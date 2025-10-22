快訊

藝人閃兵案 坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

「普發1萬」喝到爆！ 7-ELEVEN「萬元放大術」攻略 拿鐵、美式最低27元入手 爽省8500元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
OPENPOINT行動隨時取推出「政府萬元發放超值放大活動」，限時祭出CITY系列飲品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取推出「政府萬元發放超值放大活動」，限時祭出CITY系列飲品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供

「萬元放大術」快看！ 全民普發1萬元現金即將上路，各大通路也搶先推出優惠組合，超商龍頭7-ELEVEN也推出「萬元放大」活動，讓民眾不用等領錢就能先享優惠！

7-ELEVEN自10月22日至10月31日於OPENPOINT行動隨時取平台開跑「政府萬元發放超值放大活動」，限時10天推出CITY系列飲品組合優惠。其中「萬元超值組」包含CITY CAFE大杯濃萃美式370杯、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵300杯，折扣近半價，平均每杯最低27元起，最高爽省超過8500元，限量各6000組，兌換期限至2026年10月31日。

OPENPOINT行動隨時取平台開跑「政府萬元發放超值放大」活動。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取平台開跑「政府萬元發放超值放大」活動。圖／7-ELEVEN提供

若不想一次花萬元，也能選擇「3000元超值組」或「1000元超值組」：3000元組可選CITY CAFE大杯拿鐵、美式或CITY PRIMA精品咖啡，最低55折起；1000元組則主打CITY TEA現萃茶與CITY PEARL珍珠飲，像是青梅冰茶、一顆檸檬紅茶、黑糖珍珠撞奶等人氣飲品，享6折優惠起。所有組合都支援分批取貨、轉贈共享與跨店領取，數量依品項不同從6000組到10萬組不等。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

拿鐵 7-ELEVEN 超商 咖啡

相關新聞

「普發1萬」喝到爆！ 7-ELEVEN「萬元放大術」攻略 拿鐵、美式最低27元入手 爽省8500元

「普發1萬」喝到爆！ 7-ELEVEN、全家「萬元放大術」 拿鐵、美式最低27元入手 爽省8500元

第二波來襲～「星巴克 x Miffy」推粉嫩聯名新品 台灣限定5款周邊記得先收

上一次沒收到限定周邊的粉絲快看！星巴克再次和米菲兔帶來第二波聯名商品，將在10/21在全門市和線上同步開賣，這回一定要把握機會入手！

跑咖人最後倒數！富邦A25高空咖啡廳「KA Sky coffee」11／26起不對外開放 網哭：都還沒去

跑咖人快衝！信義區高空咖啡廳「KA Sky coffee」11／26起不對外開放 網哀嚎：都還沒去過

迎接冬日第一杯來了！ 星巴克「太妃核果那堤」11／5暖心回歸 金星會員提前一天先喝

冬日第一杯來了！ 星巴克「太妃核果那堤」11／5暖心回歸 金星會員提前一天先喝

「上島咖啡」台灣首店傳將熄燈！網友不捨：充滿回憶的老地方

日式連鎖咖啡品牌「上島咖啡店」在海外首店、也是台灣的第一家店「忠孝敦化店」，傳出因店租調漲、將於10月13日歇業，許多老...

開工必收！ 星巴克連3天優惠「買一送一、第二杯半價」　萬聖節黑貓魔法杯萌翻登場

星巴克粉絲必收！ 連3天優惠「買一送一、第二杯半價」　萬聖節黑貓魔法杯萌翻登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。