台北下午茶推薦！台北W飯店×PISTA CIAO聯名登場，開心果控保證會愛「W Tipsy Tea」

喜愛開心果的甜點控注意！台北W飯店信義區10樓的WOOBAR即日起至2026年3月8日，推出全新「W Tipsy Tea Feat. PISTA CIAO」聯名下午茶，以「綠寶石級」西西里開心果為主角，打造期間限定的台北下午茶新亮點。品牌PISTA CIAO以特濃開心果奶酥醬聞名，這次攜手五星級飯店，為午後時光注入濃郁堅果香氣。

圖／台北W飯店提供

此次聯名下午茶採用義大利西西里產區的稀有開心果，經低溫研磨保留香氣，並融入多款法式甜點。包含焙茶開心果達克瓦茲、草莓開心果慕斯蛋糕、白巧克力修女泡芙與卡士達拿破崙派，每一款都細膩展現開心果的醇厚風味。此外還有鹹點如松露開心果燻鮭捲、脆培根開心果瑪芬與墨西哥辣味開心果球，完美平衡甜與鹹的層次口感。

圖／台北W飯店提供

WOOBAR同步推出限定調飲三款：「NUT ME UP」、「TONIC NUTCASE」與無酒精飲品「CHA & NUT」，搭配精緻茶點更添微醺愜意。雙人下午茶套餐售價NT$2,588+10%，每人含七款鹹甜小點、一杯特色調飲與咖啡或茶，並附贈PISTA CIAO迷你特濃奶酥醬兩罐。供應時間為每日14:00至17:00。想在信義區找一場結合時尚與味覺的台北下午茶體驗，這場W飯店×PISTA CIAO的開心果饗宴絕對不能錯過。

圖／台北W飯店提供

