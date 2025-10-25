快訊

日本Mister Donut搶先推出4款冬季限定新品！首推「波堤濃厚巧克力卡士達」開賣時間曝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
日本人氣甜甜圈品牌 Mister Donut（ミスタードーナツ） 宣布，備受粉絲期待的「波堤巧克力系列（Pon de Chocolat）」將於 2025年10月29日（三） 在日本全國門市正式開賣。這款冬季限定系列以經典Q彈波堤圈為基底，結合多層次巧克力風味，為寒冷季節帶來療癒的甜點時光。

本次推出四款口味，包括外層糖霜包裹的「波堤巧克力」（外帶¥183／內用¥187）、濃郁可可香氣的「波堤雙重巧克力」（外帶¥194／內用¥198）、內餡滑順的「濃厚巧克力卡士達」（外帶¥237／內用¥242），以及融合白巧克力與生巧克力的「波堤生巧克力」（外帶¥237／內用¥242）。全系列採用帶有榛果與香草香氣的巧克力麵糰製成，口感Q彈濃厚，充滿冬季節慶氛圍。

Mister Donut指出，「波堤巧克力系列」為冬季限定商品，各門市販售時間與供應數量可能不同，售完為止。若冬季前往日本旅遊，不妨到店品嚐這款限定回歸的甜點系列，感受只有冬天才能品味到的濃郁巧克力幸福滋味，去日本一定要吃吃看！

