10樓的WOOBAR即日起至2026年3月8日，推出全新「W Tipsy Tea Feat. PISTA CIAO」聯名下午茶，以「綠寶石級」西西里開心果為主角，打造期間限定的台北下午茶新亮點。品牌PISTA CIAO以特濃開心果奶酥醬聞名，這次攜手五星級飯店，為午後時光注入濃郁堅果香氣。

驚魂開喝！ ６大萬聖限定手搖&調酒「血袋造型、南瓜燈奶茶」超應景 限時買1送1、萬聖裝扮還打88折

驚魂開喝！ ６大萬聖限定手搖&調酒「血袋造型、南瓜燈奶茶」超吸睛 限時買1送1、萬聖裝扮還打88折

北部終於開出第3家！ 「八曜和茶」板橋館前店開幕日曝光 首3日贈「環保杯袋」 新北鐵粉先衝

北部終於開出第3家！ 「八曜和茶」板橋館前店開幕日曝光 限時3天送「環保杯袋」

自助吧驚見「翻轉布丁」！享千葉火鍋「每日限量丁布」3門市吃得到 搭配「1飲品+配料」自製「丁布奶茶」

統一「翻轉布丁」開賣即爆紅，短短約3天就傳出完售消息。「享千葉火鍋」跟上話題，特別推出限量「翻轉布丁」，...

不再是台中限定！「85度C生甜甜圈研究所」開到新北了 新增「2據點」店址曝光

不只台中有！繼「85度C生甜甜圈專賣」開設全台首店後，接下來將有兩個新據點插旗新北，引發網友熱議直呼「好期待」、「跟上流行了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。