日本京都燈會「嵐山月燈路」睽違4年重返竹林小徑！燈飾光影夢幻再現秋夜嵐山之美

曾深受旅人喜愛的秋冬季燈會「嵐山花燈路」，在舉辦17年後於2021年畫下句點。相隔四年，嵐山再度以全新姿態迎回光影盛宴──「嵐山月燈路（Arashiyama Tsukitouro）」，於2025年10月1日至31日期間限定登場。以竹林夜間燈光體驗為主軸，打造約一公里長的光之步道，讓人們在柔和月色與行燈映照下，重新感受京都秋夜的靜謐與浪漫。

嵐山花燈路轉型回歸！日本京都秋季旅遊限定活動登場

活動主場域集中於嵐山「竹林の小徑」，沿途掛設溫潤行燈，光影交錯於竹幹之間，營造層次分明的夢幻效果。今年更結合藝術燈光與動線設計，使散步體驗兼具視覺與文化感受。不同於傳統燈會的熱鬧氛圍，「嵐山月燈路」以低調典雅的方式呈現，更像是一場融合自然與藝術的夜間漫步。點燈時間為每日18:00至21:00，最後入場時間為20:30。

嵐山竹林夜遊票價1,500日圓、線上預售更優惠只要1,300日圓

本次活動採部分收費制，主打的竹林散步區設有付費入場區。根據官方資訊，成人票價1,500日圓，小學生及以下免費入場；若透過線上預售可享1,300日圓優惠。現場售票於每日17:15起在野宮神社前設售票處，亦可透過JR東海EX Travel等平台預購。主辦單位指出，部分收入將用於竹林維護與社區環境保護，讓旅人能在欣賞美景的同時，也為嵐山永續盡一份心力。

交通方面，自JR「嵯峨嵐山站」步行約10分鐘，或搭乘阪急電鐵、嵐電皆可輕鬆抵達。屆時整座嵐山將化為月色下的光影舞台，桂川與渡月橋在夜色中閃爍流光，伴隨秋風與竹葉輕響，帶領旅人走入一場專屬京都嵐山的美夢。

