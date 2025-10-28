快訊

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

台南銀樓老闆遭噴辣椒水被搶13兩黃金 他：見對方全副武裝嚇到

美中貿易後下個戰場是台灣！美學者：川習會恐定下華府對台新底線

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克買1送1！連續兩天「大杯買1送1」迎萬聖 半價開喝「星冰樂全系列」任你點

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克買一送一萬聖節不吃糖，星巴克推出連續兩天買1送1，不光咖啡、茶瓦納，還能揪喝半價大杯星冰樂、星沁爽。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

TRICK OR TREAT！星巴克萬聖限定好友分享日來了，10/30、10/31之11:00-20:00，至星巴克門市購買購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

不知道點什麼？推薦萬聖最應景「夜幕狂想曲星冰樂」，以濃郁黑芝麻醬為基底，搭配杏仁豆腐與Q彈黑糖麻糬丁，節日打卡這杯準沒錯。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

此外，該活動部分門市及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用，不適用門市請見官網公告

星巴克 萬聖節好友分享日

活動期間：2025/10/30、2025/10/31 11:00-20:00

優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

備註：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；更多詳情以星巴克公告為準

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

星巴克買一送一 咖啡 星冰樂 萬聖節

相關新聞

倒數4天！萬聖節限定pique café「鬼怪冰淇淋」 幽靈、紫薯怪陪大家搞怪

想好萬聖節周末要妝扮什麼造型出門了嗎？「pique café 台灣」推出紫薯與蘋果口味的牛奶冰淇淋，化身可愛的幽靈與紫薯怪，要在大家的味蕾上先搞怪一波囉～而且限定販售到這周五，想吃手腳要快！

星巴克買1送1！連續兩天「大杯買1送1」迎萬聖 半價開喝「星冰樂全系列」任你點

星巴克買一送一！萬聖節不吃糖，星巴克推出連續兩天買1送1，不光咖啡、茶瓦納，還能揪喝半價大杯星冰樂、星沁爽。

Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」限時回歸！全台8間門市限定 加碼極限量「神級夾心貝」只賣5天

神級甜甜圈即將回歸！經典美式甜甜圈「Krispy Kreme」兩款夯品將於11月限時開賣，全台8間門市同步販售，想吃記得抄筆記。

大杯珍奶50元開喝！CoCo「八款人氣飲品2杯99元」 咀嚼系神品「QQ奶茶、仙草凍乳」都點得到

不只有50元大杯珍奶！CoCo都可「2杯99元」集結秋冬經典飲品，共有八款飲品任你選，平均下來一大杯只要50元銅板就能拿下。

台北下午茶推薦！台北W飯店×PISTA CIAO聯名登場，開心果控保證會愛「W Tipsy Tea」

喜愛開心果的甜點控注意！台北W飯店信義區10樓的WOOBAR即日起至2026年3月8日，推出全新「W Tipsy Tea Feat. PISTA CIAO」聯名下午茶，以「綠寶石級」西西里開心果為主角，打造期間限定的台北下午茶新亮點。品牌PISTA CIAO以特濃開心果奶酥醬聞名，這次攜手五星級飯店，為午後時光注入濃郁堅果香氣。

驚魂開喝！ ６大萬聖限定手搖&調酒「血袋造型、南瓜燈奶茶」超應景 限時買1送1、萬聖裝扮還打88折

驚魂開喝！ ６大萬聖限定手搖&調酒「血袋造型、南瓜燈奶茶」超吸睛 限時買1送1、萬聖裝扮還打88折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。