北海道旅遊｜道央秋冬必去行程：札幌燈海＋小樽美景＋美食＋購物全攻略

北海道秋冬，真的太值得一訪。 道央這片區域，從札幌的都市魅力到小樽的運河浪漫，美食、美景、購物一次滿足。當楓葉還在街頭輕搖，雪花已悄悄排隊，城市與自然在這裡交會。

札幌的街角熱騰騰，從湯咖哩到甜點，每一口都是「冷天也要吃得開心」。小樽則在夜裡默默點燈，運河邊的燈影和雪混合成一幅溫柔的畫。購物控？別錯過這裡多樣又具地方風味的好物，從北國限定零食到工藝品，逛街也能有發現感。

這篇，我們要好好走進：在道央這條線上，怎麼在秋冬找到最值得的「吃＋看＋買」組合。

(二見吊橋-圖片來源：北海道官方旅遊網站Hokkaido Love！)

►為什麼一生一定要去一次北海道・道央

四季分明、風景各有代表作

秋天是金黃楓葉鋪滿街道；冬天雪花落在屋簷、樹梢、運河邊。每次來都像走進不同的北海道。

札幌的城市魅力剛剛好

白天能賞景、晚上能泡湯，想吃高級料理也能轉角遇到平價美食。城市氣氛熱鬧卻不擁擠，是旅人最愛的節奏。

小樽的浪漫讓人上癮

運河邊點起黃燈、雪花飄下的那一刻，真的像電影畫面。再配上玻璃工藝店與甜點咖啡館，是北海道最經典的風景線。

購物的天堂，不止藥妝 札幌的商圈好逛又好買，從百貨公司到地下街，應有盡有。北海道限定零食、設計雜貨、保養品、在地品牌一站搞定。小樽還能買到職人手作的玻璃飾品與特色紀念品，送人超有誠意。

美食控的天堂

湯咖哩、成吉思汗烤肉、海膽丼、牛乳甜點，每一口都能暖進心裡。連便利商店的冰淇淋都好吃得離譜。

自然與生活的距離剛剛好

不論是雪地散步、泡湯放空，還是在街邊喝杯熱，都能找到屬於自己的慢步調。

(登別-圖片來源：Activity Japan)

(登別-圖片來源：Activity Japan)

►札幌市區必遊

札幌不只是冬季雪祭的大舞台，更有現代都市感、綠意、文化、美食。以下是不能錯過的口袋清單（也適合搭配包車半日或一日市區行程）：

●札幌市中心 ►地圖下載

(札幌-圖片來源：Welcome to Sapporo)

藻岩山（Mt. Moiwa）

札幌市中央區伏見 藉由纜車與山頂纜索車就能輕鬆登頂，日落時分能俯瞰札幌市區與石狩平原，是情侶夜景經典路線。

(藻岩山-圖片來源：Welcome to Sapporo、北海道旅遊資訊站)

北海道神宮（Hokkaido Shrine）

札幌市中央區（近圓山公園站） 北海道代表性的神社，春天賞櫻、秋天賞楓，神社建築古典優雅，是都市中的安靜角落

(北海道神宮-圖片來源：北海道官方旅遊網)

大通公園（Odori Park）

從春天的花海、夏季啤酒節、秋天豐收節，到冬天雪祭會場，是一年四季都熱鬧的城市中樞。

(札幌大通公園-圖片來源：Welcome to Sapporo)

札幌電視塔（Sapporo TV Tower）

地標級拍照點，可登塔遠眺市中心與大通公園全景，夜景也不輸藻岩山，是快速收景的方式之一。

(札幌電視塔-圖片來源：北海道官方旅遊網站Hokkaido Love！)

白色戀人公園（Shiroi Koibito Park）

人氣伴手禮品牌的主題觀光工廠。可以看餅乾製程、DIY裝盒、在童話庭園中喝下午茶。

(白色戀人公園-圖片來源：北海道官方旅遊網)

舊道廳本廳舍（Former Hokkaido Government Office / 紅磚廳舍）

明治時期的紅磚建築，是北海道開拓史的代表性建築。庭園與建築都好拍，但整修期間部分區域可能無法進入，請先查詢最新公告。

(舊道廳本廳舍-圖片來源：北海道Open桑)

北海道大學（Hokkaido University）

日本最具代表性的學府之一。開放時間與參觀範圍需配合校方公告，秋季銀杏並木與校園建築極具魅力。校區內還有博物館與植物園，適合靜靜走路、假裝自己是外派教授。

(北海道大學-圖片來源：北海道Open桑)

札幌藝術之森美術館（Sapporo Art Park & Museum）

被森林包圍的藝術聚落，戶外雕塑與館內展覽雙重體驗，適合想逃離市中心喧囂的藝術型旅人。建議安排半日行程前往，可與定山溪串聯。

(札幌藝術之森美術館-圖片來源：Hokkaido’s History, Culture and Nature)

幌見嶺薰衣草花園（Hōmigaoka Lavender Garden / 幌見峠ラベンダー園）

距離市中心車程約20分鐘，每年7月中旬至8月上旬開放。園區種植超過7,000株薰衣草，也能在展望停車場欣賞市景與夜景。

(幌見嶺薰衣草花園-圖片來源：北海道官方旅遊網站Hokkaido Love！)

薄野（Susukino）

北海道最大的夜生活與美食區，居酒屋、拉麵店、壽司吧到凌晨還有營業。夜貓子的天堂，建議空腹去(呵)

(薄野-圖片來源：Welcome to Sapporo)

札幌JR塔-T38 展望台（JR Tower Observatory T38）

位於JR Tower 38樓的觀景台，從白天看到夜晚都有不同風景。也是逃離人潮、快速遠望札幌市景的好選擇。

(札幌JR塔-T38 展望台-圖片來源：北海道官方旅遊網站Hokkaido Love！)

※注意事項：各景點之營業時間、開放狀態或門票資訊，請依現場公告或官方網站為準。

►札幌市區美食推薦



精選拉麵店（札幌靈魂味道）：

* 麵屋彩未（らーめん彩未）：札幌味噌拉麵的霸主級代表，湯頭溫潤濃郁、叉燒有靈魂，連在地人都會排隊。交通方便，靠近美園站。

* 信玄（拉麵信玄 南六条店）：深夜也開的名店，菜單中有「北國」「烈火」等湯頭選擇，適合嗜濃口味的饕客。

* 一幻拉麵（えびそば一幻）：以蝦味湯頭聞名，濃厚蝦香搭配味噌底，特色十足；在JR札幌站周邊也有分店。



成吉思汗（烤羊肉）

* 成吉思汗だるま 本店：位於薄野站附近，是許多初次吃羊肉的人會愛上的名店。菜色選擇不多，但品質扎實。晚間常有排隊情況

* 松尾ジンギスカン 札幌店：起源於滝川的名店，風味偏甜，是給不太敢吃濃重羊味者的好選擇。

湯咖哩（スープカレー）熱血代表：

* GARAKU：湯頭以漢方香料為基底，蔬菜熟度精準，雞腿咖哩是招牌款。午晚餐時段常常要排隊。

* Suage+ 本店：走清爽又有香氣的日式路線，辣度可調，對觀光客友好。

* SAMURAI Curry：主打大量蔬菜與風味自由選，是少見的辣而不過鹹湯咖哩店。



壽司 & 海鮮丼：

* 根室花まる 札幌駅ステラプレイス店：人氣迴轉壽司店，除了新鮮，還會有創意料理（如干貝奶油燒），CP 值高。

* 海味 はちきょう（海味八起）：「痛風海膽三色丼」是招牌體驗，店員常豪邁地加鮭魚卵，視覺與味覺兼具。

* 鮨一幸（いっこう）：米其林一星的高檔壽司割烹店，若預算與行程允許，非常值得預約體驗。



甜點與咖啡：

* 六花亭 札幌本店：不只是餅乾店，而是三層樓的旗艦甜點吧。

* きのとや（KINOTOYA）大通本店：人氣烘焙店，現烤起司塔、布丁、蛋糕一應俱全。

* 森彥咖啡（森彦）：以老宅改裝、氛圍優雅著稱，手沖咖啡清透風味。

* サロン・ド・テ・宮越屋珈琲（Miyakoshiya Coffee Salon）：札幌人氣職人咖啡館，空間質感高。



居酒屋串燒與啤酒文化：

* 酒肴場 屯（たむろ）：位於狸小路商圈，主打北海道地酒與自家下酒菜。

* 炭火串燒 炎：札幌市內多店，串燒種類齊全、價格合理，是旅人深夜續攤首選。



炸雞與日式定食：

* 布袋（中華料理 布袋 本店）：幾乎成為札幌炸雞的代名詞，外酥內嫩、醬汁經典，分量十足。

* 米風亭：日式家庭定食風，炸豬排、烤鮭魚定食表現穩定，是溫柔填飽肚子的存在。



火鍋料理推薦：

* 金大亭（きんたい亭）：創立於 1880 年，被視為石狩鍋的發源店，位於石狩市。石狩鍋使用味噌昆布高湯搭配鮮魚與蔬菜，濃郁不油膩，是季節限定的鄉土名菜。

* 蟹將軍 札幌本店（かに将軍 札幌本店）：以螃蟹火鍋與會席料理為主，是多人圍爐享用的高級選擇。

* しゃぶしゃぶ温野菜（Shabu Shabu Onyasai）：札幌多店的連鎖涮涮鍋，湯頭與蔬菜選擇豐富，適合 DIY 風與吃到飽型旅人。

※ 注意事項：我們已盡力提供最新內容，餐廳資訊會隨季節或店家狀況調整。 實際營業時間、菜單或是否需要預約，仍請出發前再次查詢或直接聯繫店家，以確保行程順利。

(北海道螃蟹與石狩火鍋-圖片來源：北海道官方旅遊網站Hokkaido Love！)

(北海道螃蟹與石狩火鍋-圖片來源：北海道官方旅遊網站Hokkaido Love！)

(成吉思汗烤肉-圖片來源：北海道官方旅遊網站Hokkaido Love！)

►札幌的燈飾/燈光秀

秋冬的札幌，整座城市被點亮變身成光的幻境！ 自 1981 年起「白色燈光秀」（Sapporo White Illumination）就在冬夜裡發光發熱，為冰冷的街道注入溫暖與詩意。

(札幌白色燈光秀-圖片來源：Japan Web Magazine)

♦2025–2026 札幌白色燈光秀（Sapporo White Illumination）最新資訊 ：

大通會場（大通公園）

* 期間：2025/11/21– 2025/12/25

* 點燈：16:30–22:00；12/23–12/25 延長至 24:00。

站前通會場（駅前通）

* 期間：2025/11/21– 2026/02/11

* 點燈：16:30–22:00；12/23–12/25 延長至 24:00。

南一條通會場

* 期間：2025/11/21– 2026/03/14

* 點燈：16:30–22:00；12/21–12/25 延長至 24:00（依官網會場頁標示）。

札幌市北三條廣場（Akapla）會場

* 期間：2025/11/21– 2026/03/14

* 點燈：16:30–22:00；開始時間會依日落調整。

札幌車站南口「站前廣場」會場

* 期間：2025/11/21– 2026/03/14

* 點燈：16:30–24:00；開始時間會依日落調整。

(札幌白色燈光秀-圖片來源：Japan Web Magazine)

亮點特色：

* 市區多點串聯，走幾步就是不同風格的燈海；聖誕前後部分會場延長到午夜更有氛圍。

* Akapla、站前通與南一條通是「散步型」賞燈路線；大通公園是主視覺集中區；車站南口每天到 24:00 最好拍。

注意事項：

* 開燈多為 16:30，但 Akapla／車站南口的開始會依日落時間微調；

* 大通與站前通在 12/23–12/25 延長到 24:00。

* 南一條通今年官網頁面標示延長為 12/21–12/25（請以會場頁當日公告為準）。

* 冬季路面結冰，行程間預留走路與移動緩衝，不趕點更好拍。官方也會視天候臨時調整。

(札幌白色燈光秀-圖片來源：Japan Web Magazine)

►札幌周邊溫泉精選(車程一小時內)

(從札幌可以前往的附近的溫泉地-圖片來源：札幌圈旅遊導遊)

♦札幌近郊一小時內的溫泉地：

定山溪溫泉（Jōzankei Onsen）：

* 交通：車程約 40 分鐘

* 特色：札幌最大溫泉鄉，旅館選擇豐富，依豐平川而建，河谷景觀迷人。

小金湯溫泉（Koganeyu Onsen）：

* 交通：車程約 30 分鐘

* 特色：規模不大，環境靜謐，適合想遠離人潮、享受安靜氛圍的人。

朝里川溫泉（Asarigawa Onsen）：

* 交通：車程約 50 分鐘

* 特色：結合滑雪場與溫泉的度假區，冬季特別受歡迎；距小樽市區近，可順道觀光。

支笏湖溫泉（Shikotsuko Onsen）：

* 交通：車程約 1 小時

* 特色：依湖而建的溫泉區，可邊泡湯邊欣賞支笏湖「神秘藍」湖景。

石狩／當別周邊日歸溫泉（Ishikari–Tōbetsu Onsen area）：

* 交通：車程約 50 分鐘

* 特色：雖非大型溫泉鄉，但勝在交通方便、環境安靜，不少札幌在地人也會來此放鬆。日歸設施齊全，適合規劃成短時間的輕鬆小旅行。

(從札幌可以前往的附近的溫泉地-圖片來源：札幌圈旅遊導遊)

￼ ►小樽運河與雪燈之路活動\

到北海道不提「雪」與「燈」就像去巴黎不提艾菲爾鐵塔一樣欠缺存在感。小樽正是那個會讓你在運河邊小跑拍照、等待雪片落在倉庫屋頂上的地方。

♦小樽經典景點特色

* 小樽運河（Otaru Canal）： 是北海道最具代表性的懷舊景點之一，兩側是保存完整的磚造倉庫與煤氣燈式街燈，搭配運河倒影，一整個文藝復興。白天拍日光水面，晚上拍燈光水影，是攝影師、網美、家庭旅客、戀愛中人士通殺的打卡點。

* 小樽雪燈之路（Otaru Snow Light Path Festival） ：每年二月舉辦，會在河道沿岸與堺町通一帶布置上萬盞手工雪燈與蠟燭，配上厚雪與靜謐夜色，根本冰雪奇緣實境版。這活動至今二十多年，人氣居高不下！

(小樽運河-圖片來源：北海道旅遊資訊站)

(小樽運河-圖片來源：ANA)

♦為什麼這段行程更適合自駕或包車？

* 交通接駁不易： 雖然札幌到小樽有 JR 快速列車，但下車後到運河還要步行 15–20 分鐘。活動期間人潮擁擠，天氣冷、地面積雪又滑，一路走過去對長輩、小孩、穿錯鞋的人（你懂）來說是一種折磨。

* 市內移動難度高：小樽市區沒有地鐵，公車班次不多，夜間更是稀少，若要從運河移動到堺町通、音樂盒館等景點，沒有車會非常狼狽。

* 雪燈活動結束時間較晚：晚上點燈結束後若還要趕電車回札幌，會很緊湊又冷又累。包車可以讓你慢慢拍照、吃晚餐、最後舒舒服服回飯店。

* 彈性安排行程與停靠點：可安排下午從札幌出發→下午茶→堺町通→雪燈之路→夜間接送回札幌，不用為了趕火車放棄拍夜景或匆匆吃晚餐。

(小樽的觀光地區-圖片來源：小樽市產業港灣部觀光振興室)

►北海道必買清單

來北海道不買點什麼總覺得對不起自己。這裡幫你列幾樣在道央、札幌、小樽比較容易買到、又有地方代表性的伴手禮／戰利品。

♦必買清單（道央／札幌／小樽）

* 白色戀人（Shiroi Koibito)： 札幌知名餅乾品牌，牛奶夾心巧克力薄餅，是經典伴手禮。

* 六花亭（Rokkatei）： 在小樽與札幌常見，其餅乾、巧克力、點心都很受歡迎。

* 北菓樓（Kita Karo）： 北海道甜點品牌，許多店鋪在小樽、札幌都有分店。

* 玻璃工藝品／音樂盒： 小樽以玻璃工藝、音樂盒聞名，是非常經典的小樽伴手禮。

* 海洋產品： 小樽的港都特色之一，可買海膽醬、海鮮乾貨、海藻零食等。

* 乳製品（牛奶糖、乳酪餅乾、乳酪蛋糕等）： 北海道最出名的可說是乳製品了，讓人一嚐就忘不了！

* 甜點禮盒／巧克力／糕點： 許多店家會推出限定口味或季節性禮盒，值得注意。

* 當地酒／啤酒／酒類紀念瓶（視法規）： 可以在札幌啤酒博物館或相關店鋪留意。

(上：白色戀人-圖片來源：官網。下：六花亭-圖片來源：北海道お土産探検隊)

►北海道大型購物地點推薦

►道央 TOP 10 自然美景推薦

你知道道央這地方有多狂嗎？每個季節都不想讓其他季節專美於前。以下是我們整理出來的 ♦「前十大自然景觀 」，搭配春夏秋冬四季變化，怎麼看都不膩：

1. 洞爺湖（Lake Toya） 春夏湖面如鏡、秋季楓紅環繞、冬天還有冰霧景，全年可賞景＋泡湯。每年 4 月到 10 月舉辦的洞爺湖煙火大會（Toya Lake Long-run Fireworks Festival）在晚上施放，連續超過 180 天煙火秀，是道央夏夜經典。（來源：洞爺湖溫泉觀光協會官網）

2. 登別地獄谷（Jigokudani, Noboribetsu） 火山地形與硫磺噴氣孔構成如地獄般的奇景，全年都能感受到地球在呼吸。秋冬是泡湯旺季，還有溫泉街步道可探索。

3. 支笏湖（Lake Shikotsu） 透明度超高的火山湖，2 月有冰濤祭（冰雕節），夏天適合划船、潛水與露營。四季皆宜，拍照不用濾鏡。

4. 定山溪溫泉（Jozankei Onsen） 札幌市南區的溫泉勝地，一年四季都有亮點：春有櫻、夏有溪谷綠意、秋賞楓、冬賞雪泡湯。還有期間限定的「雪燈路」活動，是近郊泡湯放鬆的熱門選擇。

5. 昭和新山（Showa Shinzan） 還在長高的活火山，一年四季煙霧繚繞、地景震撼，可與鄰近的熊牧場安排成同日行程。

6. 有珠山（Mt. Usu） 搭纜車上山遠眺洞爺湖、太平洋與昭和新山，春秋視野最清晰，冬天則有點冰原探險感。 此外，山區西側還有「西山山麓火口步道」，保留了 2000 年火山爆發後形成的噴氣孔、坍塌地形與民宅遺跡。這條步道不需翻山越嶺，卻能實地體會火山活動對地貌與人類生活的直接衝擊，是少數能「走入歷史現場」的震撼行程。

7. 中山峠展望台（Naka-yama Toge） 俯瞰羊蹄山的絕佳角度，春秋遠眺、冬天則是滑雪中途休憩站。還能順道吃一顆知名的炸薯餅補充能量。

8. 札幌藻岩山（Mt. Moiwa） 城市夜景與大自然交會之地。春秋可登山，冬天則搭纜車直達山頂，看雪夜下的札幌燈火閃閃。

9. 羊蹄山（Mt. Yotei） 北海道富士山之稱。春夏適合登山挑戰，秋天色彩斑斕，冬天拍雪帽山頭宛如 postcard 級別。

10. 北國花園（Hokuryu Sunflower Village） 夏季限定的花海體驗，數百萬朵向日葵在盛夏綻放。園區雖冬季關閉，但周邊鄉間景色一年四季都不失看頭。

※ 補充： 定山溪與支笏湖雖然皆屬於「支笏洞爺國立公園」，但風格與位置差異明顯。

(洞爺湖-圖片來源：北海道官方旅遊網站Hokkaido Love！)

(圖片來源：Live Japan)

什麼會是你北澹道旅程裡最想留下來的記憶？是從雪地裡滑進來的笑聲，還是泡溫泉時窗外的安靜霧氣？

北海道不是那種要你一天跑個點才算「有來過」的地方 這裡的風景不會叫你快點拍、快點走，它比較像是在說：「你急什麼？」 所以，不用非得每個點都打卡；你可以慢慢玩，慢慢走，甚至哪天乾脆在飯店裡什麼也不做，只泡杯熱茶，看窗外飄雪。 你會發現，道央好像不只是個地名。它比較像一個節奏，一個溫度，一種——嗯……值得你放慢的理由。





延伸閱讀:更多資訊

更多景點介紹連結