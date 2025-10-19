三重人等到「橘村屋」了！限時3天「6吋鮮奶油蛋糕買1送1」不限量 超有誠意「能跨店換、1年兌換期」半價開吃
三重人衝！蛋糕名店「橘村屋」插旗新北三重，同步祭出「鮮奶油蛋糕買1送1」開幕優惠，不玩飢餓行銷、不限數量，人人買得到！
高人氣「橘村屋」陸續展店，暌違17年終於插旗新北三重，推出限時3天「6吋鮮奶油蛋糕買一送一」開幕活動，10/23至10/25，凡購買6吋鮮奶油蛋糕即贈「蛋糕兌換劵」，可憑券至北北桃13家直營門市（專櫃除外）跨店兌換，不玩飢餓行銷、不限數量且兌換期限長達一年十分有誠意。原價690元鮮奶油蛋糕折扣後，平均每個只要345元。
需注意的是，兌換期限2025/10/28至2026/10/27，母親節、父親節暫停兌換，全年度皆可兌換到「水蜜桃、黑森林」兩款鮮奶油蛋糕，另有機會換到季節限定「草莓、芒果」鮮奶油蛋糕。兌換詳情依各門市為準。
橘村屋 三重正義店
開幕日：2025/10/23
地址：新北市三重區正義北路155號
營業時間：10:30-21:30
開幕活動 6吋鮮奶油蛋糕買1送1
活動日期：2025/10/23～2025/10/25
