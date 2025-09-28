2025日本賞楓景點推薦懶人包！ 含夜楓+預測時間+溫泉泡湯推薦 (九州篇)
想要一次收集日本最美的楓葉與溫泉體驗嗎？九州是賞楓愛好者的隱藏寶藏——比東京、京都人潮少，卻擁有耶馬溪、御船山樂園、阿蘇山等人氣賞楓地，夜晚還能欣賞夢幻夜楓點燈。賞楓過後，走進由布院、黑川、雲仙等溫泉小鎮泡湯，完美結合秋季紅葉與溫泉的浪漫之旅。
為什麼選九州賞楓？
如果你已經看過京都、東京的楓葉人潮，今年不妨換個角度，走進低調卻絕美的九州賞楓秘境。這裡有耶馬溪的楓谷美景、御船山樂園的夜楓燈景、阿蘇山壯闊山谷，還能在由布院、黑川、雲仙等著名溫泉小鎮泡湯賞楓，體驗最道地的日本秋日氛圍。相較於本州地區，九州楓葉季節較長、人潮更少，是 結合紅葉、溫泉與美食的理想選擇。
2025九州賞楓時間表
九州地處日本西南方，氣候比本州溫和，楓葉轉紅時間通常比東京、京都晚一些，大約落在11月上旬至12月上旬。
九州 vs 東京/京都 楓葉期比較
* 東京、京都：通常是 11月中旬 – 12月初。
* 九州：部分地區（如長崎仁田峠）在 10月下旬 就能賞楓，而鹿兒島則能延續到 12月上旬。
以下整理主要地區的楓葉期：
九州必去賞楓景點 TOP 6
1.大分：耶馬溪：
有「日本第一耶馬溪」之稱，楓葉覆蓋整片峽谷，搭配奇岩與溪流，景色壯麗。交通較不便，選擇包車或自駕前往最輕鬆。
2.福岡：寶滿宮竈門神社：
《鬼滅之刃》靈感地之一，秋季楓紅與神社鳥居相映成趣。從福岡市區出發約1小時，賞楓與參拜一次完成，是九州賞楓人氣首選。
3.熊本：阿蘇山、菊池溪谷：
阿蘇火山草原搭配滿山楓葉，氣勢磅礡；菊池溪谷則有清流倒映紅葉的夢幻景色。適合安排一日包車或自駕，輕鬆串聯大自然美景。
4.佐賀：御船山樂園（夜楓）：
九州最受歡迎的夜楓景點之一。每到秋天，園區會舉辦夜間點燈，紅葉與光影交織浪漫迷人。
5.長崎：雲仙溫泉＋仁田峠：
仁田峠是九州最早能欣賞楓葉的地方，與雲仙溫泉小鎮結合，白天賞楓、晚上泡湯，一次體驗雙重享受。
6.鹿兒島：霧島神宮：
紅葉環繞在神社古木之間，營造莊嚴而神聖的氛圍。由於地點較偏遠，推薦搭配包車或自駕行程，並入住附近溫泉旅館，行程更順暢。
九州夜楓名所推薦
（1）佐賀‧御船山樂園（武雄）
滿山的楓與溪、石橋、茶屋一路鋪陳到湖畔，夜間點燈照映出紅、橙、金三色層次。園內步道高低錯落，從山腰遠望是「整片楓紅」，走到水邊則是「絕美鏡面」。
最佳時間：傍晚入園，提早卡位看「藍調時刻」轉點燈，色彩最乾淨。最佳拍照位：湖畔木棧道與石橋兩端。
建議開車動線：福岡市區 →（約1.5h）→ 御船山樂園夜楓 →武雄溫泉樓門夜拍 → 返福岡 / 住嬉野溫泉。
（2）福岡‧太宰府「寶滿宮竈門神社」夜楓
石階、朱紅鳥居與楓葉是經典構圖；夜間點燈讓樹冠像浮在半空。白天走太宰府天滿宮、參道美食，黃昏轉上竈門，傍晚微光景緻最迷人。
最佳時間：平日傍晚，可避開人潮。最佳拍照位：石階下仰拍鳥居＋楓；授符所玻璃櫥窗外映紅葉也很上鏡。
建議開車動線：福岡 → 太宰府天滿宮（白天）→ 竈門神社夜楓 → 中洲屋台宵夜 → 返飯店。
（3）耶馬溪水庫紀念公園溪石園（搭配溫泉街散策）
以雄偉的自然風光而聞名的耶馬溪，秋天楓樹漸層紅色與黃色，搭配夢幻般的點燈儀式。為了紀念耶馬溪水庫的建成而建造的這個庭園，利用數萬個石頭和水庫的水，再現了耶馬溪的景觀。
最佳時間：晚餐前後各去一次，感受日夜兩種氣氛。javascript:checkForm('normal')
建議開車動線：由布院 / 別府飯店 → 耶馬溪水庫紀念公園夜楓 → 地獄蒸晚餐 → 泡湯 → 返飯店。
（4）番外加碼：這些地方黃昏到夜色也很迷人
✧福岡‧秋月城跡： 護城河與石橋框住一整排楓，黃昏金光最美；夜間較暗，若前往建議自備小手電。
✧熊本‧菊池溪谷： 晴夜水面會映出燈下紅葉與星點。
✧鹿兒島‧霧島神宮： 社殿與古木在夜色裡更有氣場；可與霧島溫泉鄉安排「夜泡湯」。
日本九州賞夜楓熱門動線
◆福岡出發｜竈門神社夜楓＋屋台宵夜（5–6小時）：
飯店接 → 太宰府老街 → 竈門神社夜楓 → 中洲屋台 → 返回飯店
◆福岡出發｜御船山樂園夜楓＋溫泉（7–8小時）：
飯店接 → 武雄/嬉野小歇 → 御船山樂園夜楓 → 溫泉/晚餐 → 返回飯店
*◆別府/由布院出發｜夜楓＋地獄蒸＋私湯（5小時）：
飯店接 → 別府公園夜楓 → 地獄蒸料理 → 私人溫泉1小時 → 返回飯店
九州賞楓＋溫泉最佳組合
九州不只以壯闊山河與紅葉名所聞名，更擁有全日本數一數二的溫泉鄉。最迷人的旅遊方式，就是白天賞楓，晚上泡湯——在氤氳溫泉裡望著滿山楓紅，享受只有秋天才有的奢侈體驗。
（1）大分‧由布院溫泉 × 金鱗湖楓景
由布院是九州最具代表性的溫泉小鎮，街道兩側林立特色咖啡館、甜點店。走到湖畔的金鱗湖，楓葉倒映在湖面，清晨薄霧升起時，整片紅葉與湖景更像夢境。晚上入住湖畔溫泉旅館，邊泡湯邊看紅葉，絕對是秋季九州的浪漫首選。
（2）熊本‧黑川溫泉 × 山間楓葉
黑川溫泉以「露天溫泉巡禮」聞名，被群山環繞，秋天一到，紅葉彷彿直接鋪到溫泉池邊。白天可以到阿蘇山或菊池溪谷賞楓，回到黑川後，在傳統木造旅館換上浴衣，逐一體驗不同的露天湯。山谷裡的紅葉、硫磺香氣、溫泉暖意交織，讓人捨不得離開。
（3）長崎‧雲仙溫泉 × 仁田峠
仁田峠是九州最早能欣賞紅葉的景點之一，秋日滿山楓紅與雲海相伴。賞完楓後下山到雲仙溫泉，在硫磺蒸汽中泡湯，還能順道體驗「雲仙地獄」景觀。白天賞楓、晚上泡湯，隔天再慢遊小鎮，是充滿古韻的秋日行程。
九州賞楓行程推薦
以下提供三種人氣路線，適合不同旅程。
✅兩日行程 福岡出發：耶馬溪＋別府溫泉➤
* Day 1：福岡 → 耶馬溪賞楓（峽谷奇岩＋滿山紅葉） → 別府地獄蒸料理晚餐 → 入住別府溫泉旅館
* Day 2：金鱗湖晨霧＋湖畔紅葉 → 由布院溫泉街散策 → 返回福岡
✅三日行程 熊本深度遊：阿蘇山＋黑川溫泉＋福岡➤
* Day 1：福岡 → 熊本城周邊賞楓 → 阿蘇火山口觀景 → 入住阿蘇溫泉
* Day 2：菊池溪谷紅葉步道 → 黑川溫泉露天湯巡禮 → 住黑川溫泉旅館
* Day 3：返回福岡 → 太宰府竈門神社夜楓 → 屋台宵夜
✅五日行程 九州北部深度賞楓：佐賀＋大分＋熊本➤
* Day 1：福岡 → 太宰府天滿宮＆竈門神社 → 佐賀御船山樂園夜楓
* Day 2：武雄溫泉小歇 → 由布院金鱗湖＋楓紅湖景 → 入住由布院溫泉
* Day 3：耶馬溪楓谷巡禮 → 別府公園夜楓 → 入住別府溫泉
* Day 4：熊本 → 阿蘇草千里楓景 → 菊池溪谷 → 入住黑川溫泉
* Day 5：悠閒早餐 → 返回福岡市區購物／中洲美食收尾
推薦住宿（溫泉旅館、景觀飯店）
（1）由布院溫泉旅館
由布院是大分縣最具代表性的溫泉區，金鱗湖與楓葉景色相互輝映。湖畔旅館多設有露天風呂，可以邊泡湯邊欣賞紅葉倒影。推薦入住帶私人風呂的旅館，享有安靜獨享的氛圍。
（2）黑川溫泉傳統旅館
黑川以露天溫泉巡禮聞名，秋天時整個山谷被楓紅包圍。多數旅館保留木造建築與日式庭園，夜間燈火通明時景色更顯迷人。推薦選擇能體驗不同溫泉池的旅館，適合長住或深度體驗。
（3）雲仙溫泉旅館
長崎的雲仙溫泉緊鄰仁田峠，是九州最早能欣賞紅葉的地點之一。部分旅館設有面山的露天浴池，能一邊泡湯一邊欣賞層疊山景與楓紅，非常適合安排在行程前段。
（4）別府溫泉飯店
別府是九州最大的溫泉勝地，擁有多樣化的住宿選擇。無論是能遠眺海景的現代飯店，還是能體驗地獄蒸料理的傳統旅館，都能與賞楓景點搭配。推薦入住市區交通便利的飯店，方便夜間前往公園賞楓或享受美食。
九州賞夜楓實用Tips
* 時間策略： 通常建議在點燈開始前約 30-60 分鐘抵達（或日落前夕），既能拍到暮光與楓紅交織的景致，也能等到燈光效果完全展開。
* 賞楓季節： 九州夜楓布景最壯觀的時期一般是 11月上旬到 12月上旬。如果你是在 10 月底去的話，有些山區／高處可能已經開始變色，但還未達最紅、最濃密
* 門票與公告： 一些夜楓景點通常需另購票，時間每年會微調，請以官方最新公告為準。
* 裝備與穿著：防風外套是基本，加一件可拆卸的保暖層（抓絨／羽絨薄件會更靈活）。鞋子要防滑、防水底最好（若遇露水、落葉濕滑）。攜帶頭燈／手電筒有幫助，特別是夜間回程或步道無照明區域。
* 安全返程： 山區末班車早、轉乘複雜；夜楓建議包車或自駕，省時又安心。
九州擁有比京都、東京更悠閒的賞楓環境，加上豐富的溫泉文化，是2025年秋季最值得造訪的地區。無論是耶馬溪的壯麗峽谷、御船山樂園的夜楓燈景，還是由布院、黑川、雲仙等小鎮溫泉，皆能帶來結合自然與文化的獨特體驗。想把握短暫的日本九州楓紅與夜燈黃金時段，
石階、朱紅鳥居與楓葉是經典構圖；夜間點燈讓樹冠像浮在半空。白天走太宰府天滿宮、參道美食，黃昏轉上竈門，傍晚微光景緻最迷人。
最佳時間：平日傍晚，可避開人潮。最佳拍照位：石階下仰拍鳥居＋楓；授符所玻璃櫥窗外映紅葉也很上鏡。
建議開車動線：福岡 → 太宰府天滿宮（白天）→ 竈門神社夜楓 → 中洲屋台宵夜 → 返飯店。
（3）耶馬溪水庫紀念公園溪石園（搭配溫泉街散策）
以雄偉的自然風光而聞名的耶馬溪，秋天楓樹漸層紅色與黃色，搭配夢幻般的點燈儀式。為了紀念耶馬溪水庫的建成而建造的這個庭園，利用數萬個石頭和水庫的水，再現了耶馬溪的景觀。
最佳時間：晚餐前後各去一次，感受日夜兩種氣氛。javascript:checkForm('normal')
建議開車動線：由布院 / 別府飯店 → 耶馬溪水庫紀念公園夜楓 → 地獄蒸晚餐 → 泡湯 → 返飯店。
（4）番外加碼：這些地方黃昏到夜色也很迷人
✧福岡‧秋月城跡： 護城河與石橋框住一整排楓，黃昏金光最美；夜間較暗，若前往建議自備小手電。
✧熊本‧菊池溪谷： 晴夜水面會映出燈下紅葉與星點。
✧鹿兒島‧霧島神宮： 社殿與古木在夜色裡更有氣場；可與霧島溫泉鄉安排「夜泡湯」。
日本九州賞夜楓熱門動線
◆福岡出發｜竈門神社夜楓＋屋台宵夜（5–6小時）：
飯店接 → 太宰府老街 → 竈門神社夜楓 → 中洲屋台 → 返回飯店
◆福岡出發｜御船山樂園夜楓＋溫泉（7–8小時）：
飯店接 → 武雄/嬉野小歇 → 御船山樂園夜楓 → 溫泉/晚餐 → 返回飯店
*◆別府/由布院出發｜夜楓＋地獄蒸＋私湯（5小時）：
飯店接 → 別府公園夜楓 → 地獄蒸料理 → 私人溫泉1小時 → 返回飯店
九州賞楓＋溫泉最佳組合
九州不只以壯闊山河與紅葉名所聞名，更擁有全日本數一數二的溫泉鄉。最迷人的旅遊方式，就是白天賞楓，晚上泡湯——在氤氳溫泉裡望著滿山楓紅，享受只有秋天才有的奢侈體驗。
（1）大分‧由布院溫泉 × 金鱗湖楓景
由布院是九州最具代表性的溫泉小鎮，街道兩側林立特色咖啡館、甜點店。走到湖畔的金鱗湖，楓葉倒映在湖面，清晨薄霧升起時，整片紅葉與湖景更像夢境。晚上入住湖畔溫泉旅館，邊泡湯邊看紅葉，絕對是秋季九州的浪漫首選。
（2）熊本‧黑川溫泉 × 山間楓葉
黑川溫泉以「露天溫泉巡禮」聞名，被群山環繞，秋天一到，紅葉彷彿直接鋪到溫泉池邊。白天可以到阿蘇山或菊池溪谷賞楓，回到黑川後，在傳統木造旅館換上浴衣，逐一體驗不同的露天湯。山谷裡的紅葉、硫磺香氣、溫泉暖意交織，讓人捨不得離開。
（3）長崎‧雲仙溫泉 × 仁田峠
仁田峠是九州最早能欣賞紅葉的景點之一，秋日滿山楓紅與雲海相伴。賞完楓後下山到雲仙溫泉，在硫磺蒸汽中泡湯，還能順道體驗「雲仙地獄」景觀。白天賞楓、晚上泡湯，隔天再慢遊小鎮，是充滿古韻的秋日行程。
九州賞楓行程推薦
以下提供三種人氣路線，適合不同旅程。
✅兩日行程 福岡出發：耶馬溪＋別府溫泉➤
* Day 1：福岡 → 耶馬溪賞楓（峽谷奇岩＋滿山紅葉） → 別府地獄蒸料理晚餐 → 入住別府溫泉旅館
* Day 2：金鱗湖晨霧＋湖畔紅葉 → 由布院溫泉街散策 → 返回福岡
✅三日行程 熊本深度遊：阿蘇山＋黑川溫泉＋福岡➤
* Day 1：福岡 → 熊本城周邊賞楓 → 阿蘇火山口觀景 → 入住阿蘇溫泉
* Day 2：菊池溪谷紅葉步道 → 黑川溫泉露天湯巡禮 → 住黑川溫泉旅館
* Day 3：返回福岡 → 太宰府竈門神社夜楓 → 屋台宵夜
✅五日行程 九州北部深度賞楓：佐賀＋大分＋熊本➤
* Day 1：福岡 → 太宰府天滿宮＆竈門神社 → 佐賀御船山樂園夜楓
* Day 2：武雄溫泉小歇 → 由布院金鱗湖＋楓紅湖景 → 入住由布院溫泉
* Day 3：耶馬溪楓谷巡禮 → 別府公園夜楓 → 入住別府溫泉
* Day 4：熊本 → 阿蘇草千里楓景 → 菊池溪谷 → 入住黑川溫泉
* Day 5：悠閒早餐 → 返回福岡市區購物／中洲美食收尾
推薦住宿（溫泉旅館、景觀飯店）
（1）由布院溫泉旅館
由布院是大分縣最具代表性的溫泉區，金鱗湖與楓葉景色相互輝映。湖畔旅館多設有露天風呂，可以邊泡湯邊欣賞紅葉倒影。推薦入住帶私人風呂的旅館，享有安靜獨享的氛圍。
（2）黑川溫泉傳統旅館
黑川以露天溫泉巡禮聞名，秋天時整個山谷被楓紅包圍。多數旅館保留木造建築與日式庭園，夜間燈火通明時景色更顯迷人。推薦選擇能體驗不同溫泉池的旅館，適合長住或深度體驗。
（3）雲仙溫泉旅館
長崎的雲仙溫泉緊鄰仁田峠，是九州最早能欣賞紅葉的地點之一。部分旅館設有面山的露天浴池，能一邊泡湯一邊欣賞層疊山景與楓紅，非常適合安排在行程前段。
（4）別府溫泉飯店
別府是九州最大的溫泉勝地，擁有多樣化的住宿選擇。無論是能遠眺海景的現代飯店，還是能體驗地獄蒸料理的傳統旅館，都能與賞楓景點搭配。推薦入住市區交通便利的飯店，方便夜間前往公園賞楓或享受美食。
九州賞夜楓實用Tips
* 時間策略： 通常建議在點燈開始前約 30-60 分鐘抵達（或日落前夕），既能拍到暮光與楓紅交織的景致，也能等到燈光效果完全展開。
* 賞楓季節： 九州夜楓布景最壯觀的時期一般是 11月上旬到 12月上旬。如果你是在 10 月底去的話，有些山區／高處可能已經開始變色，但還未達最紅、最濃密
* 門票與公告： 一些夜楓景點通常需另購票，時間每年會微調，請以官方最新公告為準。
* 裝備與穿著：防風外套是基本，加一件可拆卸的保暖層（抓絨／羽絨薄件會更靈活）。鞋子要防滑、防水底最好（若遇露水、落葉濕滑）。攜帶頭燈／手電筒有幫助，特別是夜間回程或步道無照明區域。
* 安全返程： 山區末班車早、轉乘複雜；夜楓建議包車或自駕，省時又安心。
九州擁有比京都、東京更悠閒的賞楓環境，加上豐富的溫泉文化，是2025年秋季最值得造訪的地區。無論是耶馬溪的壯麗峽谷、御船山樂園的夜楓燈景，還是由布院、黑川、雲仙等小鎮溫泉，皆能帶來結合自然與文化的獨特體驗。想把握短暫的日本九州楓紅與夜燈黃金時段，
以雄偉的自然風光而聞名的耶馬溪，秋天楓樹漸層紅色與黃色，搭配夢幻般的點燈儀式。為了紀念耶馬溪水庫的建成而建造的這個庭園，利用數萬個石頭和水庫的水，再現了耶馬溪的景觀。
最佳時間：晚餐前後各去一次，感受日夜兩種氣氛。javascript:checkForm('normal')
建議開車動線：由布院 / 別府飯店 → 耶馬溪水庫紀念公園夜楓 → 地獄蒸晚餐 → 泡湯 → 返飯店。
（4）番外加碼：這些地方黃昏到夜色也很迷人
✧福岡‧秋月城跡： 護城河與石橋框住一整排楓，黃昏金光最美；夜間較暗，若前往建議自備小手電。
✧熊本‧菊池溪谷： 晴夜水面會映出燈下紅葉與星點。
✧鹿兒島‧霧島神宮： 社殿與古木在夜色裡更有氣場；可與霧島溫泉鄉安排「夜泡湯」。
日本九州賞夜楓熱門動線
◆福岡出發｜竈門神社夜楓＋屋台宵夜（5–6小時）：
飯店接 → 太宰府老街 → 竈門神社夜楓 → 中洲屋台 → 返回飯店
◆福岡出發｜御船山樂園夜楓＋溫泉（7–8小時）：
飯店接 → 武雄/嬉野小歇 → 御船山樂園夜楓 → 溫泉/晚餐 → 返回飯店
*◆別府/由布院出發｜夜楓＋地獄蒸＋私湯（5小時）：
飯店接 → 別府公園夜楓 → 地獄蒸料理 → 私人溫泉1小時 → 返回飯店
九州賞楓＋溫泉最佳組合
九州不只以壯闊山河與紅葉名所聞名，更擁有全日本數一數二的溫泉鄉。最迷人的旅遊方式，就是白天賞楓，晚上泡湯——在氤氳溫泉裡望著滿山楓紅，享受只有秋天才有的奢侈體驗。
（1）大分‧由布院溫泉 × 金鱗湖楓景
由布院是九州最具代表性的溫泉小鎮，街道兩側林立特色咖啡館、甜點店。走到湖畔的金鱗湖，楓葉倒映在湖面，清晨薄霧升起時，整片紅葉與湖景更像夢境。晚上入住湖畔溫泉旅館，邊泡湯邊看紅葉，絕對是秋季九州的浪漫首選。
（2）熊本‧黑川溫泉 × 山間楓葉
黑川溫泉以「露天溫泉巡禮」聞名，被群山環繞，秋天一到，紅葉彷彿直接鋪到溫泉池邊。白天可以到阿蘇山或菊池溪谷賞楓，回到黑川後，在傳統木造旅館換上浴衣，逐一體驗不同的露天湯。山谷裡的紅葉、硫磺香氣、溫泉暖意交織，讓人捨不得離開。
（3）長崎‧雲仙溫泉 × 仁田峠
仁田峠是九州最早能欣賞紅葉的景點之一，秋日滿山楓紅與雲海相伴。賞完楓後下山到雲仙溫泉，在硫磺蒸汽中泡湯，還能順道體驗「雲仙地獄」景觀。白天賞楓、晚上泡湯，隔天再慢遊小鎮，是充滿古韻的秋日行程。
九州賞楓行程推薦
以下提供三種人氣路線，適合不同旅程。
✅兩日行程 福岡出發：耶馬溪＋別府溫泉➤
* Day 1：福岡 → 耶馬溪賞楓（峽谷奇岩＋滿山紅葉） → 別府地獄蒸料理晚餐 → 入住別府溫泉旅館
* Day 2：金鱗湖晨霧＋湖畔紅葉 → 由布院溫泉街散策 → 返回福岡
✅三日行程 熊本深度遊：阿蘇山＋黑川溫泉＋福岡➤
* Day 1：福岡 → 熊本城周邊賞楓 → 阿蘇火山口觀景 → 入住阿蘇溫泉
* Day 2：菊池溪谷紅葉步道 → 黑川溫泉露天湯巡禮 → 住黑川溫泉旅館
* Day 3：返回福岡 → 太宰府竈門神社夜楓 → 屋台宵夜
✅五日行程 九州北部深度賞楓：佐賀＋大分＋熊本➤
* Day 1：福岡 → 太宰府天滿宮＆竈門神社 → 佐賀御船山樂園夜楓
* Day 2：武雄溫泉小歇 → 由布院金鱗湖＋楓紅湖景 → 入住由布院溫泉
* Day 3：耶馬溪楓谷巡禮 → 別府公園夜楓 → 入住別府溫泉
* Day 4：熊本 → 阿蘇草千里楓景 → 菊池溪谷 → 入住黑川溫泉
* Day 5：悠閒早餐 → 返回福岡市區購物／中洲美食收尾
推薦住宿（溫泉旅館、景觀飯店）
（1）由布院溫泉旅館
由布院是大分縣最具代表性的溫泉區，金鱗湖與楓葉景色相互輝映。湖畔旅館多設有露天風呂，可以邊泡湯邊欣賞紅葉倒影。推薦入住帶私人風呂的旅館，享有安靜獨享的氛圍。
（2）黑川溫泉傳統旅館
黑川以露天溫泉巡禮聞名，秋天時整個山谷被楓紅包圍。多數旅館保留木造建築與日式庭園，夜間燈火通明時景色更顯迷人。推薦選擇能體驗不同溫泉池的旅館，適合長住或深度體驗。
（3）雲仙溫泉旅館
長崎的雲仙溫泉緊鄰仁田峠，是九州最早能欣賞紅葉的地點之一。部分旅館設有面山的露天浴池，能一邊泡湯一邊欣賞層疊山景與楓紅，非常適合安排在行程前段。
（4）別府溫泉飯店
別府是九州最大的溫泉勝地，擁有多樣化的住宿選擇。無論是能遠眺海景的現代飯店，還是能體驗地獄蒸料理的傳統旅館，都能與賞楓景點搭配。推薦入住市區交通便利的飯店，方便夜間前往公園賞楓或享受美食。
九州賞夜楓實用Tips
* 時間策略： 通常建議在點燈開始前約 30-60 分鐘抵達（或日落前夕），既能拍到暮光與楓紅交織的景致，也能等到燈光效果完全展開。
* 賞楓季節： 九州夜楓布景最壯觀的時期一般是 11月上旬到 12月上旬。如果你是在 10 月底去的話，有些山區／高處可能已經開始變色，但還未達最紅、最濃密
* 門票與公告： 一些夜楓景點通常需另購票，時間每年會微調，請以官方最新公告為準。
* 裝備與穿著：防風外套是基本，加一件可拆卸的保暖層（抓絨／羽絨薄件會更靈活）。鞋子要防滑、防水底最好（若遇露水、落葉濕滑）。攜帶頭燈／手電筒有幫助，特別是夜間回程或步道無照明區域。
* 安全返程： 山區末班車早、轉乘複雜；夜楓建議包車或自駕，省時又安心。
九州擁有比京都、東京更悠閒的賞楓環境，加上豐富的溫泉文化，是2025年秋季最值得造訪的地區。無論是耶馬溪的壯麗峽谷、御船山樂園的夜楓燈景，還是由布院、黑川、雲仙等小鎮溫泉，皆能帶來結合自然與文化的獨特體驗。想把握短暫的日本九州楓紅與夜燈黃金時段，
✧福岡‧秋月城跡： 護城河與石橋框住一整排楓，黃昏金光最美；夜間較暗，若前往建議自備小手電。
✧熊本‧菊池溪谷： 晴夜水面會映出燈下紅葉與星點。
✧鹿兒島‧霧島神宮： 社殿與古木在夜色裡更有氣場；可與霧島溫泉鄉安排「夜泡湯」。
日本九州賞夜楓熱門動線
◆福岡出發｜竈門神社夜楓＋屋台宵夜（5–6小時）：
飯店接 → 太宰府老街 → 竈門神社夜楓 → 中洲屋台 → 返回飯店
◆福岡出發｜御船山樂園夜楓＋溫泉（7–8小時）：
飯店接 → 武雄/嬉野小歇 → 御船山樂園夜楓 → 溫泉/晚餐 → 返回飯店
*◆別府/由布院出發｜夜楓＋地獄蒸＋私湯（5小時）：
飯店接 → 別府公園夜楓 → 地獄蒸料理 → 私人溫泉1小時 → 返回飯店
九州賞楓＋溫泉最佳組合
九州不只以壯闊山河與紅葉名所聞名，更擁有全日本數一數二的溫泉鄉。最迷人的旅遊方式，就是白天賞楓，晚上泡湯——在氤氳溫泉裡望著滿山楓紅，享受只有秋天才有的奢侈體驗。
（1）大分‧由布院溫泉 × 金鱗湖楓景
由布院是九州最具代表性的溫泉小鎮，街道兩側林立特色咖啡館、甜點店。走到湖畔的金鱗湖，楓葉倒映在湖面，清晨薄霧升起時，整片紅葉與湖景更像夢境。晚上入住湖畔溫泉旅館，邊泡湯邊看紅葉，絕對是秋季九州的浪漫首選。
（2）熊本‧黑川溫泉 × 山間楓葉
黑川溫泉以「露天溫泉巡禮」聞名，被群山環繞，秋天一到，紅葉彷彿直接鋪到溫泉池邊。白天可以到阿蘇山或菊池溪谷賞楓，回到黑川後，在傳統木造旅館換上浴衣，逐一體驗不同的露天湯。山谷裡的紅葉、硫磺香氣、溫泉暖意交織，讓人捨不得離開。
（3）長崎‧雲仙溫泉 × 仁田峠
仁田峠是九州最早能欣賞紅葉的景點之一，秋日滿山楓紅與雲海相伴。賞完楓後下山到雲仙溫泉，在硫磺蒸汽中泡湯，還能順道體驗「雲仙地獄」景觀。白天賞楓、晚上泡湯，隔天再慢遊小鎮，是充滿古韻的秋日行程。
九州賞楓行程推薦
以下提供三種人氣路線，適合不同旅程。
✅兩日行程 福岡出發：耶馬溪＋別府溫泉➤
* Day 1：福岡 → 耶馬溪賞楓（峽谷奇岩＋滿山紅葉） → 別府地獄蒸料理晚餐 → 入住別府溫泉旅館
* Day 2：金鱗湖晨霧＋湖畔紅葉 → 由布院溫泉街散策 → 返回福岡
✅三日行程 熊本深度遊：阿蘇山＋黑川溫泉＋福岡➤
* Day 1：福岡 → 熊本城周邊賞楓 → 阿蘇火山口觀景 → 入住阿蘇溫泉
* Day 2：菊池溪谷紅葉步道 → 黑川溫泉露天湯巡禮 → 住黑川溫泉旅館
* Day 3：返回福岡 → 太宰府竈門神社夜楓 → 屋台宵夜
✅五日行程 九州北部深度賞楓：佐賀＋大分＋熊本➤
* Day 1：福岡 → 太宰府天滿宮＆竈門神社 → 佐賀御船山樂園夜楓
* Day 2：武雄溫泉小歇 → 由布院金鱗湖＋楓紅湖景 → 入住由布院溫泉
* Day 3：耶馬溪楓谷巡禮 → 別府公園夜楓 → 入住別府溫泉
* Day 4：熊本 → 阿蘇草千里楓景 → 菊池溪谷 → 入住黑川溫泉
* Day 5：悠閒早餐 → 返回福岡市區購物／中洲美食收尾
推薦住宿（溫泉旅館、景觀飯店）
（1）由布院溫泉旅館
由布院是大分縣最具代表性的溫泉區，金鱗湖與楓葉景色相互輝映。湖畔旅館多設有露天風呂，可以邊泡湯邊欣賞紅葉倒影。推薦入住帶私人風呂的旅館，享有安靜獨享的氛圍。
（2）黑川溫泉傳統旅館
黑川以露天溫泉巡禮聞名，秋天時整個山谷被楓紅包圍。多數旅館保留木造建築與日式庭園，夜間燈火通明時景色更顯迷人。推薦選擇能體驗不同溫泉池的旅館，適合長住或深度體驗。
（3）雲仙溫泉旅館
長崎的雲仙溫泉緊鄰仁田峠，是九州最早能欣賞紅葉的地點之一。部分旅館設有面山的露天浴池，能一邊泡湯一邊欣賞層疊山景與楓紅，非常適合安排在行程前段。
（4）別府溫泉飯店
別府是九州最大的溫泉勝地，擁有多樣化的住宿選擇。無論是能遠眺海景的現代飯店，還是能體驗地獄蒸料理的傳統旅館，都能與賞楓景點搭配。推薦入住市區交通便利的飯店，方便夜間前往公園賞楓或享受美食。
九州賞夜楓實用Tips
* 時間策略： 通常建議在點燈開始前約 30-60 分鐘抵達（或日落前夕），既能拍到暮光與楓紅交織的景致，也能等到燈光效果完全展開。
* 賞楓季節： 九州夜楓布景最壯觀的時期一般是 11月上旬到 12月上旬。如果你是在 10 月底去的話，有些山區／高處可能已經開始變色，但還未達最紅、最濃密
* 門票與公告： 一些夜楓景點通常需另購票，時間每年會微調，請以官方最新公告為準。
* 裝備與穿著：防風外套是基本，加一件可拆卸的保暖層（抓絨／羽絨薄件會更靈活）。鞋子要防滑、防水底最好（若遇露水、落葉濕滑）。攜帶頭燈／手電筒有幫助，特別是夜間回程或步道無照明區域。
* 安全返程： 山區末班車早、轉乘複雜；夜楓建議包車或自駕，省時又安心。
九州擁有比京都、東京更悠閒的賞楓環境，加上豐富的溫泉文化，是2025年秋季最值得造訪的地區。無論是耶馬溪的壯麗峽谷、御船山樂園的夜楓燈景，還是由布院、黑川、雲仙等小鎮溫泉，皆能帶來結合自然與文化的獨特體驗。想把握短暫的日本九州楓紅與夜燈黃金時段，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言