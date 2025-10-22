頂呱呱X鬼娃恰吉跨界開趴！萬聖節限定黑堡、恐怖周邊同步登場

秋意漸濃之際Chill一下！「台北寒舍艾美酒店 」旗下Drip & Dough 外帶選品店推出季節限定「醺香・豐韻」微醺甜點企劃，即日起至2025年12月31日止登場。此次活動以果香與酒韻為靈感，嚴選日本獺祭燒酎、紅紫蘇梅酒與法國紅酒入味，結合秋季果材，打造三款限定甜點與麵包，價格自120元起，為日常下午茶注入微醺詩意。每日限量供應，建議於取貨前三天預訂。

2025-10-14 16:01