員工旅遊、商務行程「日本關東篇」｜台灣企業最愛包車路線，東京、橫濱一路不踩雷

員工旅遊 or 商務之旅？都從「關東」開始最好玩

安排行程最怕什麼？時間卡不準、車程太遠、大家又累又亂。 尤其像東京、橫濱這種大城市，一轉車就有人掉隊，一換飯店就有人崩潰。 想放鬆，反而比上班還累。所以越來越多公司選擇包車或自駕，不用搬行李、不用查路線，行程順、氣氛也對。 早上在東京散步、下午去橫濱看海、晚上吃特色料理， 一台車就能搞定所有節奏。

* 為什麼關東地區最適合團體包車？

* 哪些城市最受企業與員工喜歡？

* 一天或兩天，也能玩出剛剛好的質感。

* 每種團體的玩法

* 東京/京郊的新景點

(丸之內-圖片來源：Instagram @masshi1102)

►關東包車為什麼這麼紅？企業都愛的黃金地帶

如果你曾經被公司旅遊逼到懷疑人生，那你絕對懂這句話：「只要去關東，一切都簡單多了。」 因為關東是目前企業旅遊裡較穩、自由、最不容易翻車的組合。 關東地區由東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木與群馬七都縣組成，是日本的商務心臟與交通命脈。 不僅是經濟中樞，更是企業旅遊最熱門的目的地。 從東京近郊旅遊的靈活性來看，早上在東京開會、下午橫濱喝咖啡、晚上千葉泡湯，都能搞定😎

對企業來說，商務出差交通不只是移動，而是一種管理藝術。 關東的城市結構讓包車變成效率工具：路線短、時間可控、司機專業、飯店選擇多。

不論是部門研討會、獎勵旅遊還是高層會議延伸行程，關東都能讓企業在「工作」與「休息」之間切換順暢。 這就是它成為黃金地帶的真正原因。

(東京地圖全圖-圖片來源：樂吃購！日本 LETSGO JG )

(東京23區地圖-圖片來源：Fun！Japan)

►橫濱必去！最受歡迎的十大景點

很多人以為橫濱只是浪漫夜景，但懂行程的人知道，這座城市其實是企業旅遊的寶庫。 之所以受歡迎，是因為它是「會議、聚餐、觀光」三合一的完美城市。

橫濱距離東京僅半小時，是關東員工旅遊最經典的延伸區。 這裡能開會、有得吃、有得逛、有得拍，完全符合企業「一站式」需求。

✅橫濱旅遊推薦十大景點／城市：

(橫濱紅磚瓦倉庫-圖片來源：Trip.Com)

想讓行程更完整？從橫濱開車僅約一小時就能抵達 鎌倉（Kamakura） 那裡有經典的《灌籃高手》拍攝場景──鎌倉高校前站（Kamakura Kokomae Station)🏀 也是許多企業與團體在會後放鬆、合照留念的熱門打卡地。 (鎌倉沿線更串起古寺、海邊與咖啡館，是「城市 × 海風」兼具的完美延伸路線)

(鎌倉高校前站 Kamakura Kokomae Station-圖片來源：Umami bites Official Accounts)

而這股從城市切換到海邊的放鬆感，正好開啟另一站：鎌倉與江之島的一日輕旅行！

►從城市到海邊，鎌倉、江之島一日放鬆行程

上車，去看海吧！ 東京近郊只要一小時車程，就能擺脫城市的高壓節奏。

鎌倉的高德院大佛、長谷寺、小町通老街讓人靜得下來； 再開十五分鐘到江之島，海風、咖啡香、夕陽一字排開， 那種從都市切換到海邊的「轉場感」，正是讓員工重新充電的關鍵。

一日包車/自駕，即可完成「早上參拜、午餐閒聊、下午看海」的全套節奏。 比起動輒三天兩夜的員工旅遊，這種江之島一日遊更省時、更有效率，也更貼近企業真實需求。

(江之島-圖片來源：Trip.Com)

推薦路線與景點參考 -

🔹上午｜靜下來的開場：

* 高德院（Kōtoku-in）：鎌倉地標「鎌倉大佛」，象徵沉靜與專注。

* 長谷寺（Hase-dera）：被譽為「花之寺」，可俯瞰整個湘南海岸。

* 鶴岡八幡宮：歷史悠久的神社，團體祈願或新年度參拜行程首選。

🔹中午｜輕鬆交流時刻：

* 小町通老街：滿街甜點、咖啡與和風小物，是放鬆聊天的最佳場域。

* 鎌倉點心名物・鳩サブレー本舖：最受企業團歡迎的伴手禮。

🔹下午｜轉場、放空、重新連線：

* 江之島（Enoshima）：一座小島濃縮吃喝玩樂，島上步行範圍剛好。

* 江之島展望燈塔（Sea Candle）：觀景台看湘南海岸與富士山天際線。

* 海邊咖啡廳 Enoshima Café / LONCAFE：邊看海邊喝咖啡的結尾儀式。

(鶴岡八幡宮-圖片來源：Trip.Com)

►不同團體這樣玩！依公司性質的行程推薦

沒有兩家企業一樣，行程自然也該各有風格。 不同公司有不同的節奏，有的重視效率，有的想要放鬆，有的則追求團隊默契。 在日本關東這片城市網絡裡，不論是創意團隊要找靈感、外商公司要兼顧體面、還是科技業想看看新展館、親子同仁想放空， 這裡都幫你整理出最具代表性的關東包車行程參考：

行程沒有標準答案，只有最合適的節奏。懂得安排的公司，不追趕時間，而是讓時間跟著人走。 不論是一日輕旅還是兩天放鬆行，在關東包車的彈性路線中，工作與旅遊的界線，都能被畫成一條愉快的風景線。 透過專業包車團隊，讓移動變成享受，讓行程變成企業文化的一部分。

►只有一天時間也能玩出質感！行程提案

出差忙到只有一天屬於自己？員工旅遊其中一天是自由行動？ 有些員工旅遊行程排得像軍事訓練、有些商務客則是忙到只剩一天能放鬆！？但最聰明的你一定懂：一天玩得好，勝過三天亂趕。

以下五條路線，從城市到森林、從購物到海邊，讓行程既能放鬆、又不失質感。

●都會悠閒型｜東京文藝 × 下午茶一日慢旅➡️

🔸推薦區域：代官山、表參道、青山

🔸亮點：原宿、表參道到代官山一線，是東京時尚與生活品味的代表區，設計感與咖啡香共存。

🔸特色：結合設計書街、選品店與巷弄咖啡館，一整天不趕行程卻處處好拍。

🔸路線建議：早上從飯店出發 → 表參道午餐 → 代官山 T-Site 書街散步 → 青山 Blue Bottle Coffee 小歇。

(原宿＆表參道-圖片來源：完美行旅遊情報)

● 海風放鬆型｜橫濱海港輕旅路線 ➡️

🔸推薦區域： 港未來21、中華街、山下公園

🔸亮點：城市、海港與異國街景一次滿足，白天是藍天海景，晚上是燈光夜色，氛圍滿分。

🔸特色： 路線平順、不需走太多路，包車一日行程就能從港灣散步到異國晚餐。

🔸路線建議：中午港未來午餐 → 紅磚倉庫散步 → 山下公園吹海風 → 晚餐中華街。

(港未來21區夜景-圖片來源：完美行旅遊情報)

●古街巡訪型｜川越懷舊小旅行 ➡️

🔸推薦區域埼玉縣川越市

🔸亮點：「小江戶」古街氛圍濃厚、好拍又有文化感，距離東京僅一小時。

🔸特色：適合想換個節奏的團體，能邊吃、邊走、邊體驗江戶風老街。

🔸路線建議：上午出發 → 午餐鰻魚飯老店 → 散步藏造老街與菓子屋橫丁 → 下午茶點小店。

(時之鐘-圖片來源：The Gate)

●自然療癒型｜多摩森林 × 溫泉放鬆 ➡️

🔸推薦區域： 奧多摩町（Okutama）

🔸亮點：東京近郊最純粹的山林祕境，離市區僅兩小時車程，避開人潮又保有完整自然景觀。

🔸特色：適合親子團、銀髮團或內勤團隊，步道平緩、空氣清新，還能在溫泉旅館享受在地料理。

🔸路線建議：上午出發 → 溪谷散步與森林咖啡 → 晚餐＋泡湯放鬆 → 返程。

(奧多摩溪谷吊橋-圖片來源：COOL JAPAN VIDEOS)

●購物充電型｜成田 × Outlet ➡️

🔸推薦區域：酒酒井 Premium Outlets

🔸亮點：距離機場近、行程順，是假日放鬆或返台前的最佳安排。

🔸特色： 能同時滿足採買、用餐與休息需求，無壓力的一日精省路線。

🔸路線建議：早上出發 → Outlet 購物 → 下午返回成田或千葉飯店 → 結束行程。

(酒酒井 Premium Outlets-圖片來源：好運日本行)

►2023–2025 東京與近郊最新開幕景點一次看

東京的步調從不停止，2023～2025 新地標一個接一個， 不只重塑城市樣貌，也讓旅人多了重新探索的理由。

① teamLab 無界（麻布台之丘 無界美術館）

🔗官網

☆ 位置： 東京都港區 Azabudai Hills

☆ 亮點與特色：2024 年開幕的《teamLab 無界》，是以光、聲與互動組成的沈浸式藝術宇宙。百餘件作品彼此流動，觀眾不再只是旁觀者，而是作品的一部分。整個空間像會呼吸的數位森林，充滿驚喜與感官衝擊。距離東京市中心僅 20 分鐘，是最受歡迎的「靈感系行程」新地點。

(teamLab 無界-圖片來源：官網)

② Tokyo DisneySea Fantasy Springs（夢幻泉鄉主題區） ：

🔗官網

☆ 位置： 東京迪士尼海洋園區內

☆ 亮點與特色：迪士尼海洋最大規模擴建區，融合《冰雪奇緣》《魔髮奇緣》《彼得潘》三大主題。園區設計以山谷與泉水為主軸，讓遊客像走進動畫場景。新飯店「Fantasy Springs Hotel」與主題遊樂設施同步登場，是企業旅遊與家庭團體最夢幻的新選擇。

(Tokyo DisneySea Fantasy Springs-冰雪王國-圖片來源：官網)

(Tokyo DisneySea Fantasy Springs-小飛俠夢幻島- 圖片來源：官網)

(Tokyo DisneySea Fantasy Springs-魔髮奇緣-圖片來源：官網)

③ Toyosu Senkyaku Banrai（豐洲千客萬來）：

🔗官網

☆ 位置： 東京都江東區豐洲 6 丁目

☆ 亮點與特色：2024 年開幕的豐洲千客萬來，以「江戶風街景 × 美食 × 溫泉」為主題，結合餐飲、購物與親子休閒。戶外廣場還原傳統市集氛圍，旁邊的「東京豐洲萬葉俱樂部」更能一邊泡湯一邊賞夜景。是一處能吃、能逛、能休息的多功能娛樂空間。

(豐洲千客萬來-圖片來源：Bring-You)

④ Tokyo Midtown Yaesu（東京中城八重洲）：

🔗官網

☆ 位置： 東京車站八重洲口正對面

☆ 亮點與特色：2023 年誕生的新地標，將 Bulgari 飯店、精品商場與高空餐廳整合於同一棟建築。白天是商務與購物據點，夜晚則搖身一變成東京車站前最時尚的城市景觀。地點便利、氛圍高雅，是結合效率與品味的都會新中心。

(TOKYO MIDTOWN YAESU／東京中城八重洲-圖片來源：Pickard-Chilton)

⓹ Forestgate Daikanyama（代官山Forestgate)：

🔗官網

☆ 位置： 代官山車站直結

☆ 亮點與特色：2023 年 10 月開幕，以「綠意 × 永續 × 食」為核心，打造代官山全新生活複合空間。由日本頂級建築師 隈研吾（Kengo Kuma） 擔綱設計， 他同時也是東京新國立競技場、GINZA KABUKIZA 等建築的設計者。 園區分為 MAIN 棟與 TENOHA 棟，建築大量採用木質與玻璃材質，融合餐飲、選品與開放綠地，處處可見屋頂花園與自然採光設計。是感受東京慢生活與永續精神的新據點。

(代官山Forestgate-圖片來源：隈研吾建築都市設計事務所 Kengo Kuma & Associates)





(圖片來源：Pexels -blache-651604-6058051)

關東不只是旅遊地，而是一個「能讓企業旅程運作更聰明」的舞台。 包車不是奢侈，是一種節奏策略：穩、準、輕鬆、體面。

在日本這麼大的一張地圖上，能讓公司從開會到放鬆都毫不費力的區域不多，而關東就是那個答案。 懂規劃的企業，早就知道該怎麼玩。 他們選擇關東，不只是因為方便，而是因為這裡能讓員工回國後，還會說一句：「這趟，真的值得。」





