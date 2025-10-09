「小王子125周年特展」高雄登場！夢幻重現西子灣浪漫拍照點，入園門票資訊1次公開

為慶祝《小王子》問世125週年，古典玫瑰園與高雄市政府文化局攜手推出「小王子125周年特展——一看海，是一種陪伴」，即日起至2026年3月31日於打狗英國領事館文化園區登場，將百年古蹟化身為充滿童話氣息的浪漫打卡地。

圖／molly888666ig網友授權提供

展區以高雄海岸為背景，打造多個經典拍照場景，包括「小王子與狐狸」眺望西子灣的夢幻畫面，讓遊客能重現韓國釜山知名拍照點的氛圍，不出國也能體驗異國浪漫。園區也融入玫瑰、星球等經典元素，呼應原著中關於陪伴與成長的主題，吸引許多情侶與親子旅客前來共度午後時光。

圖／molly888666ig網友授權提供

活動期間入園門票為全票99元，高雄市民享優待票49元，未滿6歲兒童與65歲以上長者39元優惠票，1歲以下及身心障礙者與陪同者可免費入園。週末或連假假期不妨到高雄看海拍照，一起走入小王子的奇幻星球旅程吧！ 圖／molly888666ig網友授權提供

圖／molly888666ig網友授權提供

