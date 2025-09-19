快訊

揪友一起玩大便！ 沖繩新地標「便便博物館」登場 「便便火山、扔接便便」20多種互動遊戲 能玩能摸還能帶回家

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／取自Unko Museum便便博物館官網
圖／取自Unko Museum便便博物館官網

想要一次玩遍看便便、摸便便、拍便便、買便便周邊？ 繼沖繩恐龍樂園「JUNGLIA」引起熱議之後，於9/19迎來全新打卡點─「便便博物館（うんこミュージアム OKINAWA）」，選址在永旺夢樂城沖繩來客夢5樓，幫把大家印象中尷尬的「便便」，轉化成可愛又療癒的沉浸式互動樂園，快揪好友一起玩大便！

圖／取自Unko Museum便便博物館官網
圖／取自Unko Museum便便博物館官網

圖／取自Unko Museum便便博物館官網
圖／取自Unko Museum便便博物館官網

繼日本東京、名古屋後，第三座常設「便便博物館」，首次進駐沖繩，更將滿滿南國氛圍融入設計。館外有萌翻的「便便鳥」迎賓，走進館內，能看到「便便之瀧」瀑布、「便便火山」隨時噴發，甚至還打造出沖繩限定的特色裝置──用琉球玻璃製作的「幸運便便」，以及點綴熱帶花卉的霓虹牆，拍起來滿滿度假感，將成為全新親子打卡熱點。

圖／取自Unko Museum便便博物館官網
圖／取自Unko Museum便便博物館官網

圖／取自Unko Museum便便博物館官網
圖／取自Unko Museum便便博物館官網

館內不只是拍照好看，還規劃了20多種互動遊戲，像是能製作專屬角色的「MY UNKO MAKER」、用聲音觸發的「便便呼喊」、挑戰敏捷度的「便便跳躍」與「接住掉落便便」等，讓大人小孩都玩得不亦樂乎。

圖／取自Unko Museum便便博物館官網
圖／取自Unko Museum便便博物館官網

圖／取自Unko Museum便便博物館官網
圖／取自Unko Museum便便博物館官網

便便也能變文青！現場除了展覽和遊戲外，還有一系列限定周邊，徹底顛覆大家對便便的印象，像是動物便便玩偶、彩色便便頭飾、零錢包、餅乾，甚至連繽紛衛生紙都有，每一樣都超級搞笑，讓人忍不住想全部打包帶回家。千萬別錯過沖繩這座超ㄎㄧㄤ又超好拍的「便便博物館」新景點，立馬加入口袋名單！

圖／取自Unko Museum便便博物館官網
圖／取自Unko Museum便便博物館官網

「Unko Museum 便便博物館」

．地點：沖繩縣中頭郡北中城村字來客夢1番地（永旺夢樂城沖繩來客夢5樓）

．開幕時間：2025年9月19日

．票價：成人¥2200～¥2400、國中高中生¥1500～¥1600、兒童（4歲以上）¥1100～¥1200

．交通方式：巴士-比嘉西原站步行約 5 分鐘；山里站（高速巴士）步行約 15 分鐘；自駕-從那霸 IC、名嘉地 IC 或許田 IC 出發，約 3–4 公里即可抵達

