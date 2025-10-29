「翰寓酒店」入住送烤鴨雙人套餐！爽吃半隻烤鴨，市價破2500元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翰寓酒店提供
圖／翰寓酒店提供

秋冬最療癒的假期組合登場！位於台北信義區的瀚寓酒店推出全新「臻味之旅 烤鴨饗宴」住房專案，即日起至12月18日止，凡連續入住菁英套房兩晚以上，每晚8,200元起，即可享有一房一廳的頂級酒店式公寓住宿體驗，並於入住期間至館內中餐廳「弈夢紅樓」品嚐價值2,480元+10%的「紅樓片皮鴨(半隻)雙人套餐」。外酥內嫩的烤鴨搭配手工餅皮與甜麵醬，香氣四溢、層次分明，為旅客打造結合美食與休憩的尊榮假期。

圖／翰寓酒店提供
圖／翰寓酒店提供

「臻味之旅」專案不僅是一場舌尖饗宴，更是一趟味覺的藝術之旅。套餐共五道料理，包含開胃的桂花釀白玉、清炒時蔬、揚州香蔥炒飯與當令水果盤，每一道皆呈現細膩層次與豐富風味。旅客可自由選擇午餐或晚餐時段，在「弈夢紅樓」復古摩登的氛圍中享用經典片皮鴨盛宴，感受中式美學與現代雅韻交融的餐飲體驗。

圖／翰寓酒店提供
圖／翰寓酒店提供

圖／翰寓酒店提供
圖／翰寓酒店提供

專案搭配的菁英套房設有獨立臥室與客廳，並配置多功能吧檯與簡易餐廚設備，讓旅客在城市中也能享有宛如家的自在時光。無論是靜賞信義夜景，或於房內輕酌放鬆，皆能延續烤鴨香氣的餘韻，化為屬於秋冬的都會度假時光。專案須於入住前三日預訂，名額有限，想兼得美食與奢華住宿的旅人，不妨把握這場味覺與旅程交織的饗宴。

圖／翰寓酒店提供
圖／翰寓酒店提供

圖／翰寓酒店提供
圖／翰寓酒店提供

圖／翰寓酒店提供
圖／翰寓酒店提供

瀚寓酒店

地址：台北市信義區基隆路一段206號

訂房專線：02-8758-3777 #1

官網：https://www.hannshouse.com

