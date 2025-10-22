「普發1萬」喝到爆！ 7-ELEVEN「萬元放大術」攻略 拿鐵、美式最低27元入手 爽省8500元

「萬元放大術」快看！ 全民普發1萬元現金即將上路，各大通路也搶先推出優惠組合，超商龍頭7-ELEVEN也推出「萬元放大」活動，讓民眾不用等領錢就能先享優惠！

7-ELEVEN自10月22日至10月31日於OPENPOINT行動隨時取平台開跑「政府萬元發放超值放大活動」，限時10天推出CITY系列飲品組合優惠。其中「萬元超值組」包含CITY CAFE大杯濃萃美式370杯、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵300杯，折扣近半價，平均每杯最低27元起，最高爽省超過8500元，限量各6000組，兌換期限至2026年10月31日。

OPENPOINT行動隨時取平台開跑「政府萬元發放超值放大」活動。圖／7-ELEVEN提供

若不想一次花萬元，也能選擇「3000元超值組」或「1000元超值組」：3000元組可選CITY CAFE大杯拿鐵、美式或CITY PRIMA精品咖啡，最低55折起；1000元組則主打CITY TEA現萃茶與CITY PEARL珍珠飲，像是青梅冰茶、一顆檸檬紅茶、黑糖珍珠撞奶等人氣飲品，享6折優惠起。所有組合都支援分批取貨、轉贈共享與跨店領取，數量依品項不同從6000組到10萬組不等。

