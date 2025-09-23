秋色稻田遇見《鬼滅之刃》！日本行田市稻田藝術迎來「入秋最佳觀賞期」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
／取自行田市X粉絲團
／取自行田市X粉絲團

入秋時節，豐收氣息漸濃，日本埼玉縣行田市的「稻田藝術（田んぼアート）」正躍上話題焦點。今年夏季行田市與火紅動漫《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》合作，以主角竈門炭治郎為題，在古代蓮之里東側打造一幅巨大稻田畫，面積達2.8公頃（約28,000平方米），用四款不同色稻種栽植，讓田野間浮現出炭治郎立體形象，絕對是鬼滅迷的最愛。

日前《鬼滅之刃：無限城上篇》上映至今，已突破近5.6億美金的票房，紛紛打破世界各國的歷史票房成績與紀錄。這回行田市的入秋之初也正是觀賞稻田藝術的好時刻。

原本色彩最鮮明的時期從七月中旬起至八月下旬，如今進入秋天仍可欣賞到稻穗轉換的金黃與深綠交織的秋色，與炭治郎臉部細節也可見稻穗形成的自然紋理，意境深遠。行田稻田藝術預計至十月中左右仍屬於可觀賞階段，過後稻穗會陸續收割，豐收也將揭開另一番景象。

為了讓旅人好好欣賞這片藝術與自然交融之作，行田市設有「行田塔」（古代蓮會館）屋頂展望室。從高約50公尺的展望處俯瞰，整幅炭治郎稻田藝術與周圍田野完美融合，細節一覽無遺。展望室全年開放，暑假期間更提前至清晨六點開放至晚間六點半入場，入館費僅四百日圓。

若你是動漫迷，或喜愛日本鄉間秋日風光，不妨安排一趟秋季行田之旅：在金黃稻穗中感受動漫與農業、藝術與自然對話；清晨或黃昏時分，光影交錯之際，炭治郎稻田的帥氣熱血面孔更顯神氣與堅韌，秋收未至行田市稻田藝術，趕快把握最佳觀賞期衝一波吧！

