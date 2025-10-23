「彩虹萬聖節」限時登陸圓山花博！打造好吃又好拍的萬聖派對

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

今年萬聖節不搞怪，用「色彩」來開趴！10月24日至26日，「彩虹萬聖節 Rainbow Halloween」於圓山花博花海廣場盛大登場，集合多家特色攤商，以「吃出一道彩虹」為主題，將營養學的健康概念化為繽紛創意美食。從甜點、烤肉到蔬食料理，攤攤都有驚喜，讓人拍照、打卡、品嚐一次滿足。

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

現場集結多個話題品牌，共同演繹「健康也能很潮」的萬聖風格。像是「犬首燒」以法鬥造型雞蛋糕搭配天然植物色素製作的「彩虹起司」，可愛又夢幻；「蔬三Susan」主打酸種蔬食三明治，以甜菜根、蘋果與櫛瓜交織出天然色澤；「Missgrumpy 酸明治」將麻婆豆腐變身為南瓜造型豆腐凍，辣香中帶節慶感；「光頭BBQ」則端出南歐風味烤肉與彩虹馬鈴薯蛋沙拉，熱情香氣撲鼻。

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

圖／取自有趣市集臉書粉絲團
圖／取自有趣市集臉書粉絲團

除了美食攤位外，現場還有萬聖限定活動、音樂表演與創意市集，邀民眾一同換上繽紛裝扮、享受秋日派對。主辦單位更呼籲大家「吃得多彩、玩得健康」，在色彩與節慶中找回生活樂趣。

彩虹萬聖節 Rainbow Halloween

日期｜10/24（五）～10/26（日）

時間｜12:00－22:00（週日至20:00）

地點｜圓山花博 花海廣場

相關新聞

