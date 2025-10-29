「翰寓酒店」入住送烤鴨雙人套餐！爽吃半隻烤鴨，市價破2500元

秋冬最療癒的假期組合登場！位於台北信義區的瀚寓酒店推出全新「臻味之旅 烤鴨饗宴」住房專案，即日起至12月18日止，凡連續入住菁英套房兩晚以上，每晚8,200元起，即可享有一房一廳的頂級酒店式公寓住宿體驗，並於入住期間至館內中餐廳「弈夢紅樓」品嚐價值2,480元+10%的「紅樓片皮鴨(半隻)雙人套餐」。外酥內嫩的烤鴨搭配手工餅皮與甜麵醬，香氣四溢、層次分明，為旅客打造結合美食與休憩的尊榮假期。

2025-10-29 10:50