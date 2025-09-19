拍板定案！沖繩2026年度內將加徵住宿稅 每人單日最高多收2,000日圓

快訊

近年國人熱衷海外旅行，尤其是鄰近的沖繩更是首選之一。　圖：shutterstock／來源
近年國人熱衷海外旅行，尤其是鄰近的沖繩更是首選之一。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】沖繩縣議會已於09/18正式通過宿泊稅條例，預計在2026年度內開始實施。未來凡入住沖繩縣內飯店、旅館或民宿的旅客，每人每晚將依住宿費支付2%的住宿稅，最高單日上限為2,000日圓。這是日本首次有整個都道府縣層級採用「定率制」課稅。

對旅客而言，稅率將統一為2%，但實際稅收會依照比例分配給沖繩縣及相關市町村。換句話說，無論是那霸市的商務飯店，還是恩納村、宮古島等度假村，皆須負擔同樣的稅率。以台灣遊客常住的中價位飯店來看，每人每晚約1萬日圓房價，需多付200日圓稅金；若入住高檔度假村，每晚房價超過10萬日圓，則課到上限2,000日圓。以一家四口住兩晚計算，住宿稅就可能增加8,000日圓（約新台幣1,600元），對家庭旅遊的預算將有明顯影響。

沖繩一直是台灣旅客短期自由行的首選之一。根據沖繩縣廳統計，2024年度就有超過88萬人次台灣人赴沖繩旅遊，占所有外國遊客近4成，穩居最大客源市場。隨著住宿稅上路，未來到沖繩需要負擔的旅費勢必再增加。雖然稅收規劃將用於觀光安全與環境維護，理論上能帶來更好的旅遊品質，但若是考量到住宿費用的支出，其他更低價的地區或許會成為下一個新選擇。正式條例施行日依後續政府公告為主。

