必勝客突發「人事異動」掀熱議！涉及全台50間門市　網推測「2種經典口味將被消失」

必勝客今(27)日突發「人事異動公告」引發網友熱議，「將解除2位年資超過二十年的同仁之職務」且涉及全台50間門市，網友推測「應該是兩種經典口味沒了」。

必勝客最新「人事異動公告」表示，為因應市場劇烈變化，加強品牌競爭優勢，決定「將解除2位年資超過二十年的同仁之職務」，並指出該計畫將涉及全台共50間門市，詳細異動資訊預計於10/28另行通知。

此公告發布後引發網友討論，有網友推測是有2種經典口味將停售，開始出現反映聲浪「章魚燒跟夏威夷不要動！」、「可以把離職員工六小福請回來嗎」，還有人直接指出「我懷疑他是想下架『夏威夷』和『雙層美式臘腸』這兩項超過20年的餐」。

