聽新聞
0:00 / 0:00
星巴克買1送1！連續兩天「大杯買1送1」迎萬聖 半價開喝「星冰樂全系列」任你點
星巴克買一送一！萬聖節不吃糖，星巴克推出連續兩天買1送1，不光咖啡、茶瓦納，還能揪喝半價大杯星冰樂、星沁爽。
TRICK OR TREAT！星巴克萬聖限定好友分享日來了，10/30、10/31之11:00-20:00，至星巴克門市購買購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
不知道點什麼？推薦萬聖最應景「夜幕狂想曲星冰樂」，以濃郁黑芝麻醬為基底，搭配杏仁豆腐與Q彈黑糖麻糬丁，節日打卡這杯準沒錯。
此外，該活動部分門市及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用，不適用門市請見官網公告。
星巴克 萬聖節好友分享日
活動期間：2025/10/30、2025/10/31 11:00-20:00
優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待
備註：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；更多詳情以星巴克公告為準
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言