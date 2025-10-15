等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食」均一特價只要179元，還可加價搭配副食小菜、飲料或甜點，最低20元起超划算。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

消費者最愛的福勝亭「週年慶優惠」來了！10/16至10/26，福勝亭推出「3款指定定食179元（原價220元）」活動，有開運豬排定食、黃金魚排定食、鮮嫩炸雞柳定食等3種經典選擇，海陸統統點得到，內用再享白飯、味噌湯吃到飽及高麗菜絲無限續。

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

黃金魚排定食。圖／福勝亭提供
黃金魚排定食。圖／福勝亭提供

光吃定食還不夠，能再以優惠價加購各式好料，像是「小菜+飲料」特價65元起、「現炸揚物+飲料」特價90元等，加點隱藏版甜點「麻糬冰淇淋」更僅需20元，多種搭配任你選。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

福勝亭 週年慶優惠資訊

活動期間：2025/10/16～2025/10/26

優惠內容：【開運豬排定食、黃金魚排定食、鮮嫩炸雞柳定食】超優惠價179元（原價220元）

備註：另可加價升級套餐；更多活動詳情及規則依業者公告為準

福勝亭週年慶推出指定定食優惠。圖／福勝亭提供
福勝亭週年慶推出指定定食優惠。圖／福勝亭提供

福勝亭 週年慶 豬排 冰淇淋 炸物 吃到飽

