頂呱呱X鬼娃恰吉跨界開趴！萬聖節限定黑堡、恐怖周邊同步登場
萬聖節氣氛全面啟動！國民炸雞品牌「頂呱呱」今年玩出全新驚嚇創意，宣布與經典恐怖角色《鬼娃恰吉 CHUCKY》跨界合作，推出「WANNA PLAY」系列，從主餐、包裝到限量周邊全都鬼氣滿滿，預計10月24日至12月31日限時登場，讓粉絲一邊大啖炸物、一邊沉浸在血色派對的驚悚氛圍中。
主打新品「雙醬鱈魚黑堡」以阿拉斯加鱈魚排現炸出爐，結合酸甜莓果醬與香濃塔塔醬，再以漆黑麵包包覆，營造神秘的暗黑視覺。同步推出煙燻風味「德式香腸」、經典「呱呱雞排」等多款萬聖節限定品項，並規劃兩款套餐選擇：包含主餐、地瓜薯條、雞塊與飲品的「恰吉獨享餐」，以及附贈「恰吉發條玩具盲袋」的「恰吉周邊套餐」，讓饕客吃飽又能收藏限量玩具。
此外，頂呱呱更祭出兩款應景周邊──「鬼娃恰吉發條玩具盲袋」共4款造型隨機登場，每款皆還原恰吉經典表情與武器細節；另有以血紅字體打造的「鬼娃恰吉萬聖節造型貼紙」，單張售價89元，凡單筆消費滿299元即可免費獲贈。萬聖節當天只要以恰吉造型進店消費，即可免費獲得「雙醬鱈魚黑堡」乙顆；其他變裝者亦享全單85折優惠。活動不適用於桃園與松山機場及桃園星光影城門市。
