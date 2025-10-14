快訊

維尼粉手刀衝！ 威秀限定《小熊維尼》 5款「郊遊趣玩偶」開賣日曝 維尼、小豬可愛爆擊搶入手

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

維尼控注意！迪士尼經典角色《小熊維尼》要走出百畝森林、陪粉絲一起郊遊啦！威秀影城宣布將於10月17日推出獨家販售的《小熊維尼》「郊遊趣系列造型玩偶」，萌度爆表的維尼與小豬化身5款可愛造型，超萌爆擊讓人每一款都想收藏。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

這回「郊遊趣系列」共有5款玩偶萌翻造型登場，每隻都精心打造，可看見維尼頭上配戴工藝飾品等級的草帽，每頂造型皆不同，細節滿滿；小豬則拿著昆蟲盒與捕蟲網，採用加厚硬質不織布印製，質感十足

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

出遊、拍照時的最佳小夥伴！考量年輕族群對造型掛飾的喜愛，威秀影城也特別在玩偶上設計勾掛繩超貼心，約13公分高的玩偶搭配同色系掛繩，無論掛在包包、手機或相機上都能瞬間療癒爆棚。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

維尼粉絲快收藏！《小熊維尼》郊遊趣系列造型玩偶，自10月16日起iShow會員可搶先預購，並於10月17日全台威秀影城限量開賣！同時，威秀也推出搭配玩偶的電影餐套餐，售價459元(不含電影票)，內含中爆米花、2杯中杯飲料、1份熱食及1個玩偶(隨機出貨)。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

