動漫迷快衝！ANIQUE快閃店登台　《進擊的巨人》蘑菇娃KINOKOS mini、《藍色監獄》等人氣周邊一次入手

日本知名動漫周邊品牌 ANIQUE 首次進軍百貨通路，即日起至 11 月 4 日於 新光三越台北信義新天地 A11 六樓 登場快閃店，配合日本展活動，帶來超過百項日本熱銷商品。現場集結《進擊的巨人》、《藍色監獄》、《我的英雄學院》、《排球少年》、《影子籃球員》等超人氣動漫 IP 周邊，讓粉絲不必出國就能入手珍藏限定。

ANIQUE 以精緻設計與高質感著稱，現場販售包括「徽章」、「壓克力磚」、「大型立牌」、「鑰匙圈」等多樣商品。特別是壓克力磚，除了正面角色設計細膩外，背面還藏有巧思彩蛋，讓粉絲在盲抽過程中也能發現驚喜細節，成為收藏圈話題焦點。

同場還推出自創品牌 KINOKOS 蘑菇娃系列，以可愛呆萌造型深受喜愛，包含 12 公分標準版與 7 公分迷你版外，《我的英雄學院》更限定推出全新 15 公分 KINOKOS BIG，療癒造型吸睛登場。而粉絲期盼已久的《進擊的巨人》KINOKOS mini 也首度引進台灣，數量有限。活動現場同步販售兩款限定套組「星空組」與「娃娃組」，售完為止。

活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 六樓

活動期間：2025 年 10 月 16 日至 11 月 4 日

