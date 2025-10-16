不飛日本也喝得到！SUKIYA すき家「冰霜奶昔」進駐台灣4門市 期間限定「烤地瓜奶昔」45元起開喝

不用飛日本，台灣也開賣了！日本獨家人氣飲品入駐台灣「SUKIYA すき家」，超夯「冰霜奶昔系列」於指定4家門市開賣，新口味奶昔更是期間限定要搶喝！

圖／摘自すき家官方X

台灣「SUKIYA すき家」同步販售日本當地人氣飲品「冰霜奶昔系列」，除了有經典款「牛奶冰霜奶昔」及「草莓冰霜奶昔」外，更加碼期間限定「烤地瓜冰霜奶昔」自10/15起推出，喝得到地瓜顆粒與香氣帶來的秋日限定滋味，小杯售價45元、中杯售價55元。

圖／摘自SUKIYA すき家台灣官網

值得注意的是，冰霜奶昔目前僅在南京伊通店、三峽店、桃園龜山店、三民建工店販售，有網友手刀嘗鮮直呼「是幸福的滋味」。此外，「冰霜奶昔系列」建議充分攪拌後享用最佳，推薦在冰涼時盡快飲用，吃飽飯後外帶一杯也很愜意。

圖／摘自すき家官方X

