星巴克買1送1！連續兩天「大杯買1送1」迎萬聖 半價開喝「星冰樂全系列」任你點

想好萬聖節周末要妝扮什麼造型出門了嗎？「pique café 台灣」推出紫薯與蘋果口味的牛奶冰淇淋，化身可愛的幽靈與紫薯怪，要在大家的味蕾上先搞怪一波囉～而且限定販售到這周五，想吃手腳要快！

2025-10-28 13:45