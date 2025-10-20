不再是台中限定！「85度C生甜甜圈研究所」開到新北了 新增「2據點」店址曝光

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
不只台中有！繼「85度C生甜甜圈專賣」開設全台首店後，接下來將有兩個新據點插旗新北，引發網友熱議直呼「好期待」、「跟上流行了」。

「85度C生甜甜圈專賣」第一家店落腳台中市南區復興路，自開幕起即吸引大批人潮排隊朝聖，各式生甜甜圈爆餡又涮嘴，成為甜點控的台中探店清單之一。現在，有網友在徵才網站發現，85度C即將增設「生甜甜圈85度C板橋研究所」及「生甜甜圈85度C三重研究所」兩個新據點，屆時免下台中也能甜蜜開吃。

另據徵才頁面顯示，「生甜甜圈85度C板橋研究所」預計10/30至11/2開始限量試賣，11/3至11/5試營運，並於11/6、11/7推出開幕活動，而實際開幕日與詳情則依業者公告為準。

生甜甜圈85度C板橋研究所：新北市板橋區重慶路218號

生甜甜圈85度C三重研究所：新北市三重區新北市三重區分子尾街45號

甜甜圈 探店 甜點 85℃ 新開店

