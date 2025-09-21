大阪家庭旅遊首選！親子友善飯店讓你帶著小孩也能爆買不費力、輕鬆玩環球影城

【FunTime小編群】正在規劃大阪親子自由行嗎？相信各位爸媽多少都有帶小朋友出國的經驗，而住宿環境尤其重要，小編建議挑選標榜「親子住宿」的飯店，這些飯店除了附近機能好以外，最重要的是能讓小朋友住得開心滿意，爸媽也能樂得輕鬆！本期小編精選幾間位於大阪的親子旅館，住宿環境及交通位置都相當方便。如果想順便了解大阪景點、交通方式或是逛街攻略的話，也可以看看大阪旅遊全攻略，輕鬆排出完美行程，來趟全家都開心的大阪親子遊！

快速導覽｜大阪親子飯店挑選技巧

帶孩子去大阪自由行，最怕的就是住得不舒服、忘記帶需要的物品，讓整趟行程都疲乏到不行，完全沒辦法好好放鬆！所以選擇一間親子友善飯店真的很重要，不僅能省下交通時間，還可以享受有浴缸、廚房或寬敞空間的親子房型，建議大家出發前查好相關規定，依照自己的需求去做選擇喔～

大阪親子飯店挑選原則：

1.選擇交通便利的地點

推薦靠近地鐵站、交通轉運大站的飯店，例如大阪站、梅田站、難波站和心齋橋站，帶小孩移動才不會太辛苦。

2.確認飯店是否提供親子友善服務

預訂前先到飯店官網，查詢兒童入住的收費限制、是否有提供兒童備品、玩具或床圍欄、額外的福利或物品贈送。

3.優先考慮鄰近親子景點的住宿

像是在環球影城、天王寺動物院和大阪海遊館周遭的住宿，可以省下交通時間，玩得更加輕鬆。

大阪親子飯店｜心齋橋、難波親子住宿

對於初次來到大阪的親子旅客，心齋橋和難波是絕對不會錯過的區域！不僅有必逛的心齋橋、道頓堀商店街，著名的固力果跑人看版也在這裡，還有很多餐廳、小吃能選擇。即使帶著孩子也能輕鬆逛街購物，買完就先放回飯店，不用提著戰利品一整天～

心齋橋橋樑酒店｜免費冰淇淋ｘ兒童免費同住

心齋橋橋樑酒店。 圖／Agoda

心齋橋橋樑酒店。 圖／Agoda

心齋橋橋樑酒店(The Bridge Hotel Shinsaibashi)坐落於心齋橋車站附近，飯店設施齊全，大廳還有免費的啤酒、冰淇淋以及冷熱飲品可以食用，到了消夜時段20:30-21:30，還有免費拉麵，就算肚子餓也不用擔心～客房部分共有6種房型可以選擇，如果有12歲以下的小朋友，還可以不加床免費與大人同住，櫃檯也有提供兒童備品、兒童睡衣、輔助馬桶座圈、嬰兒護欄、嬰兒車等兒童物品，就算是親子出遊也很方便！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

附近景點：心齋橋商店街、道頓堀

交通資訊：心齋橋站步行約5分鐘

心齋橋長堀通哈頓飯店｜地鐵站旁邊ｘ房間寬敞舒適

心齋橋長堀通哈頓飯店。 圖／Agoda

心齋橋長堀通哈頓飯店。 圖／Agoda

心齋橋長堀通哈頓飯店(Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori)位在地鐵四橋站旁，設備新穎，飯店24小時都可以入住，就算很晚才到達也不用擔心！客房空間寬敞，就算一次打開兩個行李箱也沒問題！如果有12歲以下的孩童，也可以不加床免費與大人同住～飯店早餐是自助式，提供中日式餐點，有沙拉、白飯、稀飯、烏龍麵、麵包和各式配菜，也有果汁、咖啡等飲品，相當豐盛，吃飽喝足後再繼續下一段的旅程，是親子遊大阪時相當不錯的選擇哦！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

附近景點：心齋橋、道頓堀、難波

交通資訊：四橋站步行約1分鐘

大阪親子飯店｜大阪站、梅田親子住宿

若是有計劃去京都、神戶、奈良的親子旅客，住在大阪站和梅田附近是最佳的選擇！作為重要的交通樞紐，無論是前往關西機場、周邊城市、心齋橋或難波地區，通通都是地鐵直達，十分方便。整體也更加安靜，適合注重生活品質且預算充足的人～

西梅田哈頓飯店｜鄰近兩大地鐵站ｘ機場巴士在附近

西梅田哈頓飯店。 圖／Agoda

西梅田哈頓飯店。 圖／Agoda

西梅田哈頓飯店(Hearton Hotel Nishi Umeda)位於大阪市中心，走路就能抵達JR大阪站與地鐵西梅田站，從關西機場過來也能搭乘利木津巴士，對於有小孩的家庭來說再方便不過了！附近生活機能也十分便利，各式百貨公司、餐廳都一應俱全，隨時都能去逛街購物、吃美食喔～而且櫃檯是24小時服務，即使比較晚抵達也不用擔心，同時這間飯店也是大阪站附近較平價的住宿選擇，CP值非常高！

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

附近景點：梅田SKY大樓、心齋橋商店街、大阪城

交通資訊：大阪站步行約3分鐘

大阪城廣場｜房型選擇多ｘ露天浴場免費泡湯

大阪城廣場。 圖／Agoda

大阪城廣場。 圖／Agoda

大阪城廣場(City Plaza Hotel Osaka Natural Hot Spring & Spa)位於大阪城和心齋橋的中間，交通方便，擁有絕佳的地理位置。飯店設施齊全，設有露天浴場、室內溫泉池、桑拿、足浴池、健身房等設備。露天的泡湯區還可以欣賞美麗的大阪夜景，超級療癒～飯店提供11種房型，從單人、雙人到家庭套房全都應有盡有，如果有小學生以下的兒童，也可以不加床免費與大人同住（部分房型不適用），客房空間寬敞，可以說是Cp值相當高的大阪住宿呢！

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

附近景點：大阪城、心齋橋

交通資訊：堺筋本町站步行約5分鐘

大阪親子飯店｜天王寺親子住宿

天王寺的最大優勢在價格便宜，並且擁有眾多景點，包含天王寺動物園、通天閣、新世界商店街和阿倍野展望台都在附近，不用花太多時間移動，推薦給有預算限制、希望能輕鬆跑行程的親子旅客。

大阪天王寺峇里塔飯店｜南洋風格ｘ兒童遊戲室

大阪天王寺峇里塔飯店。 圖／Agoda

大阪天王寺峇里塔飯店。 圖／Agoda

大阪天王寺峇里塔飯店(Hotel Bali Tower Tennoji)是間融合了峇里島風格的大阪親子飯店，一進到大廳就可以感受到滿滿的熱帶島嶼風情。更厲害的是，部分房間內還有提供按摩椅、蒸臉機、岩盤浴等設備。如果有帶小朋友，櫃台也有提供兒童板凳、尿布、嬰兒車等物品租借，非常貼心～娛樂設施方面，飯店也有兒童遊戲室、漫畫房、小型遊戲中心等，讓所有辛苦的爸媽也可以好好放鬆！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

附近景點：四天王寺、通天閣

交通資訊：天王寺站步行約3分鐘

大阪親子飯店｜環球影城周邊親子住宿

對於目標是瘋玩環球影城的旅客，最推薦的當然是直接住在樂園旁邊！從飯店走路就能到樂園門口，完全不用浪費時間在交通上，早去晚歸也不會太累。而且相較市區的飯店，這裡的房間寬敞舒適，也有推出特別的主題房型喔～

環球影城近鐵飯店｜芝麻街主題房ｘCity walk商店街

環球影城近鐵飯店。 圖／Agoda

環球影城近鐵飯店。 圖／Agoda

有帶孩子來玩的話，小編私心推薦這間環球影城近鐵飯店(Hotel Kintetsu Universal City)，不僅位在City walk商店街中，飯店內處處都能看見芝麻街的角色們，房間還有幾間是聯名房，不僅牆上、浴室都能看見角色們的蹤影，連備品都是呢！兒童用品也有提供1歲以下兒童使用的嬰兒床和床邊護欄，6歲以下不佔床兒童也不用加價！飯店一出來隔壁還有麥當勞，住在這邊的話小朋友會很喜歡吧XD

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：環球城站步行約3分鐘

附近景點：環球影城、Citywalk商店街

延伸閱讀>>【大阪親子飯店】家庭旅遊首選！12間大阪親子住宿推薦

想知道更多實用大阪旅遊攻略，請看「大阪旅遊全攻略」