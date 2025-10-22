自助吧驚見「翻轉布丁」！享千葉火鍋「每日限量丁布」3門市吃得到 搭配「1飲品+配料」自製「丁布奶茶」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／享千葉火鍋提供
圖／享千葉火鍋提供

統一「翻轉布丁」開賣即爆紅，掀起一股搶購熱潮，短短約三天就傳出完售消息。「享千葉火鍋」聽到大家的心聲，特別推出限量「翻轉布丁」，讓饕客飽餐一頓的同時，也能嘗鮮吃到「翻轉布丁」的滋味。

圖／享千葉火鍋提供
圖／享千葉火鍋提供

千葉餐飲集團旗下「享千葉火鍋」跟上「翻轉布丁」話題，即日起至10/31，於享千葉大里店、豐原店和大昌店等3間門市推出每日限量自製「翻轉布丁」。還有網友推薦，以「翻轉布丁」搭配現場供應的黑糖奶茶跟仙草、珍珠，嘗試調配自己專屬的「丁布奶茶」。

圖／享千葉火鍋提供
圖／享千葉火鍋提供

圖／享千葉火鍋提供
圖／享千葉火鍋提供

沒買到「統一丁布」，可要把握活動期間到享千葉一嘗近期最夯的新甜點喔！

圖／享千葉火鍋提供
圖／享千葉火鍋提供

享千葉 大里店

地址：台中市大里區中興路二段381號

營業時間：11:00-22:00

享千葉 豐原店

地址：台中市豐原區自成街66號

營業時間：11:00-22:00

享千葉 大昌店

地址：高雄市三民區大昌二路197號

營業時間：11:00-22:30

