日本各地「A型流感」加速擴散中！赴日旅遊請注意防疫與就醫資訊

高燒不退是A型流感的典型症狀。　圖：Photo AC／來源
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】近期截至今日，日本全國多地出現A型流感擴大現象。根據厚生勞動省統計，目前A流感染者約佔日本整體流感病例的一半，此型病毒具重症化風險高、疫苗效果較不穩定的特性，旅日民眾需特別留意。

如何預防感染

日本今年夏天異常炎熱，且入秋後冷暖交替差異大，加上新冠疫情結束後民眾對於防疫意識開始鬆懈，所以流感流行期比往年提前約一個月，建議民眾在台灣就先接種流感疫苗，尤其是計畫冬季赴日旅遊者。台灣自10月起已率續開放公費和自費接種，接種後約兩週可產生保護力，有助降低感染與重症風險。

赴日後請務必配戴口罩、勤洗手與漱口，回飯店後以酒精消毒雙手與手機。多攝取蛋白質、蔬菜與維生素B群，並保持規律作息與睡眠，皆有助於免疫力維持。若出現高燒、喉嚨痛、倦怠感等症狀，應立即就醫並遵從醫師指示休養。

外國人在日本怎麼看病？

若旅途中身體不適，可利用日本觀光局（JNTO）提供的多語應急網站「讓您的日本之旅更加安心- 身體不適之時應急指南」搜尋就近醫療機構，支援繁中、英、日、韓語介面，並可依地區、診療科別與語言條件查找。

【就醫流程】通常為：掛號（出示護照證件） → 填寫問診表 → 醫師診察與開立處方 → 藥局領藥付款。

請攜帶護照與旅遊保險文件，若保險含「醫療費直接支付」服務，部分醫院可由保險直接理賠不需自付。

輕症可先向藥局諮詢藥劑師購藥；若高燒或嚴重倦怠，建議前往「內科（内科・呼吸器内科）」就診。

部分都市醫院如東京的「聖路加國際醫院」、大阪的「關西醫療中心」等設有外國人專用窗口或中文支援。如需協助，可撥打 JNTO旅客支援中心（050-3816-2787），全年24小時提供中文、英文、韓文服務。

如不便前往醫院，可考慮使用 HOTEL de DOCTOR 24 的線上診療服務，支援繁中、英、韓等22種語言，可於住宿地透過視訊與醫師諮詢並開立處方，費用是每次55,000日幣。

日本醫療品質優良但費用較高，建議旅客出發前務必購買涵蓋醫療的旅遊保險，以備不時之需。

