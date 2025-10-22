自助吧驚見「翻轉布丁」！享千葉火鍋「每日限量丁布」3門市吃得到 搭配「1飲品+配料」自製「丁布奶茶」
統一「翻轉布丁」開賣即爆紅，掀起一股搶購熱潮，短短約三天就傳出完售消息。「享千葉火鍋」聽到大家的心聲，特別推出限量「翻轉布丁」，讓饕客飽餐一頓的同時，也能嘗鮮吃到「翻轉布丁」的滋味。
千葉餐飲集團旗下「享千葉火鍋」跟上「翻轉布丁」話題，即日起至10/31，於享千葉大里店、豐原店和大昌店等3間門市推出每日限量自製「翻轉布丁」。還有網友推薦，以「翻轉布丁」搭配現場供應的黑糖奶茶跟仙草、珍珠，嘗試調配自己專屬的「丁布奶茶」。
沒買到「統一丁布」，可要把握活動期間到享千葉一嘗近期最夯的新甜點喔！
享千葉 大里店
地址：台中市大里區中興路二段381號
營業時間：11:00-22:00
享千葉 豐原店
地址：台中市豐原區自成街66號
營業時間：11:00-22:00
享千葉 大昌店
地址：高雄市三民區大昌二路197號
營業時間：11:00-22:30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言