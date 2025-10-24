摩斯漢堡「連假優惠」倒數！「早餐夯堡+大杯冰紅茶」76元開吃 「不敗款珍珠堡、摩斯奶茶、抹茶紅豆米派」都有優惠
連假優惠吃摩斯！摩斯漢堡「連假優惠第四彈」登場，「熱門早餐+招牌冰紅茶」第2套6折，銅板價76元開吃；還有經典珍珠堡與冰紅茶的組合，同樣打折更划算。
摩斯漢堡「連假優惠第四彈」來了！即日起至10/27，早餐「新咕咕雞堡+冰紅茶(L)」享第2套6折，折扣後平均一套只76要元（原價兩套190元），一個人點單套也有9折優惠價86元（原價95元），飲品還可+20元升級冰橙咖啡（跨店取不適用）。
同一活動期間，10/27前，每日上午10:30後「超級大麥薑燒珍珠堡+冰紅茶(L)」同享第2套6折、單套9折優惠。
此外，摩斯也為迎接萬聖節推出優惠活動，即日起至10/31，蒟蒻（蜂蜜檸檬/葡萄/芭樂檸檬）任選2杯49元；摩斯經典奶茶(L)/摩斯咖啡(L)第二杯半價，兩杯特價90元（原價120元）；以及抹茶紅豆米派+摩斯熱可可(M)特價85元（原價90元）。
