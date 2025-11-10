秋冬玩到2026春天！大阪親子旅遊全攻略｜新地標、賞櫻、泡湯、滑雪一次玩透

大阪的旅遊魅力，一年四季都在升級！從秋冬滑雪、泡湯，到春天追櫻，大人小孩都能玩到忘記回家。2025 年全新登場的 Grand Green Osaka 為城市增添綠意新亮點，讓旅人能在梅田中心體驗溫泉與購物共存的「都會綠洲」。想泡湯放鬆？大阪有多元選擇，不只是傳統型溫泉，更有像空庭溫泉'、世界大溫泉、住之江溫泉…等。大型複合式溫泉樂園，把露天風呂、岩盤浴、美食街、兒童遊戲區通通整合在一起，是親子共遊、三代同行都合適的好去處。再往郊外延伸：有馬溫泉、南紀白濱溫泉…等。更能體驗日本經典名湯的風景與氣韻。從綠意新地標到櫻花隧道、雪地樂園與家庭湯池，這份【大阪親子旅遊全攻略】幫你一次收好最值得去的季節亮點。讓大人放鬆、小孩放電，一趟旅程解鎖大阪四季的所有美好。

(大阪城-圖片來源：https-/osakacastle.org)

►【2025開幕】大阪Grand Green Osaka｜綠意溫泉購物新地標

🔹地點：大阪市北區梅田站北側，JR大阪站步行 3 分鐘。

🔹亮點：2024 年 9 月登場的 Grand Green Osaka，是大阪近十年最最受矚目、最重量級的再開發計畫：結合公園、飯店、商場與溫泉設施！在繁忙的梅田中心打造「可呼吸的城市」，結合自然、藝術、美食、健康與住宿，將整個 Grand Green Osaka 變成融合「吃、逛、住、泡」的全新地標。讓旅人能在高樓與綠意間，重新定義「都會旅遊」

🔸中央的 「Umekita Park」 是市區最大綠地

🔸南館則進駐了話題設施 「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」，一座都市型溫泉與健康休閒複合空間，擁有天然溫泉、岩盤浴、無邊際泳池與料理餐廳

🔸此外，南區還有 Time Out Market Osaka 美食市集與 Waldorf Astoria Osa

🔸北區與其餘設施預計 2027 年全區完工。

(Grand Green Osaka.-圖片來源：©Akira Ito/Courtesy of GRAND GREEN OSAKA Developers)

🔹主要區域與亮點：

① 梅北公園（Umekita Park）：

佔地約 4.5 公頃，是大阪市中心少有的開放綠地。大片草坪與水景廣場形成「都市裡的森林」。可野餐、跑步、遛小孩、喝咖啡，也有定期舉辦音樂節與露天市集。

(梅北公園（Umekita Park-圖片來源：JapanTravelNote.com)

② 梅北温泉-蓮 Wellbeing Park（Grand Green Osaka 南館 3–4 樓）：

2025 年 3 月 開幕的都市型溫泉設施，以「Wellness & Well-Being」為核心，把天然溫泉、岩盤浴、泳池、健身、美容與發酵料理餐廳整合成一座「城市療癒中心」。

(梅北溫泉 蓮 Wellbeing Park。圖片來源｜公益財團法人大阪觀光局 FB)

③ Time Out Market Osaka（亞洲首座）：

來自倫敦的知名美食市集品牌首度進軍亞洲，匯集大阪在地名店與創意酒吧，並不定期舉辦現場音樂與主題餐飲活動。可當作「吃遍大阪的縮影」，也是夜晚散步的最佳去處。

(Time Out Market Osaka-圖片來源：the Japan times)

④ 大阪華爾道夫酒店(Waldorf Astoria Osaka）：

國際頂級飯店品牌於 2025 年同步進駐，象徵大阪正式升級為可與東京、香港並列的高端旅遊城市。客房以「現代和風」為主調，並設有空中酒吧與米其林主廚餐廳。

(大阪華爾道夫酒店的大廳酒吧「孔雀巷Peacock Alley」-圖片來源 Waldorf Astoria Osaka)

►大阪賞櫻攻略｜最浪漫春日行程

春天一到，大阪就換上粉紅濾鏡。從古城到河畔、從都市公園到郊外綠地，每個角落都在開花。 2025 年櫻花預測於 3 月27 日開花、4 月初滿開，是最適合家庭、情侶、朋友出遊的時間。

最佳時間：

* 開花初期：3 月下旬，花開半成、人潮較少、拍照順光。

* 滿開期：3 月底到 4 月初，櫻花最茂密、氣氛最浪漫。

* 夜櫻亮燈期：如大阪城公園西之丸庭園 3 月 22 日至 4 月 13 日間舉辦夜間點燈活動。

🩷大阪賞櫻三大名所-

一、大阪城公園｜粉紅古城最經典

約有三千棵櫻花樹環繞天守閣，西之丸庭園夜間點燈夢幻到不行。建議早上拍照、野餐，午後轉場避人潮。假日人多，建議包車早點抵達，拍完閃人最有效率。

(大阪城公園-圖片來源：左-Nippon.com，右-yakei-kabegami)

二、大川櫻花隧道

沿大川延伸四公里、約四千八百棵櫻花樹形成粉紅長廊，可散步、搭遊船、野餐，怎麼拍都浪漫。包車建議安排下午時段，陽光柔和又好拍。河邊風較大，記得帶外套。

(大川櫻花隧道-圖片來源：Shutterstock、大川櫻花遊船-圖片來源osakacitycruise)

三、萬博紀念公園

公園內約五千棵櫻花樹，空間寬敞，還有草坪、遊具、餐廳，最適合家庭與長輩同行

(萬博記念公園-圖片來源：LIVE JAPAN)

►大阪市區、近郊溫泉名單/懶人包

市區快速泡湯／即日可達型-

📍空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

🔗官方網站 ►Solaniwa Onsen

✦亮點：全日本最大級都市溫泉樂園，結合露天風呂、大浴場、岩盤浴與浴衣體驗，設有家庭湯池與兒童專區。

✦周邊景點推薦：大阪海遊館、天保山摩天輪、Tempozan Marketplace

(空庭温泉 OSAKA BAY TOWER-圖片來源：官網)

📍世界大溫泉 SPA WORLD HOTEL & RESORT（大阪市浪速區)

🔗官方網站 ►Spa World Osaka

✦亮點：關西最大的溫泉主題樂園！以「世界溫泉博覽會」為主題，匯集多國風格浴池，並有兒童專區「KIDDY PARK」，是大阪市區最強親子型溫泉樂園。

✦周邊景點推薦：通天閣、天王寺動物園、阿倍野HARUKAS展望台（車程約 5 分鐘）。

(世界大溫泉 SPA WORLD HOTEL & RESORT-圖片來源：官網)

📍天然露天温泉 住之江溫泉 Spa Suminoe スパスミノエ（大阪市住之江區）

🔗官方網站 ►Spa Suminoe

✦亮點：以自然岩石露天風呂與寬敞休息空間聞名，價格實惠、氣氛悠閒，適合短暫放鬆。

✦周邊景點推薦：住之江公園、南港ATC購物中心（包車或自駕約 10 分鐘），適合泡湯後逛街散步。

(住之江溫泉-圖片來源：官網)

大阪近郊、跨縣近郊溫泉-

📍不死王閣 Fushiokaku（大阪府池田市）：

🔗官方網站 ►Fushiokaku Ryokan

✦亮點：大阪近郊具代表性的溫泉旅館，露天風呂視野遼闊，提供兒童餐方案與日式榻榻米家庭房，適合親子同遊。

✦周邊景點推薦：五月山動物園、池田拉麵博物館 CUPNOODLES MUSEUM（包車或自駕約 10 分鐘）。

📍有馬温泉 Arima Onsen（兵庫縣）：

🔗官方觀光網站 ►Visit Arima Onsen

✦亮點：日本最古老的名湯之一，擁有「金泉」「銀泉」兩種泉質，多數旅館備有兒童設施與家庭湯池，兼具歷史與舒適。

✦周邊景點推薦：六甲山觀景台、六甲高山植物園（包車或自駕約 15 分鐘），可搭配自然探索行程。

📍城崎温泉 Kinosaki Onsen（兵庫縣）：

🔗官方網站 ►Visit Kinosaki

✦亮點：保留七湯巡禮的傳統與日式街町風情，可穿浴衣漫遊小鎮，體驗最經典的溫泉文化。

✦周邊景點推薦：城崎海洋世界、玄武洞公園（皆 15 分鐘內）。

📍南紀白浜温泉 Nanki Shirahama Onsen（和歌山縣）

🔗官方觀光網站 ►南紀白浜觀光協會

✦亮點：面海溫泉搭配度假氛圍，周邊結合動物園與海灘，是關西地區最適合二日遊的親子溫泉勝地。

✦周邊景點推薦：白良濱海灘、Adventure World 動物園（包車或自駕約 5 分鐘）。

.

►大阪滑雪推薦｜親子也能輕鬆玩雪

📍六甲山スノーパーク（Rokko Snow Park｜兵庫縣神戶市）：

✦特色：大阪最經典雪場，從大阪／神戶出發最快，交通便利。

✦雪盆與親子設施： 設有「Snow Land」兒童雪盆、滑雪入門專區、租借裝備完善。

📍琵琶湖バレイ（Biwako Valley Ski Resort｜滋賀縣大津市）：

✦特色：景觀＋娛樂兼具;可搭乘纜車直達山頂眺望琵琶湖；雪景壯麗。

✦雪盆與親子設施：設有「Snow Land」雪橇區、堆雪人、兒童遊戲區。

📍神鍋高原スキー場（Kannabe Kōgen Ski Resort｜兵庫縣豐岡市）：

✦特色：關西地區少數擁有穩定天然雪的雪場，滑道多元。

✦雪盆與親子設施：設有家庭區、雪盆滑道、滑雪學校。

📍朽木雪の郷スキー場（Kutsuki Snow Village｜滋賀縣高島市）：

✦特色：小而靜的地方雪場，雪質乾淨、人潮少。

✦雪盆與親子設施：有雪橇坡與兒童雪區，可體驗滑雪入門與堆雪人。

📍若狭三方スキーランド（Wakasa Mikata Ski Land｜福井縣小濱町）：

✦特色：結合「滑雪＋泡湯」的放鬆型雪場，雪後可轉近郊溫泉。

✦雪盆與親子設施：小型雪遊區與休息空間，家庭旅遊取向。

📍箱館山スキー場（Hakodateyama Ski Resort｜滋賀縣高島市）：

✦特色：山上雪景極美，可遠望琵琶湖。

✦雪盆與親子設施：設有「Kids World」雪盆區、雪地遊樂場與兒童練習道。

📍余呉高原スノーリゾート（Yogo Kōgen Snow Resort｜滋賀縣長濱市）：

✦特色：被稱為「大阪出發兩小時內的夢幻雪國」，天然雪質優。

✦雪盆與親子設施：有「Kids Park」雪盆、雪橇區。

📍若草山 雪遊區（Mount Wakakusa Snow Play Area｜奈良市）：

✦特色：位於奈良公園旁山麓，初級雪遊體驗區。

✦雪盆與親子設施：有雪橇與簡易滑雪練習區，適合初次接觸雪。

📍 冠山高原スキー場（Kanmuri Kōgen Ski Resort｜石川縣河北郡）：

✦特色： 處 提供中高階滑雪道，同時保留家庭安全區域。

✦雪盆與親子設施：設有兒童滑雪學校與雪橇場。



►大阪親子友善設施一覽

帶小孩去大阪，沒你想像那麼累！。很多爸媽出國前會內心小劇場上演三百遍：「推車能不能進餐廳？」「換尿布會不會超麻煩？」「有沒有兒童餐，不然寶寶只想吃白飯怎麼辦？」別擔心，大阪早就把這些小事處理得妥妥當當，根本是亞洲最適合親子自由行的城市之一。

根據大阪觀光局及多家景點／百貨公司官網資訊（如環球影城、Tempozan Marketplace、各大百貨集團），大阪的親子設施完善度高到讓你想搬過去住！電梯、哺乳室、尿布台、兒童椅、推車租借，該有的全都有，還貼心到細節。以下就幫爸媽們一口氣整理好最實用的「大阪親子設施重點筆記」，旅程省心、孩子開心，爸媽也不必搞得像參加鐵人三項！

⭕溫馨小提醒：建議多多自備濕紙巾＆尿布，以防熱門時段設施使用量大。也可準備便攜型折疊換尿布墊，靈活應變。

(空庭温泉 OSAKA BAY TOWER-圖片來源：官網)

不論是冬季的暖湯、春天的花海，還是新亮點登場，大阪總有理由讓人再訪。 這座城市的魅力，在於能把玩樂與休息平衡得恰到好處：早晨逛新地標、午後親子玩樂園、夜晚泡湯放鬆。 行程再豐富，也能安排得從容。如果想把賞櫻、泡湯、滑雪與購物一次排進假期，從秋冬玩到明年春天，這趟大阪親子旅程，讓每個季節都有屬於家的溫度與笑聲。





