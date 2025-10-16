快訊

出車了！亦捷客運罷駛事件中午落幕 苗栗縣府：籲鄉親隨時反映狀況

會計師曝與蔡明興關係 檢察官控：Excel檔柯文哲是製作人

台積電法說會／估第4季營收中間值季減1%至328億美元 高標仍有望創高

不飛日本也喝得到！SUKIYA すき家「冰霜奶昔」進駐台灣4門市 期間限定「烤地瓜奶昔」45元起開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自すき家官方X
圖／摘自すき家官方X

不用飛日本，台灣也開賣了！日本獨家人氣飲品入駐台灣「SUKIYA すき家」，超夯「冰霜奶昔系列」於指定4家門市開賣，新口味奶昔更是期間限定要搶喝！

圖／摘自すき家官方X
圖／摘自すき家官方X

台灣「SUKIYA すき家」同步販售日本當地人氣飲品「冰霜奶昔系列」，除了有經典款「牛奶冰霜奶昔」及「草莓冰霜奶昔」外，更加碼期間限定「烤地瓜冰霜奶昔」自10/15起推出，喝得到地瓜顆粒與香氣帶來的秋日限定滋味，小杯售價45元、中杯售價55元。

圖／摘自SUKIYA すき家台灣官網
圖／摘自SUKIYA すき家台灣官網

值得注意的是，冰霜奶昔目前僅在南京伊通店、三峽店、桃園龜山店、三民建工店販售，有網友手刀嘗鮮直呼「是幸福的滋味」。此外，「冰霜奶昔系列」建議充分攪拌後享用最佳，推薦在冰涼時盡快飲用，吃飽飯後外帶一杯也很愜意。

圖／摘自すき家官方X
圖／摘自すき家官方X

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

地瓜 すき家 奶昔

相關新聞

不飛日本也喝得到！SUKIYA すき家「冰霜奶昔」進駐台灣4門市 期間限定「烤地瓜奶昔」45元起開喝

不用飛日本，台灣也開賣了！日本獨家人氣飲品入駐台灣「SUKIYA すき家」，超夯「冰霜奶昔系列」於指定4家門市開賣，新口味奶昔更是期間限定要搶喝！

珍奶也翻轉！ 翰林隱藏版「翻轉珍奶」太狂　9:1爆量比例整杯珍珠塞爆

連珍奶都被翻轉！近期統一布丁的「翻轉布丁」掀起超厚焦糖旋風後，翰林茶館也出現超狂飲品，低調推出隱藏版「翻轉珍奶」，以9：1的珍珠與奶茶比例登場，從網友分享的畫面，看得到每杯幾乎全是珍珠！ 有網友

三麗鷗聯名咖啡廳！CACO cafe「大耳狗喜拿咖啡廳」登場 2門市限定「雲朵系造景+限定周邊」萌度爆表

是大耳狗咖啡廳！「CACO cafe」攜手三麗鷗人氣明星「大耳狗喜拿」全新打造聯名咖啡廳，結合雲朵系打卡造景、...

全家「吃冰不沾手神器」再+1 開賣時間快筆記！霜淇淋「這3天」買1送1

全家便利商店繼今夏掀起打卡熱潮的Fami!ce霜淇淋潮拍神器「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」後，這回又有創意新梗！中華...

經典「暴風雪」回來了！美國「DQ冰淇淋」重返台灣　開幕日期曝光

來自美國的來自美國的「DQ冰淇淋」（Dairy Queen）將於今年11月18日回歸台灣市場，首間門市將以全新面貌現身台...

萬聖節搞怪「仙草凍思樂冰」！7-ELEVEN糖果抽抽樂、思樂冰撕撕樂最低0元整年吃爆

搞怪又歡樂的萬聖節即將到來，7-ELEVEN看準消費者熱愛驚喜優惠的特性，推出多項期間限定活動，從糖果、冰品到甜點、咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。