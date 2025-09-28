2025日本賞楓景點推薦懶人包！ 含夜楓+預測時間+溫泉泡湯推薦 (九州篇)

想要一次收集日本最美的楓葉與溫泉體驗嗎？九州是賞楓愛好者的隱藏寶藏——比東京、京都人潮少，卻擁有耶馬溪、御船山樂園、阿蘇山等人氣賞楓地，夜晚還能欣賞夢幻夜楓點燈。賞楓過後，走進由布院、黑川、雲仙等溫泉小鎮泡湯，完美結合秋季紅葉與溫泉的浪漫之旅。

為什麼選九州賞楓？

如果你已經看過京都、東京的楓葉人潮，今年不妨換個角度，走進低調卻絕美的九州賞楓秘境。這裡有耶馬溪的楓谷美景、御船山樂園的夜楓燈景、阿蘇山壯闊山谷，還能在由布院、黑川、雲仙等著名溫泉小鎮泡湯賞楓，體驗最道地的日本秋日氛圍。相較於本州地區，九州楓葉季節較長、人潮更少，是 結合紅葉、溫泉與美食的理想選擇。

2025九州賞楓時間表

九州地處日本西南方，氣候比本州溫和，楓葉轉紅時間通常比東京、京都晚一些，大約落在11月上旬至12月上旬。

九州 vs 東京/京都 楓葉期比較

* 東京、京都：通常是 11月中旬 – 12月初。

* 九州：部分地區（如長崎仁田峠）在 10月下旬 就能賞楓，而鹿兒島則能延續到 12月上旬。

以下整理主要地區的楓葉期：

(圖片來源：Tabirai Japan)

九州必去賞楓景點 TOP 6

1.大分：耶馬溪：

有「日本第一耶馬溪」之稱，楓葉覆蓋整片峽谷，搭配奇岩與溪流，景色壯麗。交通較不便，選擇包車或自駕前往最輕鬆。

2.福岡：寶滿宮竈門神社：

《鬼滅之刃》靈感地之一，秋季楓紅與神社鳥居相映成趣。從福岡市區出發約1小時，賞楓與參拜一次完成，是九州賞楓人氣首選。

3.熊本：阿蘇山、菊池溪谷：

阿蘇火山草原搭配滿山楓葉，氣勢磅礡；菊池溪谷則有清流倒映紅葉的夢幻景色。適合安排一日包車或自駕，輕鬆串聯大自然美景。

4.佐賀：御船山樂園（夜楓）：

九州最受歡迎的夜楓景點之一。每到秋天，園區會舉辦夜間點燈，紅葉與光影交織浪漫迷人。

5.長崎：雲仙溫泉＋仁田峠：

仁田峠是九州最早能欣賞楓葉的地方，與雲仙溫泉小鎮結合，白天賞楓、晚上泡湯，一次體驗雙重享受。

6.鹿兒島：霧島神宮：

紅葉環繞在神社古木之間，營造莊嚴而神聖的氛圍。由於地點較偏遠，推薦搭配包車或自駕行程，並入住附近溫泉旅館，行程更順暢。

(圖片來源：Tabirai Japan)

九州夜楓名所推薦

（1）佐賀‧御船山樂園（武雄）

滿山的楓與溪、石橋、茶屋一路鋪陳到湖畔，夜間點燈照映出紅、橙、金三色層次。園內步道高低錯落，從山腰遠望是「整片楓紅」，走到水邊則是「絕美鏡面」。

最佳時間：傍晚入園，提早卡位看「藍調時刻」轉點燈，色彩最乾淨。最佳拍照位：湖畔木棧道與石橋兩端。

建議開車動線：福岡市區 →（約1.5h）→ 御船山樂園夜楓 →武雄溫泉樓門夜拍 → 返福岡 / 住嬉野溫泉。

(圖片來源：Tabirai Japan)