等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食」均一特價只要179元，還可加價搭配副食小菜、飲料或甜點，最低20元起超划算。
消費者最愛的福勝亭「週年慶優惠」來了！10/16至10/26，福勝亭推出「3款指定定食179元（原價220元）」活動，有開運豬排定食、黃金魚排定食、鮮嫩炸雞柳定食等3種經典選擇，海陸統統點得到，內用再享白飯、味噌湯吃到飽及高麗菜絲無限續。
光吃定食還不夠，能再以優惠價加購各式好料，像是「小菜+飲料」特價65元起、「現炸揚物+飲料」特價90元等，加點隱藏版甜點「麻糬冰淇淋」更僅需20元，多種搭配任你選。
福勝亭 週年慶優惠資訊
活動期間：2025/10/16～2025/10/26
優惠內容：【開運豬排定食、黃金魚排定食、鮮嫩炸雞柳定食】超優惠價179元（原價220元）
備註：另可加價升級套餐；更多活動詳情及規則依業者公告為準
