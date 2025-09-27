「酷洛米」20週年驚喜登場！日本人氣「貓咪吐司」推限量聯名甜點

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自NEKO NEKOX粉絲團
圖／取自NEKO NEKOX粉絲團

日本超人氣烘焙品牌「ねこねこ食パン」以貓咪臉造型吐司走紅，近日再度引發話題。為慶祝三麗鷗角色「酷洛米」20週年，品牌宣布自10月1日起，推出一系列期間限定聯名商品。這回不只在吐司外型上融入角色元素，還以黑色與粉色作為視覺重點，將酷洛米的俏皮風格轉化為甜點魅力，成為秋季最受矚目的美食話題，去日本旅遊不要錯過！

圖／取自NEKO NEKOX粉絲團
圖／取自NEKO NEKOX粉絲團

圖／取自NEKO NEKOX粉絲團
圖／取自NEKO NEKOX粉絲團

主打商品是「酷洛米貓咪吐司」，選用巧克力搭配莓果口味，甜中帶酸的風味呼應角色獨特個性。除了吐司之外，還同步推出布朗尼、甜甜圈、可頌、餅乾與布丁等點心，造型與口感都充滿驚喜，甚至推出以黑色與粉色包裝呈現的聖代，讓粉絲從視覺到味覺都能一次滿足。這波聯名系列不僅適合作為日常早餐或下午茶點，更適合收藏拍照打卡，真的超可愛！

圖／取自NEKO NEKOX粉絲團
圖／取自NEKO NEKOX粉絲團

圖／取自NEKO NEKOX粉絲團
圖／取自NEKO NEKOX粉絲團

除了美食，週邊商品同樣吸睛，包括酷洛米造型娃娃、隨身鏡、收納包及吊飾等，都將隨活動期間同步販售。聯名系列將於日本全國指定門市限量推出，並開放宅配訂購，販售期自10月1日起至11月30日止。對於酷洛米愛好者與甜點迷來說，這場跨界合作不僅是味蕾享受，一定要親自體驗與品嚐看看！

圖／取自NEKO NEKOX粉絲團
圖／取自NEKO NEKOX粉絲團

圖／取自NEKO NEKOX粉絲團
圖／取自NEKO NEKOX粉絲團

