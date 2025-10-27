必勝客突發「人事異動」掀熱議！涉及全台50間門市 網推測「2種經典口味將被消失」
必勝客今(27)日突發「人事異動公告」引發網友熱議，「將解除2位年資超過二十年的同仁之職務」且涉及全台50間門市，網友推測「應該是兩種經典口味沒了」。
必勝客最新「人事異動公告」表示，為因應市場劇烈變化，加強品牌競爭優勢，決定「將解除2位年資超過二十年的同仁之職務」，並指出該計畫將涉及全台共50間門市，詳細異動資訊預計於10/28另行通知。
此公告發布後引發網友討論，有網友推測是有2種經典口味將停售，開始出現反映聲浪「章魚燒跟夏威夷不要動！」、「可以把離職員工六小福請回來嗎」，還有人直接指出「我懷疑他是想下架『夏威夷』和『雙層美式臘腸』這兩項超過20年的餐」。
必勝客「人事異動」影響50間店家完整名單
中和遠東店、重慶外送店、連城外送店、淡水中正店、台北吉林店、新店中正店、新莊中原店、蘆洲中正店、內湖成功二店、木柵外送店、南昌外送店、新北深坑店、板橋重慶店、板橋長江店、樹林中山店、石牌致遠店、大安外送店、永吉外送店、土城清水店、圓環外送店台中北屯店、台中西屯店、台中雙十店、台中中清店、台中工學店、台中水湳店、台中青海店、台中梧棲店、台中五權西店、靜宜外送店、台中中興東店、台南安南店、台南新營店、高雄覺民店、高雄林園店、鳳山建國店、高雄仁武店、台南南科店、台南善化店、高雄文化店、高雄崇德店、高雄自由店、桃園大竹店、桃園平鎮店、內壢中華店、桃園八德店、桃園青埔店、桃園永安店、桃園新屋店、楊梅中山店
