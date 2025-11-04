大自然就是美術館！秋日最夯打卡點 就在「新北濕地藝術季」

快訊

▲元智大學黃婉雯老師創作「植物的幾何學」。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」自開幕以來，吸引大批遊客走入河濱，一同感受自然與藝術交織的動人魅力。展期只到11/04已進入最後倒數，新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）特別於展覽期間每週六、日16:00推出「新海二期人工濕地導覽」，邀請市民朋友利用週末時光，欣賞藝術作品、探索濕地生態，體驗秋日陽光下最具生命力的藝文饗宴。

舞蹈生態系互動演出。　圖：新北市政府水利局／提供

高灘處處長黃裕斌表示，今年濕地藝術季以「種籽之旅」為主題，透過藝術家的創意巧思，象徵希望的種籽在濕地中萌芽，傳遞守護自然與永續共生的理念。展區匯集多件大型藝術裝置與互動作品，結合在地生態特色，讓濕地搖身化為一座充滿驚喜的自然美術館。作品不僅吸引民眾駐足欣賞，也成為親子共學、拍照打卡的熱門亮點，邀請大家一同走進濕地，感受藝術與自然交融的獨特魅力。

▲環教課程體驗－賞鳥樂無比。　圖：新北市政府水利局／提供

除了展覽外，藝術季期間推出的「新海二期人工濕地導覽」的週末限定活動，於16:00-17:00由濕地珍水志工老師帶領大家親臨現場，深入了解人工濕地的淨水原理、生態平衡及多樣化生物樣貌。高灘處期盼透過藝術的力量，喚起更多市民對自然環境的關注與行動，共同認識濕地價值、支持永續發展。

「新北濕地藝術」季正值秋意正濃之際，展覽即日起至11/04，請把握時間，一同踏上「種籽之旅」，為自然播下希望的種子，讓綠意與美好在心中持續萌芽。

