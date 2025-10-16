屏東秋冬爽玩之旅：多種行程／山海百景／美食／溫泉全收錄！

屏東不一定只有夏天才好玩，秋冬來也能爽翻天：氣溫剛剛好，不會熱到爆炸，海邊不用跟人擠到像跨年晚會，連在地人都會偷偷挑這時候出遊。說白了，秋冬玩屏東，就像點了隱藏版菜單，懂玩的人才知道。

想像一下：早上泡旭海溫泉醒腦，下午去龍磐大草原被海風吹到像偶像劇主角，晚上再殺到東港市場嗑鮪魚，宵夜配上烏魚子，隔天還能鑽進山裡玩部落文化體驗。這樣的行程，不只是拍美照，而是會讓你要嘛玩到累到睡死、要嘛就是開心到晚上都太興奮睡不著的那種！

(台灣好湯活動-圖片來源：中華民國交通部觀光署)



「台灣好湯」溫泉環島遊活動

2025-2026「台灣好湯溫泉環島遊」於9月6日正式啟動。還有百萬元好禮抽獎與線上集點活動，串連全台19大溫泉區，結合溫泉美食、健康旅遊、新玩法，全台持續七個月熱鬧展開。有卑南族祈福、溫泉區市集、音樂Live Show等特色活動…等。

今年超猛！更直接把屏東旭海溫泉拉進來，讓南國旅遊立刻升級。旭海溫泉最狂的地方就是：它貼著海邊。邊泡湯邊聽浪，這不是廣告詞，是真的會讓你懷疑自己是不是穿越到異鄉的溫泉勝地，加上牡丹鄉周邊部落文化、美食小吃，還不趕快筆記？！

活動自114年9月6日台灣好湯啟動儀式後陸續展開，相關活動資訊亦將陸續公告於►台灣好湯官網

(台灣好湯活動-圖片來源：中華民國交通部觀光署)

為什麼秋冬的屏東也超值得去

在屏東，夏天有海灘，但秋冬的亮點卻更多元。氣候涼爽宜人，適合深度探索山林部落、泡溫泉、走瀑布步道，每個景點都少了炎熱與人潮，不失活力又格外輕鬆。屏東的秋冬正是龍磐大草原、四重溪溫泉、安坡部落等人氣景點的最好季節；天涼時來到旭海溫泉，泡個碳酸泉無色無味還可飲用，徹底療癒身心。秋冬也有特色祭典與在地慶典，更能領略屏東的文化深度與南國熱情。

* 氣候舒服：溫度落在 20–28 度，走路不會滿頭汗，逛到老了都想再來。

* 人潮減少：少了暑假吵鬧人群，景點終於能安安靜靜欣賞。

* 美食當季：烏魚子、鮪魚、萬巒豬腳都在呼喊你「快來吃我」。

* 文化熱鬧：秋冬剛好遇到廟會季，信仰＋美食，雙重享受！

(大鵬灣公園 人工濕地公園-圖片來源：交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處)



屏東不敗+新興景點

♦東港 & 小琉球區

* 東港東隆宮： 迎王平安祭的起點，東港人的精神支柱。

* 小琉球： 冬天沒有人跟你搶沙灘，浮潛時海龜還可能比人多。

* 大鵬灣海上教堂咖啡：喝咖啡喝到懷疑自己是不是在馬爾地夫。

♦墾丁國家公園區

* 龍磐大草原：秋冬限定「風吹草低見藍海」，保證好拍到爆。

* 國立海洋生物博物館：親子必修學分，不帶小孩來會被鄰居媽媽白眼。

* 關山夕照：CNN 加持的全球最美夕陽，保證不會修圖修到手抽筋。

* 台灣最南點：為台灣地理上的一種極點，在這處設置了木造眺望平台與意象標誌 來到這裡就能驕傲說一句：「恁北我走到最底了啦！！」

♦山林祕境 & 部落區

* 霧台部落：石板屋＋琉璃珠工藝，IG 每三張就要出現一張這裡的打卡照。

* 阿朗壹古道：走完全台最後原始海岸，心裡 OS：早知道先練腳力。

* 高士神社：白色鳥居＋海景，網美拍到相機記憶卡爆掉。

♦海岸線景點

* 風吹砂：風吹到你以為自己在沙漠，卻一抬頭是大海。

* 後壁湖漁港：吃海鮮的最佳場地，新鮮到連魚自己都驚訝。

* 水蛙窟大草原：台版紐西蘭，拍婚紗不用出國。

(大鵬灣海上教堂咖啡-圖片來源：跟著尼力吃喝玩樂)



2022–2025 新鮮出爐必訪景點

以下這些是近年成名或新打造/翻修的超夯景點：

♦文創＆展館

* 屏菸1936文化基地：老菸廠改造，聲光展＋市集新潮聚點。

看海美術館：*舊候船室改造的多元場館，不只展覽，還有裝置、景觀平台；大型公仔會定期「下班」更換。

* 勝利星村創意生活園區｜乖乖壹玖陸捌：乖乖主題館，復古零食＋互動遊戲。

* 潮州鐵道園區（潮州鎮）：舊火車廠翻新，親子休閒區有小火車、生態池。

* 屏東縣民公園（屏東市）：前台糖紙漿廠改造，綠地＋鏡面湖泊＋特色遊戲場。

♦自然＆秘境

* 高士神社（牡丹鄉）：純白鳥居望海景，拍照打卡零死角。

* 水蛙窟大草原：台版紐西蘭，白柵欄＋梅花鹿超療癒。

* 涼山遊憩區（瑪家鄉, 2025 改造）：彩色小屋＋露營區，結合瀑布景觀。

♦美食＆咖啡

* 水明漾活蝦景觀餐廳（里港鄉）：峇里島風茅草屋，邊賞蓮池邊嗑活蝦。

* 三平咖啡（潮州鎮）：日式木屋與庭院氛圍，慢活下午茶首選。

* 大鵬灣海上教堂咖啡（東港鎮）：海上教堂造型咖啡館，異國感滿分。

* 福爾摩莎可可農場（內埔鄉）：可可莊園＋玻璃咖啡館，體驗巧克力魅力。

* 船帆石 NO.1000 海景咖啡（恆春鎮,）：紅磚設計＋船帆石海景，新開幕超Chill。

* Coconut Coast 椰海·漫漫（枋山鄉 ）：海岸咖啡館＋椰子飲品，邊踩石灘邊吹海風。

♦主題樂園

* 透紅佳人探索樂園（佳冬鄉）：蓮霧主題樂園，巨型裝置＋粉紅拍照點。

* 洋蔥大福樂園（里港鄉）：洋蔥主題親子樂園，戲水池＋遊樂設施。

(貓鼻頭公園-圖片來源：交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處)



屏東美食推薦

●東港黑鮪魚：夏天是旺季，但秋冬還有超多鮮魚。

●烏魚子：東港特產。煎到香氣四溢。

●萬巒豬腳（萬巒鄉）：屏東的美食靈魂之一。

●潮州燒冷冰（潮州鎮）：冷熱交融的創意冰品，衝突感滿點獨具風味

●屏東綠豆蒜：南部限定的甜湯神物，吃完超想再來一碗。

●屏東咖啡：別忘了屏東也是咖啡產地，山區小農的手沖咖啡太棒了。

●鹹粿仔條（東港）：搭配香腸、三層肉、東港特產的櫻花蝦，是東港不可錯過的美食

(關山夕照-圖片來源：恆春鎮公所)



旭海溫泉-極品秘境

旭海溫泉，常常被形容成「屏東版的海景溫泉」，簡直是邊泡邊聽海浪、邊看藍天雲彩的沉浸式體驗，根本就是把人生升級成 VIP 模式。泉質是碳酸氫鹽泉，沒有刺鼻味，泡起來溫潤順口（如果泡湯能喝的話大概就是這種感覺 哈哈哈）。當地人甚至暱稱它「美人湯」，據說泡完皮膚滑到像開美肌濾鏡。秋冬時來這裡，海風吹在臉上，熱湯暖在身上，那個反差萌，會讓你想尖叫「啊這才是人生！」而且選擇從親民版到奢華款通通有！：

旭海溫泉（湯壹館)：公營設施，包含公共浴室、戶外湯池與泡腳池，價格從100元起都有。

(旭海溫泉(湯壹館)-圖片來源：屏東縣牡丹鄉公所)

旭海溫泉休閒中心（湯貳館)： 有小湯屋與大湯屋選項，價格從 450 元起。

(旭海溫泉休閒中心(湯貳館)-圖片來源：屏東縣牡丹鄉公所)

牡丹灣Villa（中高價位)：每棟房型都有獨立溫泉池，還能直接看到太平洋。

(牡丹灣Villa-圖片來源：booking.com)



東港迎王平安祭：最狂 12 天嘉年華

如果要選一個屏東最有靈魂的活動，那一定是東港迎王平安祭。這可是台灣三大民俗祭典之一，每三年才辦一次，一辦就連續 12 天，陣仗大到你以為整個鎮都在演史詩大片。

這祭典的核心，其實很簡單卻震撼：請王、遶境、送王。王船就像 VIP 特使，被請到廟裡坐鎮，接著全鎮一起熱鬧遶境，最後再把王船送到海邊焚燒，象徵把所有厄運送走，迎來平安。

亮點在哪？

1. 規模：全鎮動員，幾乎家家戶戶都參與，連小學生都能背出流程。

2. 視覺衝擊：王船彩繪精美、陣頭舞獅震天響，光看隊伍就像民俗版嘉年華。

3. 文化深度：不是觀光秀，而是真正的信仰。你會感受到人和神之間那種「緊密合作感」。

4. 美食加持：活動期間，東港市場直接升級「神明加持 buffet」，鮪魚、蚵仔、米粉湯，吃到撐還有人請。

特別的是，迎王祭裡的「送王」儀式，把王船推到海邊放火燒掉，現場氛圍既莊嚴又震撼。 火光照亮整個海面，那一刻你會雞皮疙瘩狂冒。這不只是宗教儀式，更是藝術＋情感的大爆發。 很多人說，參加一次迎王祭，就會重新認識「信仰」兩個字。

(東隆宮 迎王平安祭典+造王船：交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處)



四天三夜行程，量身打造不同族群方案

以下提供四組四天三夜的行程，針對不同族群量身打造， 這些行程通通以自駕或包車為核心，避免舟車勞頓，長輩不喊累、小孩不吵鬧，公司團體也能輕鬆移動。

1. 親子行程（海生館一定要有的啊！）

Day 1：高雄出發 → 東港午餐 → 大鵬灣遊湖／紅樹林生態之旅 → 夜宿東港

Day 1：國立海洋生物博物館一日遊 → 墾丁晚餐（當地特色餐廳） → 夜宿墾丁

Day 1：龍磐大草原 → 後壁湖海鮮午餐 → 旭海溫泉泡湯 → 夜宿牡丹鄉民宿

Day 1：霧台部落文化體驗（琉璃珠 DIY、小米料理） → 返回高雄

(國立海洋生物博物館-圖片來源：好好玩FUNIT、交通部觀光署、海生館官網、海景世界企業股份有限公司)

2. 熱血好友群

Day 1：高雄出發 → 墾丁水上活動（SUP、獨木舟） → 夜宿墾丁

Day 2：阿朗壹古道健行挑戰 → 後壁湖海鮮聚餐 → 墾丁海角卡丁車賽車場 → 夜宿恆春

Day 3：旭海溫泉放鬆 → 牡丹灣秘境海岸探險 → 夜宿牡丹

Day 4：東港漁港採買烏魚子伴手禮 → 返回高雄

(東港海鮮街-圖片來源：交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處)

3. 員工旅遊、企業旅行

Day 1：高雄出發 → 東港東隆宮文化參訪 → 東港海鮮午餐 → 夜宿東港

Day 2：國立海洋生物博物館 or 墾丁海角卡丁車賽車場/恆春古城 & 古街散步 → 夜宿墾丁渡假村/ 墾丁大街

Day 3：南灣海灘/水上活動 →旭海溫泉泡湯 → 夜宿牡丹

Day 4：屏東市區老街散策 → 返回高雄

#小提醒：

* 南灣水上活動季節：秋冬（特別是 11 月之後）有時風浪較大， 建議選擇 SUP、獨木舟、沙灘排球等活動，比較保險； 香蕉船或水上摩托車可能會受氣候影響。

* 海生館 vs 卡丁車：建議分團或二選一，因為兩個都很花時間，一天硬塞會太累。

(龍磐公園-圖片來源：交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處)

4. 熱愛大自然或部落之旅

Day 1：高雄出發 → 三地門琉璃珠工坊參觀 → 部落風味餐 → 夜宿三地門

Day 2：霧台大武山步道 → 原民文化深度體驗 → 夜宿霧台

Day 3：阿朗壹古道健行 → 旭海溫泉放鬆 → 夜宿牡丹

Day 4：龍磐大草原 → 恆春古城巡禮 → 返回高雄

(阿朗壹古道-圖片來源：跟著董事長去旅行)



上面行程玩不夠？這些景點通通加進去

一、親子族群

* 墾丁國家公園星砂灣玩沙

* 國立海洋生物博物館

* 乖乖故事主題館（親子互動DIY）

* 憶童年彈珠仔店（復古遊戲）

* 夏都沙灘酒店海灘（親子SPA／泳池設施）

* 東源水上草原生態步道

-

二、熱血好友群

* 恆春銀龍洞（探洞拍照打卡）

* 墾丁龍磐草原野放

* 墾丁夜市（深夜美食）

* 星砂灣SUP立槳

* 川酈溫泉渡假休閒旅館（湯屋聚會）

* 勝利動物溜滑梯公園（搞怪大合照）

-

三、員工旅遊／企業旅行

* 屏東原百貨（採購特色伴手禮）

* 長治開心果TOYS（互動分組遊戲）

* 旭海溫泉休閒中心（團體泡湯）

* 南方部落原住民主題美食館（團餐＋表演）

* 屏東大將日本料理（會議餐敘）

* 墾丁海角卡丁車賽車場

-

四、熱愛自然／部落之旅

* 車城四重溪溫泉公園泡腳池

* Rinari部落村（文化導覽＋咖啡共創）

* 社頂自然公園（深度生態賞鳥）

* 東源水上草原步道（自然拍照）

* 牡丹鄉南方部落美食館（山野特色餐飲）

* 墾丁龍磐大草原

(看海美術館-圖片來源：寶寶溫旅行親子生活)



屏東的秋冬，是那種「一試成主顧」的季節。

沒有酷熱的汗，也沒有爆滿的車潮，只有海風吹來剛好的鹹味，和讓人忍不住想多待幾天的悠閒感。等到春夏天人又擠回來時，你只會暗暗竊笑：「嘿，這片藍天我早就包下來玩過了。」





