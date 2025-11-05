全台必去與秘境溫泉名單｜各族群都適合的包湯兼看美景行程都在這！搭配「台灣好湯」更精彩

想像一下：東北季風呼嘯而來，你剛下班，鞋襪濕透，頭髮還被雨打到像隻落湯雞。這時候朋友問你：「要不要去喝一杯？」——不，謝謝，我只想把整個人泡進熱呼呼的溫泉裡，最好還能邊看山、邊嗑滷肉飯。因為在台灣，冬天唯一能安撫靈魂的方法，就是溫泉。

台灣得天獨厚，全島散布超過百處湯泉、超多種類：從白磺、碳酸氫鈉、美人湯，到硫磺泉、黑泥漿，甚至還能溫泉蛋。對我們來說，泡湯不是奢侈享受，而是全民必修課：有人為了美肌，有人為了放鬆，也有人只是想發懶一下。

而台灣觀光署推出的 2025–2026 年「台灣好湯 Taiwan Hot Spring」系列，更把全台溫泉區串聯成一場秋冬環島湯泉任務，從北到南、從東到中，不只泡湯，還能搭配在地美食、特色市集與秘境行程。這篇專欄，就要帶你快速掌握：人氣必去與隱藏版溫泉、美食組合拳，以及適合親子、閨蜜或樂齡的二日／三日遊提案。

(圖片來源：台灣好湯)

►全台溫泉種類/分布地點

在台灣，泡湯不是只有「熱水池」這麼無聊。光是泉質，就能玩出一整本「泡湯菜單」。你可以把它想像成點飲料好了！> 今天想要氣泡感，就選碳酸泉；想要美白去角質，就挑硫磺泉；想要柔嫩肌膚，碳酸氫鈉泉就是傳說中的「美人湯」。誰說泡湯只是養生？這根本是為你客製化的「身體調酒單」啊！

台灣十大溫泉分類：

(資訊來源：台灣好湯，圖表製作：橘子貓)

►網友熱議排行/全台TOP10溫泉

冬天一到，溫泉就是台灣人最熱的話題。根據 Social Lab 社群實驗室最新調查（2024/10/13–2025/01/13）， 整理出「全台 TOP10 溫泉景點」網路聲量排行，帶你看看大家最愛泡哪裡：

*第1名：礁溪溫泉（宜蘭）：穩居榜首，討論聲量超過 1.5 萬則。特色是少見的「平地溫泉」，交通便利，飯店、泡腳池林立。

*第2名：北投溫泉（台北市）：擁有白磺、青磺、鐵磺三大泉質，是台灣最具代表性的城市溫泉。

*第3名：四重溪溫泉（屏東）：以「美人湯」著稱，每年溫泉季活動也為聲量加分。

*第4名：陽明山溫泉（台北市）： 有「牛奶湯」之稱，靠近國家公園，泡湯順遊賞景。

*第5名：烏來溫泉（新北市）：清澈無味的碳酸氫鈉泉為主，與泰雅族文化、美食連結。

*第6名：關子嶺溫泉（台南）：全台唯一泥漿溫泉，獨特性強。

*第7名：金山溫泉（新北市）：因「海底溫泉」特色入榜，討論度高。

*第8名：知本溫泉（台東）：東台灣代表，溫泉加森林氛圍，被譽為「東台第一景」。

*第9名：日月潭溫泉（南投)：湖景加持，並結合在地觀光。

*第10名：谷關溫泉（台中)：歷史悠久，是中部最具代表性的溫泉區。

►2025-2026台灣好湯/溫泉環島遊9/6正式開跑至明年3月

台灣觀光署推出的「台灣好湯/溫泉環島遊」 9 月 6 日正式開跑。串聯全台 19 大溫泉區。 今年的重點不只是「泡」，而是強調「結合在地文化、交通便利、在地美食」。 讓大家有理由把湯泉行程拉長，不再只是泡一晚、拍張照就走。

今年活動更結合運動、美食與永續 >規劃了三波線上互動：環島大富翁、美食票選、以及溫泉路跑限定抽獎， 總獎額超過百萬，最大獎還有日本雙人來回機票！

你現在可以用泡湯當理由玩遍整個台灣！說你是“泡湯環島”！

活動重點：

* 官方串連 19 大溫泉區：北投、烏來、谷關、東埔、關子嶺、四重溪、知本…等，形成全台環狀湯泉旅遊網。

* 好康抽獎：推出 3 波線上活動（永續環島大富翁、美食票選、溫泉路跑），總獎額逾百萬，最大獎為日本雙人來回機票。

更多詳細資訊： 請點選► 交通部觀光署-台灣好湯

(圖片來源：台灣好湯-環島溫泉遊 官網)

(溫泉好湯區堿圖-圖片來源：台灣好湯)

►202-2026全台溫泉季活動：

台灣的秋冬就是一場「溫泉馬拉松」。從 10 月一路跑到隔年春天，各縣市都卯足全力辦活動，感覺全台灣都在比誰的湯更熱、誰的活動更嗨。 如果你今年才想加入溫泉行列，恭喜你——2025 年的「全台溫泉季」比以往更有看頭， 除了經典市集、踩街、湯屋體驗，還多了親子、樂齡都能參加的創意企劃。以下整理幾個重點：

* 北部地區：

北海岸好湯青春線：

活動期間：114/10/1 - 115/3/30

活動地點：金山萬里溫泉區

相關網站：北海岸及觀音山國家風景區管理處、新北市觀光旅遊網

* 中部地區：

南投溫泉季：

活動期間：114/9/6 - 11/30

活動地點：埔里、北港溪、東埔溫泉區 相關網站：南投旅遊網

台中溫泉文化美食節：

活動期間：114/9/24 - 10/31

活動地點：大坑、烏日、東勢溫泉區

相關網站：臺中觀光旅遊網、大玩台中-臺中觀光旅遊局 FB

「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動-

活動期間：114/10/25 - 115/2/25

活動地點：泰安溫泉區

相關網站：泰安鄉公所、苗栗縣政府、泰安鄉公所FB

* 南部地區：

晝遊關子嶺、溫泉派對夜：

活動期間：114/11/8 - 115/1/31

活動地點：關子嶺溫泉區

相關網站：臺南市政府、台南旅遊網

四重溪溫泉季：

活動期間：114/11/21 - 115/3/1

活動地點：四重溪溫泉區

相關網站：四重溪溫泉季、屏東四重溪溫泉季 FB

漫遊六龜行 湯癒樂山城：

活動期間：115/3月 - 5月

活動地點：六龜寶來、不老溫泉區 相關網站：六龜區公所

* 東部地區：

知本溫泉 · 饗食養生：

活動期間：114/9/12 - 115/6/30

活動地點：知本溫泉區

相關網站：台東知本溫泉季 FB

花蓮太平洋溫泉季：

活動期間：114/10/25 - 115/3/15

活動地點：瑞穗、安通溫泉區

相關網站：花蓮觀光資訊網

冬戀蘭陽溫泉季系列活動：

活動期間：114年11月中旬 - 115/3/3

活動地點：礁溪溫泉區

相關網站：宜蘭礁溪冬季溫泉季、宜蘭縣政府

#(以上資訊來源：台灣好湯)

(圖片來源：欣傳媒XINMEDIA)

►全台人氣溫泉/私房秘境溫泉介紹

北投溫泉（台北市北投區）

* 特色：全台最知名的溫泉，泉質以白磺泉和青磺泉為主，帶有特殊硫磺味。北投文物館、地熱谷、溫泉博物館等周邊文化景點也讓它成為「泡湯＋文化」的綜合型選擇。

(北投公園露天溫泉、地熱谷-圖片來源：交通部觀光署)

礁溪溫泉（宜蘭）

* 特色：少見的平地溫泉，泉質為碳酸氫鈉泉，水質清澈，被稱為「美人湯」。

* 亮點：交通便利，公共泡腳池、飯店湯屋選擇多；可結合太平山、翠峰湖、見晴懷古步道等自然景點，形成「泡湯＋賞景」行程。

(礁溪老爺酒店-圖片來源：礁溪老爺酒店官網)

谷關溫泉（台中市和平區）

* 特色：泉質屬碳酸氫鈉泉，水質清澈，溫和不刺激，被稱為「美人湯」。

* 亮點：位於大甲溪上游山谷間，能搭配梨山、福壽山農場等景點，形成「泡湯＋高山旅遊」的經典路線。

(星野集團 虹夕諾雅谷關度假村-圖片來源：官網)

關子嶺溫泉（台南市白河區）

* 特色：全台唯一泥漿溫泉，泉質混濁卻富含礦物質，被譽為「黑湯」。泡完皮膚滑溜感超明顯。

* 亮點：搭配白河蓮花田景觀、甕缸雞料理，文化與美食一網打盡。

(關子嶺溫泉-圖片來源：欣傳媒XINMEDIA)

四重溪溫泉（屏東縣車城鄉）

* 特色：被譽為「南國四大名湯」之一，與關子嶺、寶來、知本並列，泉質為碳酸氫鈉泉，水質清澈，屬於溫和型「美人湯」。

* 亮點：鄰近墾丁與牡丹灣，可安排「泡湯＋海景＋南國慢遊」行程，每年冬季還有溫泉季活動。

(四重溪溫泉-牡丹風情溫泉行館、清泉溫泉。圖片來源：悠遊墾丁)

東埔溫泉（南投縣信義鄉）

* 特色：泉質為碳酸氫鈉泉，水質清澈，溫和舒適。

* 亮點：位於玉山山腳，可結合布農族文化體驗，並順遊奧萬大賞楓、雲龍瀑布等自然景點，是中部具代表性的秘境溫泉。

(東埔溫泉-達谷蘭溫泉渡假村、沙里仙渡假村。圖片來源：Trip.com)

知本溫泉（台東縣卑南鄉）

* 特色：全台歷史最悠久的東部溫泉之一，以碳酸氫鈉泉聞名。周邊多高級飯店與露天池，適合長住度假。

* 亮點：結合原民文化體驗、美食市集。

(知本溫泉-圖片來源：臺東觀光旅遊網 TAITUNG Taiwan's Treasure)

知本溫泉（台東縣卑南鄉）

* 特色：曾因八八風災受創，近年重建後以生態與小而美著稱。泉質偏弱鹼性，適合久泡。

* 亮點：周邊有不老溫泉、藤枝森林遊樂區，可規劃森林系泡湯行程。

(寶來花賞溫泉公園-圖片來源：高雄旅遊網 Kaohsiung Travel)

(寶來不老溫泉-圖片來源：茂林國家風景區 Maolin Nation Scenic Area)

►秋冬限定｜楓葉＋泡湯之旅

北部（台北、新北、宜蘭）

* 北投溫泉＋陽明山竹子湖楓景（台北市）：交通方便，泡湯可順遊陽明山賞楓。

* 烏來溫泉＋烏來賞楓步道（新北市）：碳酸氫鈉泉，結合溪谷紅葉與泰雅文化。

* 礁溪溫泉＋太平山翠峰湖（宜蘭縣）：平地溫泉，適合搭配翠峰湖與見晴步道。

中部（苗栗、台中、南投）

* 谷關溫泉＋梨山楓紅（台中市）：泡湯順遊梨山、福壽山農場。

* 東埔溫泉＋部落文化（南投縣）：秘境路線，結合布農族文化體驗。

* 泰安溫泉＋客家美食（苗栗縣）：在地客家菜搭配泡湯行程。

南部（嘉義、台南、高雄、屏東）

* 關子嶺泥漿溫泉＋白河蓮花（台南市）：泥漿泉與蓮花景點結合。

* 關子嶺溫泉＋府城美食（台南市）：溫泉搭配小吃與古蹟散策。

* 寶來不老溫泉＋六龜梅花（高雄市）：山城溫泉結合季節賞梅。

* 旭海溫泉＋海景（屏東縣）：邊泡湯邊賞南端海岸景觀。

東部（花蓮、台東）

* 知本溫泉＋音樂體驗（台東縣）：溫泉與原住民歌舞活動結合。

* 安通溫泉＋縱谷風光（花蓮縣）：純樸小鎮氛圍，適合親子慢遊。

* 瑞穗溫泉＋黃金蜆料理（花蓮縣）：溫泉搭配當地農特產美食。

(圖片來源：keketravel.cc)

►親子/樂齡/好友/閨蜜/員旅-行程提案

安排溫泉行程，不同族群需求差很大：親子要放電＋放鬆、樂齡要舒適不趕路、閨蜜要拍照聊心事、員工旅遊要兼顧團康和回憶。行程亂塞只會更累。以下發想四大族群專屬提案，再依 北、中、南、東分成二日與三日玩法。輕鬆享受各年齡層、各族群適合的「暖湯之旅」。

親子行程：

北部

* 二日遊：北投溫泉 → 陽明山竹子湖步道 → 台北市區住宿 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：烏來溫泉 → 烏來台車＆老街 → 礁溪溫泉 → 太平山翠峰湖 →返回集合/出發地。

* 四日遊：北投溫泉 → 陽明山國家公園 → 宜蘭礁溪溫泉 → 太平山國家森林遊樂區 → 羅東夜市 → 返回集合/出發地。

中部

* 二日遊：谷關溫泉 → 東勢林場遊樂設施 → 台中市區住宿 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：東埔溫泉 → 奧萬大賞楓 → 清境農場 → 埔里酒廠 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：谷關溫泉 → 梨山採果 → 福壽山農場 → 南投日月潭遊船 → 返回集合/出發地。

南部

* 二日遊：關子嶺溫泉 → 白河蓮花園區 → 台南市住宿 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：寶來溫泉 → 美濃紙傘 DIY → 六龜山城散步 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：關子嶺溫泉 → 台南古蹟文化散策 → 高雄寶來溫泉 → 六龜梅花季 → 屏東四重溪 → 返回集合/出發地。

東部

* 二日遊：知本溫泉 → 台東森林公園 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：瑞穗溫泉 → 瑞穗牧場 → 花蓮慶修院 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：知本溫泉 → 鹿野高台 → 池上伯朗大道 → 瑞穗溫泉 → 花蓮東大門夜市 → 返回集合/出發地。

(圖片來源：剛剛好媽媽)

樂齡行程：

北部

* 二日遊：北投溫泉博物館 → 溫泉合菜 → 台北夜景散策 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：烏來溫泉 → 原民文化體驗 → 礁溪溫泉飯店 → 羅東夜市 → 返回出發地。

* 四日遊：北投溫泉 → 陽明山花季 → 烏來溫泉 → 礁溪長榮鳳凰酒店泡湯 → 宜蘭酒廠導覽 → 返回集合/出發地。

中部

* 二日遊：泰安溫泉 → 客家文化園區 → 客家餐館 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：廬山溫泉 → 清境農場 → 合歡山觀景 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：谷關溫泉 → 梨山農場 → 武陵農場楓紅 → 南投埔里紙教堂 → 返回集合/出發地。

南部

* 二日遊：關子嶺泥漿溫泉 → 白河蓮花池 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：四重溪溫泉 → 墾丁國家公園 → 車城福安宮 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：關子嶺溫泉 → 台南孔廟文化園區 → 高雄寶來溫泉 → 屏東枋山海岸 →返回集合/出發地。

東部

* 二日遊：安通溫泉 → 玉里小鎮散步 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：知本溫泉 → 鹿野茶園 → 台東文化導覽 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：安通溫泉 → 花東縱谷小鎮 → 瑞穗牧場 → 花蓮石梯坪海岸 → 返回集合/出發地。

(北投露天公園溫泉-圖片來源：交通部觀光署)

好友／閨蜜行程：

北部

* 二日遊：北投溫泉 → 陽明山小油坑步道 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：烏來溫泉 → 烏來瀑布 → 礁溪溫泉 → 羅東夜市 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：北投溫泉 → 淡水老街 → 九份山城 → 礁溪溫泉飯店住宿 → 返回集合/出發地。

中部

* 二日遊：谷關溫泉 → 梨山採果 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：東埔溫泉 → 玉山腳部落文化 → 奧萬大賞楓 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：谷關溫泉 → 福壽山農場 → 清境農場 → 日月潭遊船 → 返回集合/出發地。

南部

* 二日遊：關子嶺溫泉 → 台南古蹟散策（赤崁樓、安平古堡）→返回集合/出發地。

* 三日遊：寶來不老溫泉 → 六龜梅花季 → 高雄駁二藝術特區 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：關子嶺溫泉 → 府城夜市 → 高雄旗津海岸 → 屏東四重溪溫泉 →返回集合/出發地。

東部

* 二日遊：瑞穗溫泉 → 黃金蜆風味餐 →返回集合/出發地。

* 三日遊：知本溫泉 → 原民音樂體驗 → 台東夜市 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：知本溫泉 → 鹿野高台 → 池上伯朗大道 → 瑞穗牧場 →返回集合/出發地。

(圖片來源：台灣好湯)

員工旅遊行程：

北部

* 二日遊：北投溫泉 → 陽明山文化導覽 → 台北夜市團康 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：烏來溫泉 → 原民文化活動 → 礁溪溫泉飯店 → 羅東夜市 →返回集合/出發地。

* 四日遊：北投溫泉 → 陽明山花鐘 → 烏來文化體驗 → 礁溪溫泉會館 → 返回集合/出發地。

中部

* 二日遊：谷關溫泉 → 梨山農場導覽 → 台中夜市美食 →返回集合/出發地。

* 三日遊：東埔溫泉 → 車埕木業村 → 日月潭遊船 → 台中市區 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：谷關溫泉 → 福壽山採果 → 南投埔里紙教堂 → 日月潭 →返回集合/出發地。

南部

* 二日遊：關子嶺溫泉 → 甕缸雞團體餐 → 台南市區住宿 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：屏東旭海溫泉 → 國境之南導覽 → 墾丁大街 →返回集合/出發地。

* 四日遊：關子嶺溫泉 → 台南文化散策 → 高雄寶來溫泉 → 屏東四重溪泡湯 →返回集合/出發地。

東部

* 二日遊：知本溫泉 → 台東鐵花村團康 → 返回集合/出發地。

* 三日遊：安通溫泉 → 花東縱谷小鎮導覽 → 瑞穗牧場 → 返回集合/出發地。

* 四日遊：知本溫泉 → 鹿野高台熱氣球 → 池上大坡池 → 花蓮東大門夜市 →返回集合/出發地。

(圖片來源：完美行旅遊情報)

在台灣，泡湯早已不是單純養生或老派的行程，而是專屬冬天的「身體調酒單」，完全的療癒及能撫平日常的操勞與壓力，是一場秋冬最爽的享受： 想要氣泡感，就選碳酸泉；想要美白，就挑硫磺泉；想要嫩膚，美人湯永遠不會讓人失望。每一次下水都像是一種新「口味」，量身打造的專屬酒單。

不論是一個人的放鬆時刻，還是家人好友的暖心聚會，泡湯的那一刻，時間彷彿都慢了下來。霧氣繚繞之間，只剩下熱氣、笑聲，與被重新充電的自己——這才是冬天最幸福的打卡方式。





