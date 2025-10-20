「先喝道」買1送1！全台門市「3大夯品買一送一」連3天 賞花新聖地「東海玫瑰園」這日開園
「先喝道」買一送一！為慶〈東海玫瑰園〉開園，人氣茶飲「先喝道」推出連三天買一送一，超夯「3大飲品」接棒出擊，令網友直呼「很有誠意」。
古典玫瑰園創辦人以一座佔地2000坪、萬朵玫瑰盛開的〈東海玫瑰園〉作為母校東海大學70週年生日禮物，旗下茶飲品牌「先喝道」同步推出「買一送一」邀請消費者共襄盛舉，10/22至10/24，分別由「英式水果茶、四季春茶王、英式蜜桃風味茶」輪番上陣享買1送1，且全台門市都適用。
需注意的是，本活動限現場自取，外送平台恕不適用，每人限購二組。此外，〈東海玫瑰園〉預計於11/1開園，位於東海大學內、東海牧場旁，最新資訊請見古典玫瑰園粉專。
先喝道 全台買一送一活動資訊
活動期間：2025/10/22～2025/10/24
優惠品項：10/22【英式水果茶】；10/23【四季春茶王】；10/24【英式蜜桃風味茶】
注意事項：活動限現場自取，外送平台恕不適用，每人限購二組
