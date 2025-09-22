關東篇｜主題樂園全整理　逛街／泡湯／周邊景點大集合

關東的主題樂園氣氛熱鬧，玩得太開心都會懷疑是不是中了「自動花錢咒」，錢包一不小心就失守。 想要體驗速度和刺激，讀賣樂園的雲霄飛車絕對讓人尖叫到心跳加速，貼心的兒童專區也讓家長可以輕鬆休息不必陪玩到暈頭轉向。寶石燈飾秀也是讀賣樂園的最強招牌，數百萬顆LED把夜晚點亮成璀璨銀河，今年更以鑽石婚紀念為主題，打造如夢似幻的夜景。

而寶可夢迷最期待的，莫過於2026年春天即將於讀賣樂園登場的PokéPark KANTO寶可夢主題樂園，設置了「寶可夢森林」與「城鎮」兩大區域，據說能收服超過600隻寶可夢，絕對是粉絲不能錯過的新聖地。

其他樂園也各有梗： 三麗鷗彩虹樂園可愛到讓你瞬間回春十歲、日光江戶村帶你一秒變忍者，還能遇到武士亂入。、東武動物公園則是動物園＋遊樂園二合一。東京德國村用300 萬顆燈泡把夜晚點變得絢麗

(東京德國村-圖片來源：The Gate)

我全都想要！人氣主題樂園全解析

東京迪士尼、東京迪士尼海洋（Tokyo Disneyland & DisneySea）

* 位置：千葉縣浦安市

* 特點：經典樂園＋全球唯一的迪士尼海洋樂園。2024 年全新「Fantasy Springs」園區已成熱門話題，愛麗兒、冰雪奇緣與長髮公主主題一次滿足。

(東京迪士尼-圖片來源：官網)

寶可夢主題樂園（PokéPark KANTO）【2026 年春開幕】（Tokyo Disneyland & DisneySea）

* 位置：讀賣樂園內

* 特點：全球首座寶可夢主題樂園，分成「森林樂區」與「城鎮樂區」，超過 600 隻寶可夢登場，挑戰誰能成為真正的寶可夢大師！

* 交通建議：由東京市區出發可選擇包車直達，或搭京王線至讀賣樂園站。

* 注意事項：2025 年秋季開始售票，官方公告為準

(PokéPark KANTO寶可夢主題樂園-圖片來源：官網)

富士急樂園（Fuji-Q Highland）（Tokyo Disneyland & DisneySea）

* 位置：山梨縣富士吉田市新西原5丁目6-1

* 特點：驚險指數爆表的雲霄飛車王國，背後就是富士山當背景。冬季還可以欣賞雪景與燈光活動。

(富士急樂園-圖片來源：左-PIXTA，右-官網)

橫濱 Cosmo World（よこはまコスモワールド）

* 位置：神奈川縣橫濱市中區新港2丁目8-1

* 特點：市中心的遊樂園，最吸睛的是夜景摩天輪「Cosmo Clock 21」。適合半日遊，搭配中華街美食或紅磚倉庫散步剛剛好。

(橫濱 Cosmo World-圖片來源：trip.com)

姆明主題公園（Moominvalley Park）

* 位置：埼玉縣飯能市宮澤327-6

* 特點：以芬蘭經典童話《姆明》為主題，園區可愛又溫馨，還有湖畔步道與角色互動，非常適合親子家庭。

(姆明主題公園（Moominvalley Park）-圖片來源：Trazy)

日光江戶村 （EDO WONDERLAND）

* 位置：栃木縣日光市柄倉470-2

* 特點：一秒穿越回江戶時代，能變裝成武士、忍者或町娘，還有精彩劇場演出。冬天則享有雪景加持的古風場景。

(日光江戶村-圖片來源：日本觀光局)

東武動物公園（Tobu Zoo）

* 位置：埼玉縣南埼玉郡宮代町須賀110

* 特點：結合「動物園＋遊樂園＋水上樂園」的綜合園區。能近距離看白虎、長頸鹿與企鵝，也能坐雲霄飛車和旋轉木馬。夏季開放水上樂園，冬季則有燈飾活動，非常多元。

(東武動物公園（Tobu Zoo）-圖片來源：klook)

史努比迷必收！博物館＋逛街＋買斷手

史努比粉絲們聽好了，這裡就是你們的聖地！「史努比博物館東京（Snoopy Museum Tokyo）」 不只是展覽館，而是能瞬間把你拉進查爾斯·舒茲漫畫世界的小宇宙。不管你是骨灰級粉絲還是剛入坑的新手，都能在這裡找到快樂。

(史努比東京博物館-圖片來源：官網)

亮點：

* 原作手稿 & 特展：珍藏舒茲的漫畫原稿，還有 2024–2025 年限定特展「PEANUTS Friends Forever」，讓你一次看盡史努比、查理布朗與糊塗塌客的經典互動。

* 互動展示：設有數位互動區，小朋友能玩得開心，大人也忍不住拍照留念。

* Snoopy Café：全新升級菜單，推出角色造型甜點和飲品，超萌餐具保證拍爆手機記憶體。

* 周邊商店：限定、聯名、復刻款一應俱全，買到懷疑自己是不是被史努比下了「剁手魔咒」。

(史努比cafe-圖片來源：官網)

交通與地點：

* 交通：由新宿搭電車約 40 分鐘即可抵達；博物館就在 Granberry Park 園區內。

* 官方網站：https://snoopymuseum.tokyo/s/smt/?ima=000

(Grandberry Park-圖片來源：準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia)

看完史努比必須去：Granberry Park 必逛+必吃推薦

逛完 史努比博物館東京，千萬別急著走！館外就是 Granberry Park，Grandberry Park是東京最大規模的Outlet綜合商業設施，這裡集合了超過 200 家店舖。提供購物、餐飲、電影以及戶外活動(園區不定期舉辦 市集、戶外音樂表演、季節燈飾)的娛樂商業設施。與鶴間公園和史努比博物館相鄰，可以暢遊一整天。

* 購物血拼：從日本人氣生活雜貨（像 LOFT、無印良品）到時尚品牌、戶外運動用品，想要戰利品滿載一點也不難。

* 美食補給：園區內有各式餐廳與咖啡館，從日式丼飯、義大利麵到甜點店，保證能讓你的胃跟心情一樣滿足。

* 娛樂小驚喜：園區廣場不定期舉辦市集與戶外表演，邊散步邊享受現場氛圍。

(Grandberry Park-圖片來源：準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia)

Granberry Park 必逛店家＆必吃餐廳推薦



必逛店家

●Snow Peak／Snow Peak Café： 日本頂級露營品牌，焚火台、鈦合金馬克杯都是神級單品。店內還能邊喝咖啡邊試用餐具，戶外控和質感生活派都會失守。

●mont-bell（モンベル）：全日本最大級旗艦店之一，內建攀岩牆，還能體驗皮划艇與單車展示。以「功能美＋輕量」著稱，專業登山健行者和親子戶外族最愛。

●Afternoon Tea LIVING：文青雜貨迷必訪，從餐具到家飾都能撩動少女心。

●LIBRO 書店（含文具區）、KEYUCA／ACTUS：生活選品補位，想找居家好物或文具小物，不輸 MUJI 與 LOFT。

(Snow Peak、Snow Peak Café / 圖片來源：準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia)

必吃餐廳 & 甜點

●THE CITY BAKERY & NEW YORK GRILL：從可頌到牛排全都能吃到，早午餐人氣超高，紐約風格氛圍拍照超好看。

●築地銀だこ：現烤章魚燒外酥內嫩，一盒下肚立刻回血，邊逛邊吃最對味。

●Gong cha 貢茶：台式手搖茶在日本也超紅，點一杯黑糖珍奶補糖分，瞬間又能再戰三小時。

●MAISON GIVRÉE：世界甜點冠軍江森宏之主理，主打季節水果塔與義式冰淇淋，甜點控必朝聖。

●KFC Restaurant 自助餐：全日本少見的肯德基吃到飽，炸雞配飲料無限續，話題感十足。

(MAISON GIVRÉE -圖片來源：官網IG)

Granberry Park營業時間：

* 購物: 10:00 AM-8:00 PM

* 餐廳&咖啡廳: 11:00 AM-10:00 PM

* Food Picnic: 10:00 AM-9:00 PM

* Gathering Market:

週一～週四 10:00AM～8:00PM

週五～週日及節假日 10:00AM～9:00PM

小提醒：

以上店家與餐廳資訊皆以 Granberry Park 官方網站與店鋪名單為準，我們整理的是目前可查到的狀態。

實際營業情況、營業時間或菜單可能會調整，出發前建議先上>Granberry Park 官網或各品牌官方網站確認最新資訊。

---

如果還有體力，延伸散策選項也很精彩：

●自由之丘：東京有名的甜點天堂，巷弄裡隱藏無數精品咖啡館、法式甜點店與雜貨小店，氛圍悠閒，非常適合下午時光。

●澀谷：從新地標「澀谷 Scramble Square」觀景台，到百貨、潮流品牌旗艦店，一次體驗最前線的東京時尚與夜生活。

這樣安排下來，一天能從漫畫療癒、購物享樂，到文創散步，完全就是 「史努比＋生活風格小旅行」。

(自由之丘-圖片來源：好運日本行)

樂園後還能去哪？當然是泡湯或賞楓！

樂園玩到腿軟，續攤就靠泡湯＋賞楓！ 關東樂園嗨到腿快斷？別急著回飯店睡死抬腿！秋冬才是關東最迷人的季節：泡湯＋紅葉，完美的療癒組合。溫泉不只暖身，更能洗去玩樂園後的疲憊，再搭配山林紅葉或小鎮古韻，才是真正完整的旅程。 箱根能泡湯看富士山、草津在雪霧裡享受湯畑蒸氣、川越搭配懷舊老街散策。

不論是親子放鬆、情侶浪漫，還是好友輕旅行，樂園後接續一場溫泉小旅行，快樂再升級！

關東必去溫泉＋賞楓勝地

箱根溫泉（Hakone）

* 所在地：神奈川縣箱根町

* 特點亮點：老牌名湯，戶外風呂可遠眺富士山。秋楓將整個山谷染紅，景緻如山水畫。

* 小提醒：山區日夜溫差大，記得帶防寒衣物；別錯過「箱根溫泉饅頭」等在地小吃。

草津溫泉（Kusatsu Onsen）（Hakone）

* 所在地：群馬縣草津町

* 特點亮點：日本三大名湯之一，高硫磺泉質有名。湯畑蒸氣繚繞，搭配冬季雪與楓葉景觀，療癒滿分。

* 小提醒：石板路常濕滑，走路要小心；溫泉溫度偏高，泡前注意適應。

川越溫泉（Kawagoe）（Hakone）

* 所在地：埼玉縣川越市

* 特點亮點：「小江戶」川越本身有懷舊街道、和菓子老店與時之鐘，搭配溫泉設施，適合一日遊。

* 小提醒：偏重文化與街景，規模不如前二者盛大，但行程輕鬆好搭配。

(圖片來源：Japan Travel)

推薦玩法組合（不趕路、不折騰）

●東京迪士尼樂園 → 葛西臨海公園散步 → 台場大江戶溫泉物語（Hakone）

* 適合族群：親子／輕鬆派

* 行程特色：樂園玩累了，晚上直接去泡湯放鬆，交通近、不需拉車。

●富士急樂園 → 河口湖紅葉 → 箱根溫泉住宿（Kawagoe）（Hakone）

* 適合族群：情侶／好友

* 行程特色：白天雲霧中的富士山＋河口湖紅葉，晚上進箱根泡湯暖身，兩天一夜行程剛剛好。

●川越 Moominvalley Park → 川越老街散策 → 川越溫泉（Kawagoe）（Hakone）

* 適合族群：家族／文化派

* 行程特色：白天走童話系樂園＋古色古香的街區，晚上泡溫泉，少奔波、氣氛濃。

(史努比東京博物館/圖片來源：官網)

樂園周圍順遊其它知名景點

玩完樂園，是不是總覺得「腿快斷了」卻又捨不得行程就此結束？很多人都遇過這種掙扎：回飯店太浪費，但硬要再跑遠又會把自己累垮。其實最好的選擇，就是找一個距離近、能輕鬆散步或坐下休息的地方，讓玩樂園的熱度慢慢延續。無論是海邊吹風、湖畔看富士山，還是隨意在老街裡找點小吃，重點都在「不用再趕路」，也不用把體力榨乾。這些周邊順遊景點，就是專為「玩樂園後的放鬆時光」而準備的秘密基地。

東京迪士尼周邊：

●葛西臨海公園：水族館、摩天輪、海邊散步

●Ikspiari 商場：餐廳、購物，園區內即可

●東京晴空塔：高空夜景、購物中心

富士急樂園周邊：

●河口湖遊船：富士山湖景、湖畔咖啡廳

●新倉山淺間公園：忠靈塔＋富士山＋紅葉經典拍攝點

橫濱樂園／橫濱地區：

●紅磚倉庫：海港建築、咖啡、購物

●山下公園：港邊散步、觀船景

●橫濱中華街：美食小吃、逛街

日光江戶村周邊：

●日光東照宮：世界遺產、精美建築

●華嚴瀑布：日本三大瀑布之一，壯觀、觀景台短程即達

●日光植物園／舊田母澤御用邸：庭園散步、自然景觀

(華嚴瀑布的春夏秋冬-圖片來源：Fun！Japan)

(河口湖遊船-圖片來源：左 好運日本行，右 富士急行)

不要這時候去！日本秋冬連假人潮高峰整理

2025 年日本秋冬連假 & 人潮高峰

* 年末年始假期：2024/12/28（六）～2025/1/5（日） 日本全年最擁擠時段，返鄉、神社初詣、購物潮同時湧現。

* 成人の日連休：2025/1/11（六）～1/13（一） 雖然是日本年輕人成人儀式，但因三連休，熱門觀光區人潮依舊顯著。

* 天皇誕生日補假：2025/2/22（六）～2/24（一） 2/23 為天皇誕生日，逢週日補休 2/24，形成三連休。

* 春分の日連休：2025/3/20（四）～3/23（日） 春分日 3/20，搭配週末成四天連假，正值東京與關西櫻花初開，高峰必然。

* 文化の日連休：2025/11/1（六）～11/3（一） 文化の日 11/3，與週末連成三天假期，秋季出遊人潮高峰

(澀谷十字路口-圖片來源：pexels-timo-volz)

關東的主題樂園，根本是驚喜製造機！有人沉醉在迪士尼的童話魔法，有人衝去富士急挑戰尖叫極限，也有人只想在三麗鷗或史努比的世界裡拍滿一百張爆萌合照。魔法、冒險、療癒——這裡通通都有，每一座樂園都能把你的幻想瞬間升級成現實。

更讚的是，四季輪流上演限定彩蛋：冬夜點亮夢幻燈海，春天櫻花浪漫加持，夏天玩水清涼解放，秋天則是萬聖搞怪狂歡。就算踏進同一座樂園，只要換個季節，保證又能遇到全新的驚喜與尖叫瞬間！





